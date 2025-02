Mejoran condiciones de aprendizaje en Quintana Roo

“En Cancún tenemos cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres y estamos creando lugares seguros para todas, ya son 13 espacios que transformamos para las cancunenses y seguiremos trabajando para que todas tengan las mismas oportunidades”, expresó la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, al invitar a las benitojuarenses a sumarse a los Módulos Integrales de las Mujeres, en donde en el año 2024 se dieron más de 20 mil atenciones en estas instalaciones.

La Alcaldesa señaló que transformar Cancún es estar siempre cerca de las mujeres, estar a su lado para que puedan salir adelante y vivir una vida libre de violencia, por lo que aseguró que se está rehabilitando un nuevo módulo en la colonia Lombardo Toledano en la Supermanzana 74, el cual se anexará a otros 12 Módulos de Atención Integral para la Mujer que se encuentran ubicados en diferentes colonias de este municipio.

Todos los módulos del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), aseguró, brindan atención integral y gratuita para las víctimas de violencia, así como a sus hijos e hijas, con servicios multidisciplinarios como asesorías legales y seguimiento jurídico, atención psicológica, cursos de capacitación para el autoempleo donde las mujeres aprenden un oficio, prevención de las violencias y atención médica.

Ana Paty Peralta señaló que estos módulos están ubicados en las Supermanzanas 91, 92, 94, 99, 200, 221, 237, 247, 260, Colonia Avante, Delegación Alfredo V. Bonfil; así como dos unidades móviles que coadyuvan en la atención a la violencia de género.

El objetivo de este programa es hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial mediante atención integral de buena calidad en esta ciudad, que es desde donde redactamos esta columna.

También le informo que en la colindancia de Cancún, ATELIER Playa Mujeres, el All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas con un concepto todo incluido sólo para adultos de la operadora y comercializadora mexicana ADH – ATELIER de Hoteles, anunció que ha sido reconocido por segundo año consecutivo en los I Prefer Member’s Choice Awards 2024 que otorga Preferred Hotels and Resorts.

Los I Prefer Member’s Choice Awards son los premios anuales respaldados con los votos de los viajeros miembros de I Prefer, quienes miden los más altos estándares de calidad y compromiso con la excelencia. ATELIER Playa Mujeres es parte del listado de los ganadores, lo que quiere decir que expertos se han hospedado personalmente en la propiedad y consideran que cumple con los requisitos establecidos.

“Nos enorgullece que ATELIER Playa Mujeres sea galardonado por Preferred Hotels and Resorts porque reafirma nuestro posicionamiento como líderes en el turismo de lujo. Este premio refleja nuestra dedicación por ofrecer experiencias únicas y estándares de excelencia que responden a las expectativas de los viajeros más exigentes”, mencionó David Torres, Director Comercial de ATELIER de Hoteles.

Los premios I Prefer Members’ Choice Awards honran a hoteles y complejos turísticos independientes en cuatro regiones del mundo, promoviendo lo mejor del turismo de lujo en más de 600 destinos.

Regresemos a Cancún, donde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama tuvo varias actividades, entre ellas visitó a la escuela secundaria general “8 de Marzo”, del fraccionamiento Cielo Nuevo de esta ciudad, donde supervisó y constató los avances de un moderno taller de cómputo, la creación de tres nuevas aulas y la mejora de las áreas exteriores para que 879 alumnas y alumnos los puedan ocupar a la brevedad y puedan desarrollar, a plenitud, todas sus actividades educativas.

“Me da gusto regresar a este plantel y constatar estos avances que representa nuestro firme compromiso con la educación, con todas y todos ustedes, la juventud y el futuro de Quintana Roo” expresó Mara Lezama ante el estudiantado y el cuerpo de maestras y maestros.

Al conversar con las y los estudiantes, la Gobernadora destacó que estas son acciones concretas que, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y en la Nueva Era de la Transformación, buscan que el estudiantado tenga las condiciones adecuadas para un aprendizaje de calidad.

Mara Lezama les hizo notar que esto es posible porque en este gobierno humanista con corazón feminista se combate la corrupción y el dinero del pueblo alcanza para más, y tiene un solo destino y propósito: seguir para poner fin a la exclusión y lograr así una prosperidad compartida, donde nadie, absolutamente nadie se quede atrás.

Cabe recordar que en esta misma escuela, la gobernadora Mara Lezama entregó, al cierre de 2024, un domo ligero en beneficio de las y los estudiantes.

EFECTO TRUMP

Déjeme ahora comentarle que Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. Titulada “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, la medida otorga a agencias federales autoridad para hacer cumplir el Título IX bajo la interpretación de “sexo” como el género asignado al nacer. La Casa Blanca afirmó que la orden busca proteger la equidad en el deporte femenino y prevé sanciones para entidades que no la cumplan. La firma coincidió con el Día Nacional de las Niñas y Mujeres en el Deporte.

También debe saber que China anunció aranceles del 10 % al 15 % a ciertos productos de EE.UU. en respuesta a los gravámenes impuestos por Donald Trump. La medida, efectiva desde el 10 de febrero, afectará al carbón, gas natural, petróleo crudo, maquinaria agrícola y automóviles. Además, Pekín inició una investigación antimonopolio contra Google y estableció controles a la exportación de minerales estratégicos. También agregó a dos empresas estadounidenses a su lista de entidades no confiables. China presentó una demanda ante la OMC, argumentando que las acciones de Trump violan las normas comerciales internacionales.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro (11 de febrero), es fundamental reflexionar sobre cómo las empresas pueden proteger la privacidad de los datos de los consumidores con la creciente demanda de experiencias personalizadas. En un mundo donde la Inteligencia Artificial y la personalización ocupan un lugar central, los líderes de Experiencia del Cliente (CX) se han convertido en uno de los principales guardianes de la seguridad y privacidad de los datos.

El panorama actual muestra que los consumidores están más conscientes y preocupados que nunca por la seguridad de su información personal. Según la nueva edición del Panorama de Amenazas de Kaspersky, compañía multinacional dedicada a la seguridad informática, los intentos de estafas mediante mensajes falsos aumentaron un 140% en Latinoamérica en 2024. Esta creciente preocupación por el fraude cibernético, como el robo de identidad o el phishing, ha hecho de la confianza un pilar fundamental en la relación entre las marcas y sus clientes.

Frente a esta realidad, los líderes de CX están adoptando medidas avanzadas de seguridad para proteger los datos sin comprometer la calidad de las interacciones. Estas medidas incluyen la implementación de protocolos encriptados, el monitoreo constante de amenazas y el desarrollo de herramientas basadas en IA que refuercen la seguridad en tiempo real.

Más allá de la seguridad técnica, garantizar que las decisiones basadas en IA sean transparentes y comprensibles para los clientes se ha convertido en una prioridad. Este enfoque no solo refuerza la confianza del consumidor, sino que también establece un estándar ético para el uso de tecnología en las interacciones empresariales.

“Conforme la Inteligencia Artificial y la personalización se integran al núcleo de las estrategias de CX, los líderes están adoptando un rol proactivo en la protección de datos. No se trata únicamente de cumplir con regulaciones, sino de garantizar que cada interacción sea segura y confiable,” explicó Walter Hildebrandi, Chief Technology Officer de Zendesk LATAM. “De acuerdo con el Reporte CX Trends 2025 de Zendesk, el 83% de los líderes de CX a nivel global identifican la protección de datos y la ciberseguridad como prioridades clave en sus estrategias de servicio al cliente. Esto refleja un compromiso por construir relaciones basadas en la confianza y la transparencia”, dijo.

El Día Internacional del Internet Seguro nos recuerda que proteger los datos no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad integral que impacta directamente en la experiencia del cliente. Las empresas que priorizan la seguridad y adoptan prácticas éticas en el manejo de datos no solo protegen a sus clientes, sino que también fortalecen su reputación y aseguran su relevancia en un entorno digital en constante evolución.

En un momento donde el acceso a la información y la personalización son cada vez más demandados, el verdadero desafío radica en cómo las empresas pueden responder a estas expectativas sin comprometer la privacidad. Aquellas que logren encontrar este equilibrio serán las que lideren el camino hacia un internet más seguro y confiable.

Hoy más que nunca, las organizaciones tienen la oportunidad de transformar la seguridad digital en un diferenciador competitivo. La confianza en el manejo de datos será el eje central para las marcas que busquen no solo sobrevivir, sino prosperar en este mundo conectado; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA |4.

