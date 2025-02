Víctor Álvarez aclara: “Me conectaron falsamente con una Cullinan robada”

Propietario, presidente y CEO de Álvarez Exotics

“Nunca he visto ese vehículo. Nunca lo tuve, ni lo compré, ni lo vendí” afirma

Víctor Álvarez, el propietario, presidente y CEO de Álvarez Exotics en Guadalajara, México, fue recientemente vinculado con el presunto robo de una Rolls Royce Cullinan, por lo que emitió un comunicado para deslindarse del asunto.

“Hola, soy Víctor Álvarez, el propietario, presidente y CEO de Álvarez Exotics en Guadalajara, México.

Recientemente, han estado circulando por Internet algunos videos e historias que han conectado falsamente a mi empresa con una Rolls Royce Cullinan supuestamente robada el pasado mes de julio en los Estados Unidos. Estos rumores son falsos. Mi empresa, mi familia y yo no tenemos nada que ver con los bienes robados. No sé nada sobre la Cullinan desaparecida, ni dónde está ni quien la tiene.

Empecé Álvarez Exotics porque me encantan los coches. Cada día, mi negocio detalla docenas de vehículos, y también forramos y aplicamos láminas de protección transparente. Alvarez Exotics también compra y vende autos, algunos que son de mi propiedad o de mi familia, y otros que son consignados por nuestros clientes porque saben que las personas que aman los autos frecuentan mi negocio. Muchos de los clientes que traen sus autos para ser detallados nos permiten aplicar una calcomaníá de Alvarez Exotics o un portaplacas. Es una buena forma de promover mi negocio y a la gente le gusta porque les permite asociarse con el nombre de Álvarez.

Para abordar específicamente el problema de la Cullinan, Travis Payne, el dueño de una agencia de automóviles de Georgia, afirma que compró una Cullinan en una agencia de automóviles en Arizona y que la compañía de transportes se la robó y se la entregó a alguien en Los Ángeles, California. Lo siento mucho por el señor Payne, pero yo no sé nada de esto.

Hace unos meses, el Sr. Payne se puso en contacto conmigo porque vio una foto en Internet de un vehículo en mi negocio que creíá que era su Cullinan. Tengo información limitada sobre el vehículo, pero no tengo ninguna razón para creer que está relacionada con algún delito.

Esto es lo que sé:

El 7 de noviembre de 2024, trajeron a mi negocio una Cullinan negra para un trabajo de detalle. El coche estuvo aquí durante unas horas y luego fue recogido. No estuve presente cuando dejaron la Cullinan y no sé quien la trajo o se la llevó. Cuando la vi, ya habíá sido detallada por mi equipo y se veíá bastante bien. Debido a que se veíá tan bien, algunos de mis empleados y yo tomamos fotos de la Cullinan. Aunque yo no lo sabíá en ese momento, el gerente de redes sociales de mi negocio publicó una de las imágenes en la cuenta de Instagram con un subtítulo que hizo que algunas personas creyeran que Álvarez Exotics habíá vendido la Cullinan. Más adelante cuando se trajo esto a mi atención, se eliminó́ la foto y se le dio instrucciones a mi equipo de que se aseguraran de que nuestras publicaciones se diferenciaran claramente los autos que detallamos de los autos que vendemos. Nunca he visto esa Cullinan antes o después del díá en que se detalló. Nunca la tuve, ni la compré, ni la vendí.

Cuando el Sr. Payne se puso en contacto conmigo, yo estaba confundido en cuanto a por qué él creíá que la Cullinan que habíá sido detallada en mi negocio era la misma que fue robada en los Estados Unidos. Según las fotos que él proporcionó, la Cullinan del Sr. Payne, teníá rines, marcadores laterales y faros diferentes a la que estaba en mi negocio. Además, en informes recientes de los medios de comunicación, el Sr. Payne ha declarado que vio un video en TikTok de lo que creíá que era su Cullinan que habíá sido robada forrada en blanco. La Cullinan que trajeron a mi negocio era negra, y no habíá evidencia de que alguna vez hubiera sido forrada. Creo que el Sr. Payne teníá tantas esperanzas de que este fuera su vehículo, que pasó por alto las diferencias debido a lo que él queríá que fuera verdad.

Espero que el Sr. Payne encuentre su vehículo, pero yo no tengo nada que ver con él, ni con ningún coche robado, y no me parecen sus falsos ataques a mi negocio o a mi reputación. Gracias por su continuo apoyo”.