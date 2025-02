Alistan una prueba piloto de taxímetros en Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Se busca frenar abusos por parte de chafiretes

En Cancún están a punto de iniciar una prueba piloto para el uso de taxímetros en sus vehículos de transporte público. Este proyecto, que tiene un costo estimado de 2 millones de pesos, busca modernizar el sistema de cobro y garantizar la transparencia en las tarifas, a fin de frenar los abusos por parte de algunos miembros del gremio.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha anunciado que la primera fase del proyecto consistirá en la instalación de 100 taxímetros en vehículos de transporte público. Rodrigo Alcázar Urrutia, ex director de Imoveqroo, explicó que el objetivo es evaluar el desempeño de los dispositivos y realizar los ajustes necesarios antes de implementar el sistema de manera definitiva.

“Lo que hemos visto que cuesta equipar una unidad, tanto con el software de seguimiento, como la plataforma de seguimiento, y el hardware, que es lo que se instala dentro de la unidad; estamos hablando de entre 10 mil y 20 mil pesos”, explicó.

Los taxímetros seleccionados contarán con tecnología avanzada, como localizadores GPS, sistemas de cobro digital, cámaras de seguridad y botones de pánico. Estos dispositivos no sólo medirán las tarifas, sino que también proporcionarán una mayor seguridad, tanto para los pasajeros como para los conductores.

El proyecto será financiado inicialmente por el gobierno de Quintana Roo con el fin de acelerar su implementación y evitar complicaciones derivadas de la falta de recursos por parte de los concesionarios. La prueba piloto está programada para el primer trimestre del año y durará entre dos y tres meses.

Explicó que la planeación de este proyecto es para tener certeza por parte del usuario y del prestador del servicio de cuánto se cobra. “Pero si yo, en una aplicación, veo que avancé 16 kilómetros y el costo por kilómetro es tanto, pues tengo la certeza que estoy pagando lo que avancé, igual para el chofer, ya que puede saber cuánto le va a costar un trabajo o cuánto va a cobrar por un trabajo de ciertos kilómetros”, dijo.

Alcázar Urrutia concluyó que se espera que esta iniciativa promueva la transparencia y la confianza en el sistema de transporte público.

Falta de claridad en amparos de Uber

Los conductores de la plataforma Uber han decidido abstenerse de prestar el nuevo servicio de Uber XXL, diseñado para facilitar los viajes desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) debido a la falta de claridad sobre el amparo que Uber México anunció en agosto de 2024.

Águeda Esperilla, representante de los choferes de Uber en Cancún, comentó que si la empresa ya lanzó una nueva categoría, es porque tiene la capacidad legal para hacerlo. Sin embargo, Omar Escobar, uno de los conductores de Uber, mencionó que ha contactado a la empresa para solicitar el amparo, pero Uber respondió que por estrategia no pueden proporcionarlo.

“Aunque me era muy redituable, como a muchos compañeros, he dejado de ir al aeropuerto porque primero, los taxistas se ponen agresivos, luego los de la Guardia Nacional nos detenían y al decirles del amparo, preguntaban: ‘¿dónde está tu amparo? Uber no es una autoridad para decir que puedes operar aquí’, entonces preferí no acudir más”, aseveró.

En este escenario, afirma que el conflicto con los taxistas locales sigue siendo un obstáculo significativo y es que se han mostrado agresivos y han solicitado la intervención de la Guardia Nacional, lo que ha llevado a que los conductores de Uber se sientan inseguros.

Por otro lado, las infracciones pueden llegar a superar los 50 mil pesos (2,500 dólares), lo que ha disuadido a muchos conductores de seguir operando en el aeropuerto.

Las autoridades del aeropuerto han sido acusadas de proteger a los taxistas en lugar de a los turistas, lo que ha generado indignación entre los visitantes. La situación ha llevado a que algunos conductores de Uber opten por no operar en este lugar hasta que se aclare la situación legal y se garantice su seguridad.

Finalmente, hay que destacar que, Sergio González, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (Amatur), pidió a la titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez, la creación de una ley exclusiva para el transporte turístico a fin de terminar de una vez por todas con este tipo de conflictos, que solo han logrado empañar la imagen de un destino como Quintana Roo.

Colonias de Cancún sin agua

Decenas de colonias en Benito Juárez han pasado tres semanas sin agua potable debido a la ruptura de dos tuberías principales. La falta de agua ha provocado desesperación y malestar entre los residentes, quienes ya expresaron su frustración por los constantes problemas con el servicio y la escasa respuesta de las autoridades.

A pesar de los intentos por reparar las fallas, las familias siguen lidiando con la escasez del vital líquido, mientras la situación empeora con cada día que pasa. “»Pagamos el agua más cara, hay problemas tras problemas con ustedes… Ya nos tienen hasta el tope con su mediocridad, a la ciudadanía nos tienen hasta la madre”, escribió un usuario en redes sociales.

En Villas del Mar 2, por ejemplo, no hay agua y los residentes han tenido que pagar por pipas de agua. «No brindan ni bonificaciones ni hacen por mandar pipas por parte de ustedes”, señaló otra afectada. Además, únicamente se informó que seguían trabajando en la reparación de la fuga en una línea de 14 pulgadas en la avenida José López Portillo, en la Región 104, y pidieron a la población tomar precauciones.

La situación ha generado indignación entre los vecinos, quienes deben realizar gastos innecesarios al pagar por pipas de agua. “En nuestro caso, no tenemos suministro. Nos envían, cuando pueden, pipas de agua, pero qué sucede, debemos nosotros, como residentes, subirnos a los techos para poder llevar la manguera hasta el tinaco porque ellos no lo hacen”, explicó otro de los afectados.

La empresa Aguakan, encargada del suministro de agua, ha sido criticada por su falta de respuesta efectiva. “La empresa sólo se limita a informar en redes sociales sobre la situación, sin tomar medidas efectivas”, señalaron los residentes. Además, no todos los ciudadanos tienen acceso a estas tecnologías, lo que complica aún más la situación.

Siguen intimidaciones a turistas

por usar aplicaciones de transporte

Agresiones, cobros excesivos y demás polémicas

Operadores de Uber y los Taxistas de Cancún tienen un pleito casado desde 2017 y hasta la fecha, pues han peleado por la permanencia en el destino turístico para ofrecer servicios de transportación a los viajeros.

Este enfrentamiento ha dejado una marca significativa en la ciudad, y es que, ha habido numerosos incidentes de violencia, incluyendo agresiones físicas, amenazas y bloqueos de calles por parte de taxistas.

En 2017, un conductor de Uber de 22 años murió en un accidente mientras escapaba de una persecución de taxistas y desde entonces, han ocurrido más de 500 ataques reportados, según la representante de Uber en Cancún, Águeda Aguilar Esperilla.

Posteriormente, las tensiones aumentaron en 2023, cuando un juez federal declaró que Uber no necesitaba una concesión para operar en Quintana Roo. Esto provocó una serie de manifestaciones y bloqueos por parte de los taxistas, quienes argumentan que la plataforma digital está afectando su sustento. En respuesta, las autoridades han endurecido las penas para los delitos cometidos por taxistas, incluyendo homicidio y lesiones.

A pesar de las medidas adoptadas, los incidentes continúan y en los últimos meses se han registrado múltiples agresiones a turistas y conductores de Uber, lo que ha llevado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa a enviar una iniciativa de reforma al Congreso para aumentar las penas por estos delitos. La reforma fue aprobada y entró en vigor a principios de 2025.

Uno de los incidentes más recientes en Cancún ocurrió cuando un operador afiliado al sindicato de taxistas de la ciudad intimidó a un grupo de turistas peruanos que prefirieron solicitar un vehículo de plataforma en lugar de abordar su unidad. Todo sucedió frente al hotel City Express Plus, donde el taxista, identificado por el número económico 3490 VIP, se acercó en su camioneta tipo Suburban y exigió que cancelaran el servicio, argumentando que no podían subir pasaje en ese lugar. Ante la negativa de los turistas, el taxista enfureció y ordenó al personal de seguridad que no los dejara salir.

El enfrentamiento fue grabado y difundido en redes sociales, mostrando cómo el taxista utilizó palabras ofensivas y amenazantes hacia los turistas. A pesar de los intentos de los visitantes por explicar que eran libres de elegir el transporte que desearan, el taxista continuó con las agresiones verbales.

Este incidente se suma a una serie de denuncias recientes contra taxistas en Cancún, quienes han sido acusados de intimidar tanto a locales como a turistas por utilizar servicios de transporte de aplicación.