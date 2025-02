La Escuela de Iniciación de las Artes será inaugurada en Cancún

Tiene un avance del 90 por ciento

Se ubicará en las instalaciones de la escuela primaria Alfredo V. Bonfil

Por Redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con un avance del 90% en los trabajos de adecuación, la Escuela de Iniciación Artística de Cancún está a punto de abrir sus puertas el próximo 24 de febrero. Esta nueva institución, afiliada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se ubicará en las instalaciones de la escuela primaria Alfredo V. Bonfil, detrás del escenario principal del Parque de Las Palapas.

El director del Instituto de la Cultura y las Artes, Sergio Carlos López Jiménez, reveló que la inversión para la adecuación de los cinco salones que conformarán la escuela fue de alrededor de 450 mil pesos. Entre las mejoras se incluyen la colocación de espejos, pisos de duela, mesas de trabajo, insonorización y otros equipos necesarios.

Marcela Torres, futura directora de la escuela, anunció que a partir del 10 de febrero se abrirá la convocatoria para el registro de niños entre 6 y 13 años, con un cupo máximo de 100 estudiantes. La educación que recibirán está basada en el modelo del Programa Nacional de Escuelas de Educación Artística Asociadas al INBAL, centrado en los ejes de Cultura de Paz, Eje Comunitario y Educación Interdisciplinaria.

Durante el primer semestre, los alumnos podrán experimentar cada una de las ocho disciplinas que la escuela ofrece, como teatro, música, danza y artes visuales (dibujo, pintura y escultura). El segundo semestre estará más centrado en la disciplina que cada niño elija perseguir.

“Nos interesa llegar a todas las regiones y lugares donde los niños quieran asistir, que, si ven un espectacular, escuchan los perifoneos, se visitan sus escuelas, tengan la oportunidad y voy a poner un ejemplo: si en Villas Otoch salen 10 niños que quieran ir a esta escuela de iniciación, el Instituto tiene que ponerles el transporte, porque si no, no van a llegar, no los van a traer. Entonces, cuando detectemos casos así hay que traerlos porque es muy importante que sepan que esto no es elitista que estamos eh comprometidos para llevarlos”, concluyó López Jiménez.

La comunidad y las autoridades locales están entusiasmadas con la apertura de esta escuela, que busca fomentar el talento artístico de los niños y niñas de la región. Con una intensa campaña de difusión y la posibilidad de transporte escolar para los alumnos que residan en zonas más alejadas, se espera que la Escuela de Iniciación de las Artes de Cancún sea un éxito desde su primer día.

Arrancan preinscripciones a nivel básico

El gobierno del Estado dio a conocer que ya arrancaron las preinscripciones a primer nivel de educación básica en Quintana Roo.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales “Atención, mamás, papás y tutores, ya iniciaron las preinscripciones a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria a través de la plataforma Padres en Línea: https://padresenlinea.seq.gob.mx”.

Y reiteró que todos los trámites son personales, gratuitos y se realizan en línea, de modo que hacen un llamado a los padres de familia para que denuncien cualquier tipo de abuso en este sentido.

Para iniciar el proceso de preinscripción, padres y tutores deben realizar el siguiente proceso:

-Accede a la plataforma Padres en Línea con tu usuario y contraseña.

-Dirígete al menú «Estudiantes» y captura la información de tu hijo/a.

-Busca la escuela deseada y haz clic en «Solicitar Inscripción».

-Descarga e imprime el Formato de Inscripción. Recuerda que es fundamental no compartir la información personal de los menores.

El proceso de preinscripción se llevará a cabo del 4 al 14 de febrero de 2025. Los interesados deben completar el trámite para nuevo ingreso a una escuela pública de preescolar, primer grado de primaria o primer grado de secundaria en el estado.