Morena aplica a Cuauhtémoc Blanco: “para los amigos, justicia y gracia”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En casi todos los rumbos del mundo, las estrellas del deporte acusadas de cometer algún delito son llevadas a juicio, pero casi siempre reciben un trato preferencial.

Tal vez el caso extremo fue el de la ex estrella del fútbol americano Orenthal James (OJ) Simpson. En 1994 fue acusado de matar a su ex esposa Nicole Brown y al amigo de ella, Ronald Goldman, a puñaladas. El juicio se convirtió en uno de los acontecimientos más mediáticos de la televisión, incluida una persecución de autos, como sólo se pueden ver en televisión y cine, pero esta vez en vivo y en directo.

A final de cuentas, aunque quedaron muchas dudas, el legendario corredor quedó en libertad.

También en Estados Unidos, Kobe Bryant, el legendario jugador de basquetbol, fue acusado de violar a una joven, pero ni siquiera llegó a los tribunales, pues hubo un convenio privado para que se retiraran los cargo.

En otras ocasiones, los beneficios derivados de la fama alcanzan no sólo a los deportistas destacados, sino también a sus cercanos.

Un caso notable fue el de Edson Cholbi Nascimento o “Edinho”, un futbolista retirado que jugaba como arquero en el club Santos, de Brasil, acusado de delitos vinculados con el narcotráfico, pero con un trato especial de las autoridades de la nación sudamericana. Su nombre no dice mucho, pero la situación cambia mucho cuando se revela que es hijo de Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como “Pelé”.

Todo lo anterior adquiere actualidad porque en nuestro país ha habido mucha protección de parte del gobierno de Morena para el ex astro del fútbol del club América y de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Primero, su popularidad le llevó al mundo de la política, primero como presidente municipal de Cuernavaca y luego gobernador de Morelos. En los dos cargos recibió cargos de propiciar la consolidación de grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico. Lo menos que se dice es que ese avance de la delincuencia fue por omisión, cuando no por franca complicidad. Entre otros detalles, circulan versiones en el sentido de que Cuauhtémoc desatendió sus responsabilidades y dejó el gobierno bajo control de su medio hermano Ulises Braco y de su representante, de origen español, José Manuel Sáenz Rivera, a quien nombró jefe de la oficina del gobernador.

Por si lo anterior fuese poco, circularon fotografías en donde el futbolista convertido en político aparece al lado de personajes conocidos como jefe de bandas de delincuentes. En su defensa, Blanco Bravo alegó que, como candidato y funcionario, durante sus recorridos por diversas partes del estado se le acercan muchas personas para solicitarle una foto, por lo que no tiene tiempo ni oportunidad de revisar antecedentes de los solicitantes.

Con todos esos antecedentes, durante su mensaje por los 100 días al frente del Poder Ejecutivo de Morelos, la gobernadora González Saravia denunció irregularidades durante el sexenio de Blanco Bravo.

Luego su equipo jurídico amplió la denuncia en rueda de prensa. Informaron, en un primer bloque de presentación de denuncias en materia penal y administrativa, se hará del conocimiento de la autoridad investigadora las posibles irregularidades detectadas en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura (antes Obras Públicas), Desarrollo Económico y del Trabajo, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y Fidecomp.

“Hoy hacemos del conocimiento de la sociedad morelense un primer bloque de denuncias en materia administrativa y en materia penal”, manifestó Edgar Maldonado Ceballos, consejero Jurídico.

También, Maldonado Ceballos hizo del conocimiento general que, entre los asuntos que serán expuestos, se encuentran los relacionados con las obras de rehabilitación de las bóvedas del Mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca (Infraestructura-Desarrollo Económico), la contratación de un artista y diversas indemnizaciones pagadas fuera de los montos que señala la normativa por parte del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq).

En lo relativo a los terrenos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, señaló: “Hacemos un llamado a los ex servidores públicos que llevaron a cabo la adquisición de lotes (en el lago de Tequesquitengo) de forma irregular para que hagan la reversión de los mismos al Estado conforme a las características que les fueron entregados, antes que se realicen las denuncias correspondientes”, recalcó.

En tales denuncias no se menciona el nombre del ex mandatario, pero, sin duda, la lumbre le llega muy cerca.

Lo que sí es una denuncia directa contra el ex futbolista, viene directamente de su círculo más cercano: su familia. Su media hermana Nidia Fabiola lo acusó de intento de violación.

Por cierto, en este asunto también hay un tema de nepotismo, pues Cuauhtémoc nombró a su media hermana secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Por todo lo anterior, resulta inexplicable tanta protección de la llamada Cuarta Transformación al ex ídolo del América, pues desde el inicio de su carrera política, quedó envuelto en polémicas, pues como si se tratara de firmar o renovar su contrato para jugar para un club, trascendió que recibió dinero para convertirse en candidato.

Blanco Bravo fue candidato a presidente municipal de Cuernavaca postulado por el Partido Social Demócrata de Morelos (de registro local) Morena y PT, en medio del escándalo por la difusión de un supuesto contrato de 7 millones de pesos que había recibido a cambio de ser el candidato del PSD, lo cual él rechazó tajantemente.

Con todo, fue “adoptado” por el partido oficial, Morena.

Cuauhtémoc fue destapado por el presidente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, en alianza con Morena, para ser su candidato a la gubernatura de Morelos por lo que dejó su cargo en el 2018, antes de terminar su mandato y ganó.

Este antecedente es muy significativo, pues aunque Flores Cervantes ha perdido dos partidos, Encuentro Social y Encuentro Solidario (los dos con las mismas siglas PES), él se ha mantenido en primera fila por su alianza con Morena, que lo hizo diputado federal y, además, le confirió la presidencia de uno de los grupos de trabajo más importantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Jurisdiccional, que es el órgano legislativo responsable de desahogar el procedimiento de juicio político a los servidores públicos que sean considerados responsables de un delito del fuero común.

Se dice que, después de impulsar a Cuauhtémoc en el terreno político, Flores Cervantes se distanció de su pupilo cuando abandonó sus filas y se incorporó de pleno a Morena. Esto, además, de los malos resultados de sus gobiernos.

Así, por ejemplo, el pasado 16 de enero, Flores Cervantes aseguró que durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, existía un grupo dedicado al saqueo del erario, gestionando licitaciones, negocios y concesiones para beneficio personal.

“Ese equipo se enfocaba en robar todo lo que se pudiera, ni siquiera había gobierno, era otra dinámica completamente”, afirmó Flores Cervantes en entrevista con Latinus.

El fundador de los dos PES, quien actualmente comparte bancada con el exfutbolista, señaló que Blanco contradijo los principios de la 4T: “Si el ideario era no robar, no traicionar y no mentir, Cuauhtémoc hizo todo lo contrario: robó, traicionó y mintió todos los días”.

Flores calificó el gobierno de Blanco Bravo como “un desastre”, considerándolo uno de los peores en la historia de México. Destacó la falta de programas sociales y económicos y denunció el saqueo abierto de las arcas públicas: “Fui testigo de que ahí no se gobernaba, solo se atendían intereses personales”.

Ahora le corresponde a Flores encabezar el proceso para determinar si procede el desafuero de Cuauhtémoc para que sea juzgado por el presunto delito de intento de violación.

Seguramente tendrá en cuenta que el responsable de la solicitud de desafuero, el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue destituido por Morena el mismo día en que promovió el desafuero de Blanco Bravo.

Claro, también es de tener en cuenta que Carmona Gándara no es de Morena. Por el contrario, se puede decir que es considerado enemigo de la llamada Cuarta Transformación que, inclusive, lo llevó a prisión, de la cual lo salvó el también proscrito Poder Judicial federal.