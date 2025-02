Pausa a los aranceles

Salomónica tregua consiguió el gobierno de México en la aplicación del incremento de los aranceles por parte del gobierno de Estados UNIDOS.

Una conversación telefónica entre los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Estados Unidos, Donald Trump, permite pausar por un mes la entrada en operación de los nuevos aranceles.

El compromiso es que México proporcione de inmediato a diez mil elementos de la Guardia Nacional para la vigilancia de la frontera norte, para evitar el tráfico de drogas, especialmente del fentanilo y frenar el tránsito de migrantes.

Algo similar a lo acordado hace algunos años con el anterior gobierno de Trump, cuando México evitó el incremento en aranceles destinando a miembros de las fuerzas armadas a la vigilancia de la frontera sur, para evitar el arribo masivo de migrantes al vecino país del norte.

Un punto de importancia en este acuerdo verbal sostenido telefónicamente entre ambos mandatarios es el compromiso de Estados Unidos para trabajar para evitar el tráfico de armas.

Otro punto del acuerdo establece que los equipos de los dos países trabajarán conjuntamente en los temas de seguridad y comercio.

De esa manera se destensan las relaciones entre México y Estados Unidos, provocadas por la política impuesta por Donald Trump desde su arribo de nueva cuenta al gobierno estadounidense, el pasado 20 de enero.

Y es que un punto importante de las relaciones entre ambas naciones es los constantes señalamientos

El endurecimiento de su política migratoria y la expulsión de migrantes no solamente de México, sino de otras naciones, especialmente aquellos de procedencia latina.

Lo que no se quitó fueron los señalamientos y consideraciones del gobierno vecino sobre la existencia de un narco-gobierno.

Durante este mes de pausa arancelaria, el gobierno mexicano tendrá oportunidad para mostrar lo contrario, acelerando la lucha contra la delincuencia organizada y la producción de drogas, aunque siga insistiendo que el fentanilo no proviene de aquí.

Sinaloa será uno de los principales puntos en que se pondrá mayor atención para evitar esos señalamientos y poder seguir con las negociaciones con el gobierno de Donald Trump.

No será fácil para el gobierno mexicano mostrar buenos resultados en su lucha contra una empoderada delincuencia organizada a la que se le permitió apoderarse de amplios territorios.

Durante los tres meses recientes, el gobierno mexicano destinó un importante número de elementos de las fuerzas armadas en Sinaloa y hasta instaló casi permanentemente al secretario de Seguridad, Omar García, con resultados simplemente mediocres.

Ahora se comprobará si el programa de seguridad implementado para este año es el conveniente para reducir la presencia del crimen organizado y la producción de enervantes.

Uno de los puntos no abordados o, cuando menos, no dados a conocer es el referente a los señalamientos que se hace a algunas autoridades estatales y municipales que son miopes, abúlicos o ausentes sobre el tema de los cárteles de la droga y que no se debe olvidar el acuse que hizo el gobierno de Trump sobre el narcogobierno, un estigma que no debe quedar en el gobierno mexicano.

Respiraron aliviados los productores de aguacate, pues las miles de toneladas que se exportan para el guacamole del Super Bowl quedarán exentas de ese incremento del 25 por ciento de los aranceles que se habían anunciado… Finalmente el pausar los aranceles ayudó a la apreciación del peso mexicano… Tabasco sigue siendo el estado de las masacres, otras cuatro personas fueron asesinadas al interior de un bar, durante un ataque armado.

