¿Ahora llega Marco Rubio -con la DEA y FBI- a México?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Su agenda es directa. Sin sorpresas. El nuevo secretario de Estado (o de Gobernación) Marco Rubio quiere el control total de la migración ilegal hacia EU; ir al combate definitivo contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico y va por abatir la influencia de China en la región.

Y todo esto lo ha logrado en su rápido recorrido por tres de cinco países que decidió visitar – Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Dominicana- en su primera semana al frente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en el incipiente gobierno de Donald Trump.

¿Por qué Marco Rubio no visitó primero a México si este país es -por vecindad, historia, cuestiones económicas, de seguridad, etc-etc- del mayor interés para EU?

Los hechos indican que quizá Rubio quería que sus planteamientos, acuerdos y pronunciamientos en sus visitas a estos primeros cinco países marcaran los objetivos que piensa alcanzar con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Rubio llegó a Panamá en medio de fuertes tensiones por las declaraciones de su jefe, el presidente Trump, de que el Canal de Panamá debía regresar al control del gobierno de EU para así detener la creciente presencia de China en su operación.

En sus señalamientos previos, Trump dijo que haber entregado el canal a las autoridades panameñas en 1999, tras la firma del tratado Torrijos-Carter en 1977, había sido una pésima decisión, pues desde entonces sus barcos comerciales y militares han recibido un trato infame y muy costoso respecto de los de otras naciones.

La reacción de los panameños fue de rechazo y su presidente José Raúl Mulino advirtió que la soberanía y el control del canal no estaban en venta ni a discusión.

Sonriente, seguro, Rubio llegó, conversó en privado con el presidente Mulino y ambos salieron luego amables a dar una conferencia en la que el panameño anunció la cancelación de las concesiones a la empresa China Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, que controla la entrada y salida de barcos en el canal para, en adelante, quedar en control de una empresa de EU o de Europa.

Igual, Panamá estrechará el paso de la migración ilegal, y su gobierno actuará conjuntamente con la DEA y el FBI en el combate contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Los acuerdos alcanzados, indicó Rubio en sus redes sociales, fueron para “fortalecer nuestra seguridad nacional, proteger nuestras fronteras y mejorar la prosperidad económica de los estadounidenses.

Rubio, aclaró que sus acuerdos con el presidente de Panamá no eran sólo para este país, sino prioridad de la administración Trump de enfocarse en la región.

En su encuentro posterior con Nayib Bukele, joven presidente de El Salvador, el secretario de Estado norteamericano encontró lo mejor de su viaje: todas sus peticiones sobre combate a cárteles de la droga y para evitar inversiones o comercio con China fueron a favor y mucho más, pues el salvadoreño aceptó que su país incluso pudiera recibir a migrantes deportados por EU que no quisieran ser aceptados por sus países de origen.

En la vecina Costa Rica, con el presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, el secretario de Estado de Trump igual logró acuerdos importantes para el control del flujo de migrantes, especialmente de los que llegan de África y medio oriente, entre quienes se ha encontrado -dijo- miembros de organizaciones terroristas que buscaban llegar a territorio norteamericano.

Igual, como país de tránsito -no productor- de drogas, ambos presidentes alcanzaron acuerdos de colaboración para que conjuntamente con la DEA y el FBI los servicios de seguridad de Costa Rica estrechen y combatan a estos grupos delincuenciales,

En Costa Rica, el secretario de Estado fue preguntado de si en este recorrido visitaría a México.

“… lo haré en algún momento, pero no está planeado como parte de este viaje… (aunque) las cosas pueden cambiar en cualquier momento… estoy en contacto con su canciller… pero, hasta este momento, no hay planes concretos para este viaje… por ahora no hay planes”, jugueteó Rubio.

Aprovechó para dejar hablar de sus preocupaciones y percepciones sobre México y su gobierno:

“Tenemos preocupaciones legítimas sobre la presencia creciente de cárteles peligrosos, que en algunos casos operan como gobiernos en ciertas regiones de México… Esto representa un gran desafío para la soberanía del Estado mexicano y de Estados Unidos.

“Buscamos ser buenos socios y vecinos… creo que el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional mexicana es una muy buena señal. No estoy seguro de que resuelva todos los problemas, ya que además hay asuntos comerciales que el presidente (Trump) quiere abordar”.

Rubio, hijo de migrantes cubanos, hispanohablante, el primer latino en este cargo, entiende como ningún otro dentro del equipo de Donald Trump la problemática regional y el reto que les representa México en este momento.

Y no elude decirlo: es el narco y su presencia, ¿alianza?, dentro del gobierno de México.

Por ello, cuando llegue a México, esta semana o dentro de varias, llegará con los agentes de la DEA y del FBI para restablecer sus operaciones y lanzarlas al combate a fondo de sus cárteles.

Y estas agencias vienen no sólo por los narcos, sino por sus políticos, legisladores y funcionarios aliados.

Ya lo veremos. Y la Presidenta aceptará, No lo dude.

