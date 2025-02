Paloma Alvamar celebra el estreno de “Celda 211”

Con emoción y grandes comentarios

La serie protagonizada por Noe Hernández se puede ver en Netflix

Por Arturo Arellano

Paloma Alvamar es originaria de Chalco, Estado de México, estudió Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, fue protagonista de la película Temporada de Huracanes que recibió 11 nominaciones a los Premios Ariel 2024 y ahora se congratula en celebrar el estreno de la serie Celda 211 en Netflix.

En esta serie, Paloma hace el personaje de Valentina, hermana de Calancho (Noe Hernández) uno de los protagonistas, de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “estamos emocionados, llegue a esta serie por casting, ha sido muy loco, porque yo estaba del otro lado del mundo con ‘Los dos hemisferios de Lucca’. Andaba de vacaciones, y me llegó la invitación para este nuevo proyecto, estaba en un hotel, donde me las arregle para mandar mi audición. Afortunadamente me llamaron a una segunda ronda de casting y me quedé con el personaje”.

A esto agrega que “Valentina tiene su vida en Tijuana, trabaja en una maquila como muchas mujeres allá, pero ese se ve afectado irremediablemente por lo que sucede en el reclusorio con su hermano, las disputas con los carteles, los grupos de poder que se mueven adentro, todo un negocio ocurriendo”.

Refiere importante darnos cuenta de lo que sigue sucediendo en las cárceles “uno no está ahí y no lo vez, claro hay noticias y vislumbras un poco, pero ya que te lo cuenten y que esté basado en un libro y en un hecho real, nos debería de llevar a la reflexión de esta situación, que parece que no ha cambiado mucho en los últimos años. Los grupos delincuenciales que siguen manejando gran parte del país”.

Sobre su experiencia, dijo “me llevo la gran dicha y fortuna de haber conocido a mis colegas, algunos ya los conocía y ese es el regalo de ir encontrando personas muy talentosas con las que te toca trabajar, al maestro Antonio Monroy, con quien trabajé en mi primer proyecto en 2019 y ahora de nuevo coincidimos. He sido afortunada de que los proyectos que me han llegado, son historias que me gustan, me emocionan, tienen un mensaje, y conecto con eso, espero que siga siendo asi, porque hasta ahora no me ha tocado un guion o un proyecto que no esté dentro de mis intereses o que no vaya conmigo éticamente o de gustos, he sido afortunada”.

Para que la gente apueste por Celda 211, Paloma refiere “hay un elenco prometedor con los personajes principales y por mi parte puedo compartir que desde el guion, cuando tuve la oportunidad de revisarlo, había esta sensación de que terminaba un capítulo y siempre con algo que te deja emocionado, para ver el siguiente. Espero les pase lo mismo, es una historia de sobrevivencia, de emociones que te van alimentando cada capítulo con una nueva historia de cada personaje” concluyó.

Hasta ahora los comentarios sobre la serie han sido bastante positivos, y es que, Celda 211 es una serie mexicana de Netflix que cuenta la historia de un abogado de derechos humanos que se hace pasar por recluso para sobrevivir a un motín en una cárcel. La serie está basada en hechos reales y se inspira en el motín que ocurrió en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 1 de enero de 2023.