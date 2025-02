La Mortaja y la herencia de Rafael Coronel

Cuando las cosas no son claras o no se transparentan surgen dudas y malentendidos.

Eso ocurre en Zacatecas con una de las obras más representativas del pintor Rafael Coronel nacido en aquellas tierras, “La Mortaja” exhibida en el museo erigido con su nombre en la capital estatal.

Durante 20 años dicha obra se exhibió en el ex convento de San Francisco, hasta hace unos días cuando el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle García, descubrió la falta de dicha obra y solicitó la información al director del museo el que simplemente le dijo que se la había llevado el dueño.

¿El dueño? Interrogó, quién es y la respuesta fue Juan Rafael Coronel Rivera, hijo del fallecido pintor de Ruth Rivera Marín, quien esgrimió que todos son bienes que le dejó su padre, según testamento.

Nahle que fungía como secretario general del gobierno que encabezaba Ricardo Monreal durante la inauguración del museo desató la polémica sobre la donación que hiciera Rafael Coronel para su exhibición en el museo y el hijo del artista plástico argumentó que todos los bienes dejados por su padre le pertenecen como asienta el testamento que lo señala como el único heredero de sus bienes.

“La Mortaja”, según un fedatario público establece en la escritura de mayo del 2002 que la obra fue donada por el artista plástico al gobierno de Zacatecas.

Y es aquí donde salta la polémica, ya que efectivamente el testamento realizado en 1981, por Rafael Coronel establece que todos sus bienes y los de su esposa (fallecida) serían asignados a su único hijo, Juan Rafael, aunque no pormenoriza cuáles son los bienes herederos.

Como heredero de Rafael Coronel, Juan Rafael procedió a llegar al museo e inventarió todo lo que encontró a su paso, máscaras (considerada la mayor colección), pinturas, esculturas, vestuario, títeres y después se los adjudicó todos.

El hijo del artista referenció dichas obras y retiró “La Mortaja”, la cual vendió en un millón y medio de dólares, con el pretexto de pagar deudas dejadas por su padre, el que falleció en 2019.

¿Qué sigue ahora?, las autoridades estatales no han pronunciado palabra alguna.

Según los datos con que se cuenta, las obras en cuestión fueron donadas por el artista plástico desde aquella ocasión en que se conformó dicho museo.

“La Mortaja” es una de las principales obras confeccionadas por Rafael Coronel, hermano de otro artista plástico (Pedro Coronel) de gran prestigio, oriundos de Zacatecas y fue realizada especialmente para el espacio en que se encontraba desde 2002.

Habrá que esperar cuál será la respuesta de las autoridades de cultura, del director del museo y, especialmente, del gobernador, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal.

*******

Ayer se conmemoró el 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad, la que fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, siendo la primera mujer titular del Ejecutivo en hacerlo. También fue la primera ocasión en que él o la encargada del Poder Judicial no concurre a la ceremonia, como tampoco fue requerida en el festejo del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política. El general Ricardo Trevilla, orador del evento ratificó la lealtad de las fuerzas armadas y sostuvo que la soberanía no es negociable. Llamó la atención la presencia del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos en el acto solemne… Los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas dieron otro golpe a la delincuencia organizada con la captura de Mauro Alberto Núñez, catalogado como piloto y operador clave del grupo de Los Chapitos.

