Falta de médicos en el Hospital Integral de José María Morelos

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Pobladores se ven obligados a acudir a servicios particulares

Los habitantes de José María Morelos han comenzado a denunciar la falta de médicos en el Hospital Integral de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre la comunidad.

El señor Marcelino Piña Uc, residente local, platicó que se vio obligado a llevar a su esposa a un médico particular después de que en el hospital le dijeron que el doctor no se encontraba disponible.

“Yo veo que el hospital no trabaja como se debe”, comentó Piña Uc, y se sumó a la frustración de una gran cantidad de ciudadanos que no reciben la atención médica necesaria en tiempos de emergencia y es que expresó su preocupación por la falta de medicamentos, la ausencia de personal médico y la necesidad de pagar por servicios que deberían ser gratuitos.

Además, se denunció que en ocasiones han tenido que pagar para que la ambulancia salga a atender emergencias, lo cual es inaceptable, dado que estos servicios deberían ser cubiertos por el sistema de salud pública y, al menos en este caso, hasta el momento no ha sido así.

“La situación va de mal en peor. Hace 15 o 20 años la atención era deficiente, pero hoy en día está por los suelos. Mi esposa, que sufre de una discapacidad desde hace 14 años, necesita atención médica constante, pero al acudir al hospital nos dicen que no hay doctores o que debemos ir a consulta externa. Esto no debería ser así”, aseveró.

La situación ha llevado a los residentes a hacer un llamado al gobierno federal para que cumpla su promesa de garantizar una atención médica de calidad para todos los mexicanos. Piña Uc expresó su preocupación por el futuro de la salud en la región, advirtiendo que, de no tomar medidas, serán las próximas generaciones quienes sufrirán las consecuencias.

Asimismo, destacó: “nosotros, como campesinos, trabajamos chapeando terrenos y vendiendo leña para sostener a nuestras familias, pero también tenemos que destinar dinero a consultas privadas porque el hospital público no nos atiende adecuadamente”.

La falta de personal médico en el Hospital Integral de José María Morelos ha sido un problema persistente, y los ciudadanos están exigiendo soluciones urgentes para mejorar la atención médica en la región.

Finalmente, Piña Uc dijo: “Ojalá que el gobierno escuche estas denuncias y tome cartas en el asunto. Si no se atiende este problema, nuestros hijos y nietos serán los más afectados. No podemos tener miedo de hablar, porque no estamos faltando el respeto a nadie, sólo exigimos lo justo”.

El Hospital Integral José María Morelos es una unidad de hospitalización que forma parte de la Secretaría de Salud. Con ocho consultorios y un equipo de 27 médicos en contacto directo con los pacientes; el hospital se destaca por su atención integral y personalizada. Entre los especialistas, se encuentran médicos generales, ginecoobstetras, cirujanos y odontólogos, quienes trabajan en conjunto para brindar una atención de calidad.

Además de los servicios médicos, el hospital también se enfoca en programas de atención preventiva y apoyo diagnóstico, lo que lo convierte en un centro de salud integral y comunitario.

Reforzarán prevención de la zoonosis en Playa

Con el fin de prevenir la zoonosis, el ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) informó que por medio de la Secretaría de Salud Municipal y el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, prepara una campaña de vacunación para mascotas.

De acuerdo con el secretario de Salud Municipal, José Antonio Uribe Trujillo, la zoonosis es un tipo de enfermedad o infección que se transmite desde animales vertebrados al ser humano a través de algún fluido corporal como orina o saliva, o por medio de vectores, como mosquitos, flebótomos, garrapatas y pulgas, principalmente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En este sentido, anunció que esta campaña de vacunación, que se pretende realizar a fines de este mes y/o principios de marzo, tiene como meta aplicar por lo menos 1,512 dosis a perros y gatos, que son los animales domésticos que más conviven con el ser humano, al ser considerados como mascotas.

José Antonio Uribe explicó que la organización de la campaña de vacunación se coordina con la Secretaría Estatal de Salud, por medio de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, con sede en la ciudad de Cancún, desde donde se proveerán los reactivos biológicos.

La campaña forma parte del programa nacional de vacunación; sin embargo, en Playa del Carmen se pretende realizarla de manera permanente en distintas fechas del año, independiente de las oficiales.

Convocó a la ciudadanía en general a ser partícipe, no sólo en esta campaña, sino en la atención de la salud de sus mascotas, así como tener a la mano sus cartillas para llevar un registro de cada vacuna aplicada, esto con el fin de reforzar la prevención de la zoonosis.

Jóvenes son presa fácil del alcoholismo

En Cancún, el consumo de alcohol entre los jóvenes de secundaria ha encendido las alarmas de las autoridades y la comunidad. Según informes recientes, el consumo de alcohol está comenzando a edades cada vez más tempranas, entre los 10 y 12 años. Esta problemática ha llevado a la implementación de campañas de concienciación y prevención en las escuelas secundarias de la región.

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) y la Fiscalía General del Estado han unido esfuerzos para lanzar el operativo «Prevención para la Educación», que en su primera etapa visitará 33 escuelas secundarias, con la meta de alcanzar 150 instituciones en todo el estado.

Miguel Ángel Sánchez Tovar, asesor de prevención de la dependencia, explicó que se impartirán pláticas con alumnos, maestros y padres de familia para abordar el problema desde sus raíces.

Por su parte, Lilian Negrete, directora del CIJ, destacó que de cada 10 casos de alcoholismo, seis corresponden a adolescentes y que los jóvenes tienen su primer contacto con el alcohol en casa, al observar a sus padres consumirlo, en fiestas a las que asisten y con sus compañeros de escuela al salir de clases. En muchos casos, el consumo de alcohol es una forma de pertenecer a un grupo o una «salida» para la depresión y la ansiedad.

Durante 2024, de los 596 expedientes nuevos que se abrieron en el CIJ, el 60% correspondió a adolescentes y jóvenes, de los cuales el 46% eran mujeres y el 53% hombres. El alcoholismo puede ser el primer paso para el consumo de otras sustancias como el cigarro o la marihuana, y también para la comisión de delitos con el fin de conseguir dinero para seguir comprando alcohol.

Ante esta situación, se ha formado un frente común entre el CIJ, la Fiscalía General del Estado, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos y la Asociación Nacional de Padres de Familia. El objetivo es frenar el consumo de alcohol entre los jóvenes y evitar que caigan en el mundo de las adicciones y la delincuencia.

La comunidad de Cancún enfrenta un desafío significativo, pero con la colaboración de las autoridades, las escuelas y las familias, se espera que se puedan implementar soluciones efectivas para proteger a los jóvenes y garantizar un futuro más saludable y seguro para todos.

El consumo de alcohol en la adolescencia puede tener graves consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Puede afectar el desarrollo del cerebro, que sigue madurando hasta los 25 años. Esto puede llevar a problemas de memoria, aprendizaje y toma de decisiones.

Beber en exceso puede causar enfermedades hepáticas, problemas cardiovasculares y trastornos del sistema digestivo, asimismo, el alcohol aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos, caídas, ahogamientos y otros tipos de lesiones.

El consumo temprano de alcohol puede llevar a una dependencia más rápida y a una mayor probabilidad de desarrollar alcoholismo en la edad adulta. Puede exacerbar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y la baja autoestima.

Los adolescentes que consumen alcohol tienden a tener un peor rendimiento académico y mayores problemas de comportamiento en la escuela, y del mismo modo, puede afectar negativamente las relaciones con la familia y los amigos, y aumentar el riesgo de conflictos y violencia.

Claudia Sheinbaum inaugura

base aérea militar en Tulum

Está ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la Base Aérea Militar (BAM) No. 20 en Tulum. Este evento coincidió con la conmemoración del 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), subrayando la importancia de esta nueva instalación para la seguridad y defensa del país.

La BAM No. 20, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto es una pieza clave en la estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para fortalecer la presencia militar en el sureste de México. Durante la ceremonia, Sheinbaum Pardo destacó que esta base no solo mejorará la seguridad nacional, sino que también contribuirá a la movilidad y la infraestructura de la región.

El evento contó con la presencia de altos mandos militares, incluyendo al General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, y al General de División Piloto Aviador Óscar René Rubio Sánchez, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. También asistieron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y otros funcionarios federales y estatales.

La nueva base militar albergará a más de 10,000 elementos, incluyendo 1,445 mujeres y 9,000 hombres, y contará con una flota de 20 aviones, 117 helicópteros y 7 aeronaves no tripuladas. Esta infraestructura permitirá a la Fuerza Aérea Mexicana cumplir con sus objetivos de defensa, respuesta ante emergencias y logística militar.

La inauguración de esta base aérea representa un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad y la conectividad en el sureste mexicano, consolidando al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto como un punto estratégico para la movilidad y el turismo en la región.