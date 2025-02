Mauricio Ramos regresa al romanticismo con “Mariana”

En medio de los nuevos géneros

Se trata de un tema que relata su propia historia de amor

Si bien es cierto que hace años, creadores como Leo Dan hicieron muchas canciones con nombres de mujeres, es algo que ya se había perdido, pero que gracias a su formación musical y a su gusto por la música que trasciende, el cantautor Mauricio Ramos creó “Mariana”, un tema que relata su propia historia de amor.

Ramos es originario de la CDMX, ha picado piedra por más de 10 años, componiendo, haciendo arreglos musicales, produciendo y presentándose en diferentes lugares. Está seguro de que el camino no es fácil, pero también tiene la seguridad de que prefiere componer para trascender, que componer para ser famoso por un momento.

“Soy afortunado de hacer lo que me gusta desde niño; aunque soy joven he visto la evolución de la música, pero también he visto lo que se queda y lo que permanece es lo bien hecho, lo que se escribe y se canta para que dure en la memoria colectiva”, comentó el artista.

Parte de su inspiración la ha tomado de grandes del romanticismo, como el gran Álvaro Carrillo y el maestro Armando Manzanero. No obstante, también lo han influenciado Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, John Lennon y Eric Clapton. De algunos valora sus líneas melódicas, de otros la forma de redactar y jugar con el lenguaje y de alguien más la forma de interpretar.

“Dicen que si vas a copiar algo, que sea de alguien bueno, de gente talentosa, y a lo largo de la vida he escuchado mucha música, he escrito decenas de canciones, siempre pensando en que me gusten a mí y que a su vez el público tenga una oferta interesante.

“No estoy en contra ni de los corridos tumbados, ni de los nuevos géneros. Sin embargo, estoy convencido de que gente joven también quiere escuchar otras letras, con música que ha sobrevivido siglos, gracias a lo bien hecha que está, y eso es lo que quiero”, comentó el creador de “Mariana”, su más reciente sencillo, luego de tres producciones profesionales que tiene en su haber.

Aunque ya tiene preparadas otras canciones y hasta ha considerado la portabilidad de hacer discos físicos (cosa que ya nadie hace), desea darle vida a “Mariana”, una canción hermosa, que nació para una ex novia y la cual está hecha en balada pop.

Esa es la virtud de los compositores o cantautores, que una desgracia, una alegría, un desamor, una aventura, una experiencia o una simple vivencia la hacen canción, la cual después disfrutan millones de personas. ¡Desde luego “Mariana” ya se encuentra en todas las plataformas musicales!