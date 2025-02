Por las nubes, precio de la carne de cerdo en José María Morelos

Golpe a bolsillos de las familias de pocos recursos

Comerciantes locales tendrán que ajustar precios y temen ventas a la baja

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- Las bajas ventas y el anuncio de un posible incremento en el precio de la carne cerdo han puesto en una posición muy complicada a los carniceros de José María Morelos, de tal manera que van a tener que ajustar sus precios.

En este escenario, Eleonel Santos Tuyub, carnicero de la cabecera municipal, reconoció que si bien, no hay una fecha para aplicar el alza en el precio del cerdo, está ya es un hecho y de ser un incremento considerable, va a impactar muy fuerte los bolsillos de las familias y de los comerciantes.

«Casi no hay ventas y ya estamos en febrero, siguen bajas las ventas y el puerco ya va a comenzar a subir, ya nos avisaron», dijo Tuyub. Y aunque cada año sube el precio del cerdo, en algunas ocasiones el incremento es menor y los carniceros pueden absorber ese gasto para no afectar al consumidor final, no obstante, este año arece que no será posible ese escenario.

Actualmente, el kilo de cerdo en pie se paga a 54 pesos, mientras que la carne se vende a 125 pesos el kilo y la chicharra se vende entre 220 y 235 pesos. Tuyub señaló que, debido a las bajas ventas, llegan a sacrificar un animal a la semana a diferencia del mes de diciembre, cuando sacrifican hasta cinco ejemplares.

La situación ha generado preocupación entre los carniceros y los consumidores, quienes temen que el aumento en el precio del cerdo afecte su economía familiar. Los carniceros están evaluando cómo manejar esta situación y si será necesario trasladar el incremento a los precios finales para mantenerse a flote.