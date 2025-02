Napoleón anuncia su gira Sinfónico, ¡Vive por siempre!

Lleno de profundo agradecimiento

***La cita es el 27 de agosto en el Auditorio Nacional

Texto y fotos Isabel Violeta

Con más de 54 años de carrera y 400 temas compuestos, El poeta de la canción anuncia su gira nacional Napoleón Sinfónico ¡Vive por siempre! Con una presentación en Cuidad de México el 27 de agosto en el Auditorio Nacional.

En conferencia Napoleón externó su emoción y agradecimiento por el apoyo incondicional “es un honor estar aquí en un día también especial para mí y para mi familia anteponiendo mi agradecimiento y respeto, lo que siento es eso, respeto en esta vida pasajera”.

Este fue un buen momento para contar “recuerdo la primera vez que pedí permiso para subirme a tocar a un camión por Insurgentes, y poco a poco me fui acoplando, hoy en broma digo que cuando me subí en esa ruta de San Ángel con una canción ranchera en el primer enfrenón me fui con el chófer, no lo hice mucho, pero el hambre fue más que la pena. Aprendí a pasar por todos los peldaños y llegar a hasta aquí”.

Y es que 54 años se dicen fácil, pero el cantautor está convencido que no olvidará todas esas miradas hacia él, en los conciertos. Ni sus primeras y más entrañables canciones “mi primera canción que hice fue el ‘Grillo’ con la tristeza que tenia de extrañar Aguascalientes. ‘Molino rojo’ también fue muy importante, pues ya tenía 3 discos. Ahora me siento bien pues mi carrera ha sido buena. No fue fácil, pero lo que cuesta trabajo se atesora más y no se va”.

Este año será la primera etapa de la gira, pues planean él y su equipo seguir con la gira por más lugares el próximo año, por lo pronto las fechas confirmadas son 8 de mayo en León, 10 de mayo Mérida, 31 de mayo San Luis, 14 de junio Puebla, 21 de junio Monterrey, 10 de Julio Guadalajara, 12 de julio Veracruz, 9 de agosto Toluca y 27 de agosto Ciudad de México.

Cabe mencionar que se encuentran en negociaciones pues quieren que La Orquesta Sinfónica de Minería sea quien acompañe a Napoleón en este concierto en México.

En cuanto al programa de canciones Napoleón contó “el programa de canciones siempre lo he hecho en orden cronológico para no olvidarme de mis canciones que han sido pilares, muchas de mis canciones las escribí y nacieron en un avión, cada una es una experiencia vivida. Mi madre cantaba muy bonito con ella fueron mis primeros duetos y eso formó parte de mis primeros y mis últimos años porque eso se queda en el alma, tengo los mejores recuerdos”.