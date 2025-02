Eugenia León lanza maravillosa versión de “Ya no llores”

Del compositor Cornelio Reyna

***El tema es interpretado por una mujer por primera vez

***La intérprete está acompañada por Jair Alcalá, vocalista de El Plan

Por Arturo Arellano

Eugenia León artista con 50 años de carrera musical une su voz y talento al de Jair Alcalá, vocalista de El Plan; para darle una nueva mirada al tema “Ya no llores” canción de Cornelio Reyna.

“Ya no llores” es un tema que por primera vez es interpretado por una mujer y que mejor que sea a través de Eugenia, ganadora del Festival OTI en 1985, quien en entrevista nos contó “El último sencillo fue ‘Macondo’, una cumbia norteña, de modo que estoy muy cercana a la música regional mexicana actualmente. ‘Ya no llores’ es una pieza de Cornelio Reyna y me llamó la atención porque no había canciones dedicadas a la mujer, pero ahora estamos en tiempos de mujer, estamos sensibles, interesadas en cantar algo de nosotras, solidariamente hablando de las mujeres es un tema universal”.

Dado el contexto de la letra en la canción, afirma que “Los sufrimientos no se pueden evitar, pero la estación de estar triste si debemos combatirla. Creo que hay en el mundo muchas personas que no pueden estar contentos, recuerdo a una de mis tías, que siempre estaba mal, era cumpleaños, una fiesta, navidad, año nuevo siempre lloraba y yo me preguntaba ¿cuándo la veré contenta? Porque ella tenía cosas para estar feliz y no lo estaba. Hoy creo que es una canción que habla de las mujeres, pero también es universal, puedes encontrarle tu propio sentido”.

Sobre el camino que ha tomado la música mexicana en la actualidad dijo “Cada generación va haciendo su propia elaboración de la música tradicional, ahora creo que el corrido tumbado tiene futuro si hace cambios en el mensaje, porque hacer apología en el crimen y de la violencia no es algo en lo que esté de acuerdo, no aportan, esa sería mi única crítica pero la música no tiene la culpa. Es un asunto de calidad y sentimiento genuino. No estoy en contra de los géneros, pero sí sugiero que piensen en el futuro del público al que se dirigen y que no se queden en el collar de oro, el auto de lujo, el tráfico de drogas, la cosificación de la mujer, sino que hablen de otros temas. Porque la mujer ya no sea sujeta al tema de ‘tienes que ser un adorno bonito’ o ‘mala con los hombres, para ser empoderada’, la mujer es mucho más que eso”

Adelantó que “Vienen dos temas de mi autoría y estamos viendo lo de los conciertos. Inicialmente tendremos el 7 de febrero un concierto en Irapuato con el concepto de las 3 grandes. Pero ya estaré dando fechas de mis conciertos individuales próximamente”.

Finalmente, celebró que “Tengo el gusto de que mi música la escuchan varias generaciones, a mis conciertos viene la abuela, la mamá, la hija y la nieta, eso no tiene precio, sentir que tu música puede interesarle a una jovencita y a una persona mayor. Es porque no estás arrastrada en la tendencia de la moda, yo estoy para mi cantarle a México” concluyó.

“Ya no llores” se escuchará en versión norteña, busca dar un mensaje de resiliencia y superación personal a las mujeres. La letra refleja una charla en la que se le pide a una dama dejar de llorar y de sumergirse en su tristeza ya que ese estado de ánimo afecta su vida.