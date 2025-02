Q. Roo enfrenta alarmante aumento en contagios de VIH

Desafío significativo en la salud pública

Se diagnosticaron más de mil nuevos pacientes el año pasado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo, se enfrenta a un desafío significativo en la salud pública debido al aumento alarmante de casos de VIH. Según los datos más recientes de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en 2024 se diagnosticaron 1,040 casos nuevos de VIH, lo que representa aproximadamente tres personas al día.

Benito Juárez (Cancún), el municipio más afectado, concentró el 53% de los casos, seguido por Solidaridad (Playa del Carmen) con el 27% y Othón P. Blanco (Chetumal) con el 8%. Los municipios restantes acumularon el 15% del total anual. En cuanto al género, los hombres representaron la mayoría de los casos con 915 diagnósticos, mientras que las mujeres sumaron 125 casos.

El infectólogo Alejandro Muñiz señala que la alta movilidad y la falta de campañas de concientización son factores clave en este aumento. «El turismo y el flujo constante de personas contribuyen a la propagación del virus». Además, la falta de educación y cultura en temas de salud sexual también juega un papel importante.

En 2025, la situación no ha mejorado, y es que, hasta la fecha, se han registrado 26 casos de tuberculosis, muchos de los cuales están relacionados con personas seropositivas al VIH. La Secretaría de Salud ha implementado medidas para mejorar la detección temprana y el tratamiento, pero aún queda mucho por hacer.

En este escenario, las autoridades locales han firmado convenios con laboratorios y organizaciones civiles para impulsar la prevención y el control del VIH. Sin embargo, la discriminación y el estigma siguen siendo obstáculos importantes para la lucha contra esta enfermedad

Muñiz recordó que el VIH es un virus altamente transmisible, pero su principal problema es que, al ingresar al organismo, puede permanecer durante años sin mostrar signos. Es solo cuando alcanza etapas avanzadas que se presentan cuadros infecciosos complicados “La única forma de dar con el virus es con las pruebas diagnósticas, no hay de otra. Este virus puede vivir en silencio por hasta más de 10 años. Tenemos que ganarle tiempo al virus, por eso, si se tienen prácticas sexuales en donde no hubo protección, hay que realizarse la prueba. Lo recomendable es a los 23 días, ya que es en ese periodo cuando las pruebas detectan el virus. No hay que esperar a que la enfermedad avance a etapas en donde se comprometa el sistema inmunológico y que lleguen infecciones oportunistas que nos compliquen el estado de salud”, concluyó.

Refuerzan estrategias de prevención y control

En el marco de la mesa de trabajo interinstitucional, donde se dieron a conocer los retos y la metas en temas de VIH, el Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de garantizar el acceso equitativo y sin discriminación a los servicios de salud.

La Secretaría Estatal de Salud (SESA) trabaja en estrecha coordinación con el IMSS, ISSSTE e IMSS BIENESTAR, para generar estrategias interinstitucionales a fin de lograr objetivos como: Incremento de tamizajes, oportunidad de diagnóstico y tratamientos, así como la comunicación efectiva entre las diferentes instituciones.

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado resaltó que Quintana Roo enfrenta retos particulares en materia de salud pública. “Tan solo en el último año, el estado recibió aproximadamente 20 millones de visitantes, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos en prevención, vigilancia epidemiológica y atención médica oportuna” dijo.

Recordó que en días pasados, sostuvo una reunión con el director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), Juan Luis Mosqueda Gómez, así como un encuentro con el secretario de Salud federal, David Kershenobich, y sus homólogos de todo el país.

En ambas reuniones se destacó la importancia de fortalecer la salud pública y, dentro de esta agenda, el papel fundamental es la prevención y el control del VIH. “El VIH sigue siendo un desafío prioritario en salud pública. Por ello, la coordinación interinstitucional es clave para dirigir esfuerzos hacia las mismas metas, detección oportuna y acceso a tratamiento. Detectar un caso positivo es una oportunidad de intervención temprana con tratamientos antirretrovirales, reduciendo la carga viral y cortando las cadenas de transmisión”, enfatizó el secretario de Salud.

Asimismo, se destacó la importancia de erradicar la discriminación y el estigma hacia las personas que viven con VIH, ya que ninguna estrategia será completamente efectiva sin garantizar el respeto y la dignidad de quienes enfrentan esta condición.