Titans Of Metal Fest está 100 % confirmado

La cita es el 1 de marzo en Parque Bicentenario

*** Reúne a bandas como W.A.S.P., Cavalera, Fear Factory, Lizzy Borden, Six Feet Under, Lovebites y Conejo

Texto y fotos: Isabel Violeta

Fue en una rueda de prensa en la que confirmarón que el festival Titans Of Metal Fest, que reúne por primera bandas increíbles como: W.A.S.P., Cavalera, Fear Factory, Lizzy Borden, Six Feet Under, Lovebites y Conejo. Una alineación brutal que no puedes perderte en la parte de “El circulo” en Parque Bicentenario el día 1 de marzo.

Desde el comienzo confirmaron que es un evento real y %100 confirmado, esta aclaración debido a las dudas que se suscitaron en redes sociales, mostrando capturas y videos de las mismas bandas anunciando su participación.

Juntando géneros como heavy metal, death metal, thrash, power metal, este festival tiene a las siguientes bandas confirmadas WASP, Cavalera, Fear Factory, Six Feet Under, Love Bites, Lizzy Borden y bandas nuevas como Lovebites de Tokio, Japón, ellas tocan speed con tintes progresivos.

Además de esto se anunciaron que tendrán pre fiestas los días 27 y 28 de febrero, en HDX Circus Bar, ambas tendrán entrada gratuita para quienes ya tengan boleto para el festival o bien, si solo quieres acceso a las pre fiestas tendrá un costo de $500.

La banda Warrior Soul serán los que encabecen la pre fiesta del día 27 acompañados por Metalfire y algunas bandas mas, y mientras que Sacramentum encabeza el día 28

Así mismo Marco de Maña influencer del festival dijo que contarán con una sorpresa, que aún no pueden anunciar, posiblemente se anuncie después.

Las puertas serán abiertas a las 12:00 pm contaran con áreas de comida, bebida, sanitarios, de los cuales agregaron tendrán cuidado de tener papel sanitario suficiente, área de descanso, garantizando el bienestar de los asistentes con elementos de seguridad por parte del parque y el apoyo municipal.

Este evento es apto para mayores de 18 años, está prohibido llevar ciertos objetos detallados en redes sociales, así como algunos detalles más. Los boletos están a la venta en el sistema Ticketmaster.