“No seré piñata de nadie”: Cuauhtémoc Blanco

Amenaza de desafuero

El ahora diputado asegura que acusaciones sobre abuso sexual son parte de una “guerra sucia”

Tras darse a conocer la solicitud de desafuero contra el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo por la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del estado (FGE) de Morelos, el ex gobernador asegura que las acusaciones en su contra por intento de violación son parte de una “guerra sucia”.

“Son acusaciones sin argumentos. Hay que esperar y siempre voy a dar la cara. Toda la vida voy a dar la cara porque siempre soy una persona que habla de frente (…) Aquí estoy porque, como lo he dicho, ya me agarraron de piñata. Hay guerra sucia, pero siempre, gracias a Dios, he tenido una fortaleza que no me doble”, dijo el polémico ex futbolista.

“Vamos a contrademandar porque no me voy a quedar callado. Y les digo de una vez, no es mi media hermana. No tiene nada que ver conmigo”, detalló.

“Niego rotundamente el delito que se me imputa. A lo largo de mi trayectoria como deportista y servidor público siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Las acusaciones en mi contra carecen de fundamento y son una muestra más de una campaña de difamación”, puntualizó el legislador.

Acusación de intento de abuso sexual

La semana pasada, la Cámara de Diputados recibió la solicitud de desafuero en contra del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien es señalado de intentar de abusar sexualmente de su media hermana, en diciembre de 2023, cuando aún era gobernador de Morelos.

La solicitud fue presentada por el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Morelos. En el documento se adjunta la denuncia de su media hermana de nombre Fabiola “N”, quien acusa directamente a Cuauhtémoc Blanco por el delito de violación en grado de tentativa en la carpeta de investigación SC01/9583/2024.

El abogado de Fabiola “N” , Rodrigo Dorantes, que fue fiscal de Morelos entre 2013 y 2015, señaló hace días que el intento de violación de la mujer se dio en diciembre de 2023, cuando ella vivía en Residencia Morelos, la casa del gobernador, pues Blanco Bravo había invitado a Fabiols “N” a trabajar en el gobierno. El entonces mandatario estatal la puso al frente de la Dirección General de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Al principio, dice Rodrigo Dorantes, ella vivió en su propia casa, pero luego “él la invitó a vivir con él”. En ese contexto, ocurrió presuntamente el intento de agresión sexual.

La propia Fabiola “N” ha contado el episodio en el que su medio hermano entró una noche a su cuarto, “con aliento alcohólico”, e intentó violarla: “Me empezó a tocar los senos y a tratar de arrancarme la pijama”. Aunque Fabiola “N” presentó la denuncia a mediados del año pasado, la llegada de Rodrigo Dorantes al caso abrió una veta mediática que ha adquirido un tamaño cada vez mayor, hasta el punto de que el ahora ex fiscal Uriel Carmona se animó a solicitar el desafuero de Blanco.

Que hay 10 carpetas de investigación contra Cuauhtémoc

Pero el tema del que lo acusa Fabiola “N” no es el único que pesa sobre el diputado federal, ya que el ex fiscal Uriel Carmona Gándara dice que se cuenta con 10 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción, con las que también se solicitará el desafuero, en caso de conseguirlo con la denuncia que hizo su media hermana.

Se trata de una afectación de más de 40 millones de pesos, detectada en distintas secretarías de la administración y otras áreas del gobierno morelense.

En entrevista con varios medios de comunicación, el ex fiscal aseguró que otra de las investigaciones se abrió tras la foto en la que aparece el ex futbolista con tres personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado.

“Lo que te puedo decir ya como un ciudadano común es que, hay más de 10 carpetas de investigación en las cuales los elementos para solicitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco están completos, el nuevo fiscal va a recibir esa responsabilidad y las víctimas, en esas carpetas, están solicitando lo mismo que solicitó la media hermana de Cuauhtémoc, que es que se solicite su desafuero”, mencionó Carmona Gándara.

Investigaciones del nuevo fiscal de Morelos

Luego de la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal de Morelos, su sustituto, Edgar Maldonado es el encargado de continuar con las investigaciones contra el ex gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

Maldonado había advertido semanas antes de su nuev designación que había señalamientos por presunto desvío de recursos contra siete ex funcionarios del gobierno de Morelos.

A mediados de enero, Edgar Maldonado había adelantado que los titulares de cada una de las áreas afectadas estarían en el Ministerio Público para presentar las denuncias.

Sin embargo, el entonces consejero Jurídico señaló que no se trata de una persecución, sino de cumplir las demandas de los morelenses.

Cuau propondrá iniciativa para defender

a los hombres acusados de delitos sexuales

Cuahtémoc Blanco se pronunció a favor de que existan leyes para que los hombres se protejan ante ese tipo de señalamientos, por lo que anticipó que preparará una iniciativa de reforma para que las personas a las que se señale por presuntos delitos como el que se le imputa, de intento de abuso sexual, puedan defenderse legalmente.

“Y voy a seguir, voy a seguir luchando porque esto que me acusan, así le ha de pasar a cualquier hombre, ¡eh! Y se lo dije a un compañero: tú crees, yo tengo dos niñas, tengo una madre, realmente de lo que se me acusa es totalmente mentira entonces voy a seguir luchando porque esto le puede pasar a cualquiera de ustedes, también hay que meter una iniciativa para defender a los hombres”, indicó.

Al abundar sobre su idea, el ex futbolista profesional enfatizó que la norma debe establecer disposiciones claras para que en torno a toda acusación, exista la obligación de presentar pruebas contra los imputados, porque el daño a la imagen pública, personal y la familia de los involucrados, es grave.