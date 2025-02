Imponer aranceles no es la solución, sólo sube la inflación: Slim

Sale en defensa de la economía de México

“Es inimaginable que todo lo que importe EU de México se pague con un 25 por ciento de impuesto; no funciona”

Ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Carlos Slim Helú, el hombre más rico de América Latina, tomó el micrófono para defender la economía de México.

El empresario considera que gravar las importaciones mexicanas no es una solución para la economía estadounidense, pues sólo traería «una explosión» de la inflación.

Así, el dueño de Grupo Carso, entre otras grandes compañías mexicanas, descarta que el mandatario estadounidense vaya a imponer finalmente aranceles del 25 por ciento a México.

«Es parte de una negociación. Estos aranceles no resuelven los problemas. Es inimaginable que todo lo que importe Estados Unidos de México, y es mucho, se pague con un 25 por ciento de aranceles. No funciona», subraya.

No va a ganar nada (Trump). Si todo lo que se importe a Estados Unidos lleva el 25 por ciento, la inflación va a ser una explosión. Yo creo que lo que tiene que hacer Estados Unidos es volver a agarrar el liderazgo mundial», agregó.

Estimó que el mandatario estadounidense podría mantener arancel al acero y alumino, pero no a todos los productos del país en general.

«Yo creo que no va a poner un arancel general», comentó.

«La situación de Estados Unidos no es buena; sigue requiriendo, dejó de producir cosas».

Indicó que los aranceles son parte de una negociación de Trump.

«La inflación es una explosión. Estados Unidos debe agarrar el liderazgo y fortalecer la inversión de su país, reducir los gastos que tiene el país (…) No va a poner un arancel en general», acentúo el magnate mexicano.

Resaltó que hoy la economía de la Unión Americana tiene una alta dependencia de China, pues la nación asiática tiene muchas cosas para importar; como es acero, minerales extraídos de las tierras raras, capacidades de producción y manufactura.

Slim Helú aseguró que las medidas arancelarias, que en breve se espera anuncie Estados Unidos, son políticas que buscan «proteger» y «producir» lo poco que se tiene en dicha nación.

«Los aranceles no les funcionan, esos aranceles no resuelven los problemas, Donald Trump está actuando en las cosas más complicadas que tiene que hacer, tiene mucho gasto interno», dijo.

Aconseja hacer un “doble play”

El magnate aconsejó que sería interesante hacer un «doble play», es decir, que se reduzcan costos y gastos y que los encaucen a proyectos de inversión pública, lo cual no rebasa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Acentuó que las empresas de Norteamérica requieren invertir en sus economías; por esos los estímulos que ofrece a las empresas, como lo son las empresas de semiconductores, a las cuales las invitó en días pasados a trasladar la producción a dicha nación.

«La inversión de Estados Unidos no rebasa el 20 por ciento; no se compara con el 40 por ciento que invierte China», añadió.

El empresario acusó que unos de los grandes gastos que tiene Estados Unidos son las fuerzas armadas y de manera particular con su base de jubilados, los cuales impactan de manera en los gastos y costos de ingresos tributarios de ese país.

El millonario mexicano señaló que el control del tráfico de drogas que pretende Trump vía los aranceles también debe darse del otro lado del Río Bravo, no solo en México. “Lo que veo un poco irracional es que ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que EU no ponga ahí a militares y al Ejército para que no entren, yo creo que debería de haber un doble cuidado, de aquí para que no salgan y de allá para que no entren (las drogas)”, indicó.

Optimismo sobre el futuro en México

Slim Helú es optimista sobre el horizonte de la economía mexicana. “Nos interesa el futuro de México. Estoy muy optimista porque da la impresión que la presidenta Sheinbaum no está buscando zangoloteos en los salarios y en otros elementos. Sí tenemos estable la macroeconomía, sí cuidamos la inflación y la macroeconomía está estable, estamos convencidos de que el futuro puede ser muy bueno. Para crecer se necesita inversión, inversión y más inversión”, aseveró.

Añadió que la economía mexicana puede crecer más si se eleva la inversión, se aterriza la sustitución de importaciones y se consolida el intercambio comercial con EU. También celebró la postura de puertas abiertas de la mandataria con la iniciativa privada, algo que según él no ocurría desde hace tiempo. “Estamos de acuerdo todos en que hay que invertir, estamos de acuerdo todos en cambiar a México, en un proceso de saneamiento y de seguridad y de colaboración con Estados Unidos”, abundó.

En tiempos de incertidumbre económica global por los aranceles de Trump, el ingeniero, poseedor de una fortuna de alrededor de más de 81,000 millones de dólares, ha dado un espaldarazo al gobierno de Sheinbaum al validar las metas sexenales delineadas en su Plan México.

Coincidió en elevar la inversión pública y privada en los próximos seis años. “Es muy importante que haya empresarios, que haya capital. Hay una gran necesidad de inversión en infraestructura, a CFE le urge, también urge echar a andar la producción de petróleo. El grupo tiene toda la intención de participar con más inversión”, mencionó Slim. La estrategia sexenal de Sheinbaum establece como objetivo el elevar la proporción de inversión respecto al PIB de 25% a partir de 2026 y arriba de 28% en 2030.

Trump aplica aranceles al acero y aluminio, incluyendo a México

Sobre la imposición de aranceles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes en la Casa Blanca dos órdenes ejecutivas que impondrán aranceles del 25 % a las importaciones de aluminio y acero de todos los países, incluyendo a México. La medida entrará en vigor a partir del 4 de marzo.

“Esto es importante, vamos a hacer Estados Unidos rico de nuevo”, dijo Trump al concretar el anuncio que hizo desde el domingo.

De acuerdo con el mandatario norteamericano, estas tarifas aplicarán para todos los países que vendan a Estados Unidos: “Cualquier acero que ingrese a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%”.

De acuerdo con Gabriela Siller, analista de Banco Base, el 11% de las importaciones de acero de Estados Unidos provienen de México, lo que lo convierte en el tercer proveedor más importante en este sector, sólo detrás de China y Canadá.

En cuanto a México, los productos siderúrgicos representan alrededor del 3% de las exportaciones totales, por lo tanto, sería un grave golpe para nuestro país, pero de menor dimensión a un arancel universal para todos los productos mexicanos, como ha amenazado Donald Trump.