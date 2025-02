Mal arreglo o buen pleito

Aunque Pese Salvador Martínez García

Reza el refrán que más vale un mal arreglo que un buen pleito, máxime cuando se sabe que tarde o temprano se perderá.

Eso fue lo que seguramente estuvo en la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar a un arreglo con su homólogo de Estados Unidos, el convicto Donald Trump, que bajo amenazas logra lo que quiere.

Diferir la entrada en vigor de un arancel de 25 por ciento a los productos mexicanos importados por el país del norte es un verdadero triunfo, aún cuando haya sido por sólo 30 días, hasta este momento. La esperanza es alcanzar un acuerdo permanente.

Desde luego que eso no fue gratis, México hubo de comprometer el traslado de 10 mil efectivos del Ejército a la vigilancia de la frontera común para evitar el tráfico de fentanilo y otras drogas, así como evitar la migración ilegal; ambas tareas son muy difíciles de alcanzar.

En contrapartida, Trump se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de allá para acá, armas que llegan a los cárteles de la droga que dice combatir, pero que en realidad alienta al permitirles contar con arsenales de última generación.

No son 30 días, es apenas un puente para alcanzar negociaciones duraderas y no muy perjudiciales. Por lo pronto se da un respiro y seguramente habrá acuerdos bajo la mesa más violentadores de nuestra independencia, soberanía y libertad, aun cuando ello no trascienda oficialmente.

Se salvó el primer escollo, pero la ruta es larga y difícil. Las condiciones bilaterales, regionales y globales son muy complicadas. No se puede cantar victoria, habrá qué ver que sucede en las próximas semanas y meses.

La incertidumbre no ha terminado.

Susurros

Como cerecita del amargo pastel arancelario que hoy se vive llegó la noticia de que el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Novoa Azín, decidió imponer un arancel de 27 por ciento a los productos mexicanos que ingresen a ese país.

Bajo la misma política de negociar con el garrote, Noboa anuncia que los aranceles son temporales en tanto México negocie un tratado de libre comercio con Ecuador que sea benéfico para la nación sudamericana.

Ni remotamente las afectaciones al comercio internacional mexicano provocadas por estos impuestos a los productos mexicanos son comparables a los que provocarían los aranceles mencionados por Trump.

Sin embargo habrá que evitar perder un mercado de 40 millones de personas que representa Ecuador. Hasta ahora, mal y de malas.

