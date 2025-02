«Celebremos»: Una década de Éxitos en el Teatro Hidalgo

Gracias al extraordinario productor Juan Torres

***Con lo mejor de los musicales presentados en este recinto

***Este espectáculo especial se presentará este 10 de febrero

Por Arturo Arellano

Juan Torres, que tiene en temporada el musical “La Tiendita de los horrores” estará presentando el próximo 10 de febrero un evento especial para celebrar sus 10 exitosos años al frente del Teatro Hidalgo. En esta ocasión con el show “Celebremos”, donde se presentarán números musicales de distintas obras como La Jaula de las locas, El beso de la mujer araña, El Mago The Wiz, Papi piernas largas, entre otras.

Se trata de los 10 años de una carrera de 27 para Juan Torres, quien, tras muchos años de trabajo, logra consolidar sus sueños de realizar montajes de gran formato en el corazón de la Ciudad de México. Es por ello que en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó los detalles de este show para festejar.

“Van a ser más se 40 aristas en escena, todo nace por una razón, y tiene que ver con algo importante y especial para mí, cumplo 10 años en este recinto, y es que, la labor mía como productor en los últimos 27 se ha visto materializada en esta última década. Ahí he cumplido mis más grandes sueños, cuando llegué con La Jaula de las Lozas, era para despedirme y el teatro me dijo no te vas, de esas primeras 100 representaciones se convirtió en un fenómeno de 6 años y más de mil funciones”.

También reconoce “Hemos tenido la fortuna, todas las personas que forman parte de este equipo creativo, de hacer muchas cosas, de construir un viaje que hemos gozado y que hemos compartido con el público. Hemos montado grandes éxitos como El Beso de la Mujer Araña con Chantal Andere, luego los últimos dos títulos El Mago The Wiz con Lucero Mijares, y La Tiendita de los Horrores, que está actualmente en cartelera y con comentarios que jamás creí obtener”.

Para “Celebremos” adelantó que “Son cuatro obras juntas, en una misma noche, es un viaje por el tiempo, la nostalgia, el pasado y los recuerdos, es revivir números musicales de estas obras, incluso de Papi Piernas Largas y de Spelling Bee, donde tuve la oportunidad de actuar que es algo que me fascina hacer en algunas ocasiones. Asimismo, tendremos grandes invitados, como Lucero, Chantal, Eugenio Montesoro, Rogelio Suarez, y un numero importantísimo de artistas y cantantes”.

Reconoció “Coordinarlo fue un reto, son obras, números y musicales, por los que ya pasó el tiempo, tan solo del Mago ya pasaron seis meses, entonces revivir todo con vestuarios es un reto de coordinación de todo el equipo, pero hay mucha gente que me respalda, vamos a hacer magia para que comience el show en La Tiendita y luego desaparezca, y en un escenario único con los vestuarios e intérpretes, aparezcan el resto de las historias”.

Si bien, se han abierto pocos boletos a la venta, por la gran cantidad de invitados especiales, le pide al público que no se pierdan la oportunidad de acompañarlos hasta el último minuto de esta gran celebración “Tendremos una develación de placa importante, les pido que todos se queden”.

Lamentablemente quien brillará por su ausencia será el maestro Mario Iván Martínez, a quien le mandó un sentido mensaje “él fue el primer invitado, pero no podrá asistir por sus compromisos profesionales, no le da tiempo de llegar. Pero hablar de mi historia en este teatro es hablar de él maestro Mario Iván, actualmente estamos haciendo el espectáculo de Cri Cri los domingos. Él es un pilar muy importante en estos 10 años y obvio como se lo dije la última vez ‘gracias por su ‘sí’, que me cambió la vida’, porque me dijo ‘si hacemos La Jaula de las Locas’ y fue un gran éxito compartido”.

Destaca que “Todo esto que ha sucedido, lo soñé y lo que no sabía es que se iba a hacer realidad, tampoco imaginé que pasarían tantas buenas cosas en el Teatro Hidalgo con una responsabilidad enorme, dándole vida de nuevo, que no tenía tanta o estaba desparecido del mapa hace 10 años y ha sido una labor gigantesca. Se acaba una temporada y debes seguir con el compromiso del teatro, por las personas que ahí trabajan. Para mí es un regalo tener una responsabilidad así, yo le diría a ese soñador de hace 10 años que entró de manera romántica a ese teatro, que lo logramos”.

Como espectador, dijo “he tenido la suerte de ver grandes musicales en otros teatros, recuerdo la época de Doña Silvia Pinal, Manolo Fábregas, mis grandes ídolos, luego Cats en el teatro Silvia Pinal, aquella etapa de Televiteatro o con Julissa o el inicio de una empresa enorme como Ocesa, pero la verdad es que en el Teatro Hidalgo hemos hecho musicales de gran formato con nivel de calidad y perfeccion a la altura de cualquier producción en el mundo”.

Finalmente dijo que este es un momento importante para celebrar y recordarle al público que el teatro ahí está esperándolos “Los productores hacemos un esfuerzo muy grande para que el teatro siga, es el eterno moribundo, siempre necesitaremos al público” concluyó.