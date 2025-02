El festival “Pasión por el Saxo” presentará a Jeff Coffin y Baptiste Herbin

Por los 10 años de vida de la boutique SZ Music Shop

Los días 21 y 22 de febrero en La Piedad Live Music a las 20:00 horas

La Ciudad de México será seducida por la pasión y entrega musical de los saxofonistas Jeff Coffin (Dave Matthews Band, Béla Fleck & The Flecktones) y Baptiste Herbin, quienes engalanarán el escenario de La Piedad Live Music, los próximo 21 y 22 de febrero, dentro del marco del festival “Pasión por el Saxo”, con el que se celebrarán los primeros 2 lustros de vida de la boutique especializada en saxofones de alta gama, SZ Music Shop, ubicada en Coyoacán.

La pasión por el saxofón no se puede celebrar sin tener a 2 de los mejores intérpretes de este instrumento en la fiesta, así que nos dimos a la tarea de traer a 2 estrellas de este instrumento, que aparte de ser grandes amigos de la tienda, son figuras inigualables a nivel mundial de la escena musical: Jeff Coffin y Baptiste Herbin.

Jeff Coffin se presentará el viernes 21 de febrero y estará acompañado sobre el escenario de los músicos: Daniel Infanzón (piano), Enrique Nativitas (batería), Emiliano Coronel (bajo) y realizará un featuring con el saxofonista Jody Espina (Jody Jazz). Mientras que el sábado 22 de febrero será el turno del galés Baptiste Herbin, quien tendrá como músicos a su colega, Diego Franco (saxofón), Israel Cupish (bajo), Gabriel Puentes (batería) y Aldo Rivera (piano).

JEFF COFFIN

Jeff Coffin es un saxofonista y compositor aclamado internacionalmente por su trabajo con Dave Matthews Band y Béla Fleck & the Flecktones, así como por sus más de 23 proyectos en solitario

El acercamiento de Coffin al saxofón está marcado por un intrépido sentido de la exploración, fusionando elementos de jazz, funk, world music y rock en un estilo que es exclusivamente suyo.

Ganador de 3 premios Grammy, Coffin ha realizado giras por todo el mundo, cautivando al público con su poderosa y emotiva interpretación. Además de su trabajo como intérprete, Coffin está profundamente comprometido con la educación musical, enseñando en la Universidad de Vanderbilt y presentando más de 300 talleres y clínicas en todo el mundo. También es el fundador del sello discográfico independiente “Ear Up Records” y cofundador de “AfricaNashville”.

El 19 de octubre del 2024, la Dave Mathews Band fue introducida en el “Salón de la Fama del Rock&Roll” un honor que pocos músicos se pueden atribuir.

BAPTISTE HERBIN

Baptiste Herbin creció en el seno de una familia de artistas y es un aclamado saxofonista conocido internacionalmente por su virtuosismo y extrema musicalidad en el lenguaje del jazz. Probablemente uno de los más influyentes jazzistas del momento y aclamado por sus múltiples producciones discográficas

Herbin es ese tipo de saxofonistas que con cada interpretación te deja la boca abierta. Su amplio control del instrumento y sólido recursos técnicos combinado a una musicalidad de máximo nivel lo eleva a ser capaz de ejecutar complejas frases con una fluidez impresionante y a la vez lograr transmitir emociones profundas en cada nota.

Herbin ha participado en más de 50 grabaciones: Keith Brown (Sweet and Lovely 2011), Aldo Romano (New Blood: the connection, 2012), Essiet Essiet y Jeff «Tain Watts» (Shona, 2014), el cuarteto Fireworks con Jean-Charles Richard, Stéphane Guillaume y Vincent David (2015), el quinteto «O Brasil do saxofone» con Ademir Junior (2017), en dúo con Alain Jean Marie (en Barloyd’s 2018), Darryl Hall (2019) por nombrar las más importantes.