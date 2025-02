Edgar Oceransky te invita a “Volver a abrir la puerta”

Para presentarnos su nuevo disco

*** El cantautor ofrecerá un íntimo concierto este 21 de febrero en La Maraka

Texto y fotos Isabel Violeta

El cantautor Edgar Oceransky está listo para presentarse en La Maraka este 21 de febrero como parte de su gira “Volver a abrir la puerta” que lleva el mismo nombre su nuevo álbum, que es lanzado a siete años de no haber presentado un material discográfico.

En entrevista para DIARIOIMAGEN nos explicó un poco sobre esto “la gira ‘Volver a abrir la puerta’ tiene que ver con mi disco que se llama de la misma manera, siendo el más reciente. Salió él 15 de enero en todas las plataformas, un disco inédito después de 7 años, pues me tomó mi tiempo para hacer mis canciones”.

Este disco no solo contiene 12 canciones nuevas, también está lleno de sus experiencias “no solamente está plasmado lo vivido en los últimos 7 años de mi vida, si no que guarda todo lo que he visto a lo largo de mi existencia entera, todas mis canciones son vivenciales, hablan de lo que a mí me sucede, de cómo yo veo el mundo en el que vivo, entonces volver a abrir la puerta ahora es para mí una invitación a todos a darnos segundas oportunidades en lo que sea, en el trabajo, en el amor, en si quieres empezar a estudiar otra cosa, como yo que estoy empezando a aprender actuación con mis casi 50 años. Siempre ábrete la puerta al mundo porque esa es nuestra única obligación vivir, a veces los que no nos permitimos vivir somos nosotros mismos de eso va este disco, una invitación a abrirnos”.

La gira empieza el 8 de febrero en Morelia, pasa por Puebla el 13, Pachuca el 14, Querétaro el 20, en la Ciudad de México el 21, Guadalajara 22, Torreón 27, Monterrey 28 del mismo mes, después va a Saltillo el 1 de marzo, Metepec el 6, Aguascalientes 7 de marzo.

A toda la gira Oceransky ira acompañado por su banda con quien grabó el disco, en cuanto a su repertorio explicó “el concierto lo divido más o menos en 3 partes que es cantar el disco, luego las canciones que a mi público yo sé que más le gustan mías y al final me quedo con la guitarra un ratito para ver cuál nos quedó pendiente y me pongo a conversar. Cada concierto tiene que ser especial porque para la gente que va es especial o se toman el tiempo de ir, de gastar su dinero en ir a verme, probablemente vino desde otra ciudad, o hay quien decidió que ese día le va dar el anillo a su novia”.

También explicó que nueve de las doce canciones fueron colaboraciones con otros autores como Kurt, Reyli Barba, Ale Zeguer y otros, pero no es un hecho que acudan como invitados al concierto lo que sí es que “de entrada viene Luis Quintana a abrir todos mis conciertos, es un cantautor canario espectacular que me ha llevado a cantar con él a Canarias muchas veces y que ahora yo trato de corresponderle para que la gente en México, mi público lo conozca y probablemente en algunas ciudades yo cuente con la con la compañía de alguno de mis amigos, eso no lo planeo la verdad, trato de que en el momento si alguien llegó o si estoy en tal ciudad, les hablo y si tienen oportunidad están”.

Sobre su sentir con las colaboraciones que hizo comento “yo me sentí primero muy cobijado porque todos ellos son mis amigos, escribir es un momento para mí íntimo y sagrado como abrirle la puerta a tu habitación, porque estás exponiendo tu vida al otro, eso solo lo puedo hacer con gente que es muy cercana a mí, no podría hacerlo de otra manera, es un sitio de confianza donde yo me atrevo a decirle cosas que nadie sabe, entonces me cuesta trabajo pensar o decir ahora quiero escribir con tal persona”.

Con más de tres décadas de trayectoria hay varias razones que siguen inspirando al autor “pues curiosamente lo mismo que me inspiro cuando estaba empezando a escribir a los 20 me sigue inspirando, mi curiosidad por la vida, que cuando tú eres consciente de la maravilla que es la vida te vas a dar cuenta que cada día puede ser extraordinario, claro ahora me fijo en algunas otras cosas que no me fijaba antes, pero la inspiración para mí sigue siendo la vida, ahorita por ejemplo tengo hijas de 12 y 8 años, eso es lo que sucede en mi vida ahorita escribo sobre ellas, a mí me gusta mucho el tango y ahora quise escribir uno”.

Edgar Oceransky ya cuenta con una canción favorita de su álbum y se llama La vida, asegura que le conmueve mucho, pues es una canción que cuando la canta le vienen imágenes y recuerdos.

Para terminar solo nos invita a darle una oportunidad a Volver a abrir la puerta “me gustaría invitar a todos a que me regalen 40 minutos, decidan si les gustó o no las canciones sí logré convencerlos en esos 40 minutos entonces los invito al concierto”.

Los boletos para el concierto el 21 de febrero a las 9:30 horas en La Maraka ya están disponibles en www.ticketmaster.com.