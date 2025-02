Los residuos de vidrio en Cancún han aumentado en los últimos años

Problemática ambiental

Desechos generan preocupación entre los residentes y organizaciones ambientales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cancún enfrenta un desafío significativo con el manejo de los residuos de vidrio, lo que ha llevado a las autoridades locales a implementar nuevas estrategias para reducir este problema ambiental. Según datos recientes, el exceso de residuos de vidrio ha aumentado considerablemente, generando preocupación entre los residentes y las organizaciones ambientales.

En este escenario, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha lanzado un calendario anual de Reciclatón para este año, con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje y la protección ambiental. Durante este programa, se organizarán 23 jornadas de recolección de residuos reciclables en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la Explanada de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Pabellón Cumbres: Conalep II, Walmart Polígono Sur, Estacionamiento de la Gran Plaza, Estacionamiento de Chedraui Lak’in y el Estacionamiento del Centro Comercial Urban Center Cancún.

Por otro lado, Alejandra Corona, directora de Pepenice, empresa que promueve la economía circular a través del reciclaje, dijo: “Estamos ahorita tratando de resolver un problema, porque en Quintana Roo, a nivel México, a nivel mundial, hay una crisis, no hay recicladoras de vidrio de momento que estén retirando los vidrios; entonces si nos vamos hacia zona hotelera, todos los hoteles o restaurantes que generan vidrio no tienen adonde llevarlo para que se le de un reciclaje como lo teníamos en el 2023”.

Lamentó que a mediados de 2024 comenzó este problema a nivel nacional, y que no hay demanda de vidrio reciclado, pues las grandes industrias, desde cerveceras hasta refresqueras, farmacéuticas, están empacando en plástico, por lo que ya no se utiliza tanto el vidrio. Esta noticia es muy desafortunada, reconoció, porque el vidrio es 100 por ciento reciclable y ahora lo que toca es que los aliados que se llevaban este desecho, se toparon con que ya no hay quien lo reciba.

“Un restaurante puede generar hasta 500 kilos de vidrio cada 15 días, que es media tonelada, entonces actualmente todo eso ya se tiene que estar llevando a los rellenos sanitarios. Incluso hay una recicladora que lo recibe, pero sin pagarlo, entonces todos los pepenadores normalmente lo recogían de la calle y lo vendían, pero ahora ya no lo quieren recuperar porque nadie se los está comprando y por eso vemos en calles, avenidas, grandes cantidades de botellas de vidrio”, comentó.

A esto añade que “antes los pepenadores recorrían las calles con un costal, iban recogiendo esas botellas para venderlas y ahora ya no ocurre; únicamente se mantiene una alianza con una recicladora en la Ciudad de México que se las acepta. Hay recicladores como Pepenice que lo sigue trasladando sin costo, pero incluso representa ya en una pérdida, sin embargo, se hace por el compromiso ambiental, para darle un destino final”.

Basureros a tope en Cancún

Los vecinos de Villas del Mar, en Cancún, enfrentan un problema creciente con los basureros a tope, que generan molestias constantes y una sensación de incertidumbre sobre la salud y la seguridad en la zona. A pesar de los esfuerzos de los residentes y la periodicidad con la que el camión de la basura pasa a recoger los desechos, la cantidad y variedad de desperdicios acumulados ha superado la capacidad de los contenedores y bodegas destinados para su recolección.

Un vecino de la zona, comentó que «es un olor terrible, porque la basura que se desecha en la noche que no alcanza a ser llevada por el camión se queda regada y cuando empieza a calentar el sol, las moscas se alborotan y el olor se vuelve insoportable». Además, mencionó que se han encontrado colchones y muebles de sala, inodoros, tarjas, fierro viejo, escombros e incluso la sospecha de animales muertos.

La situación ha generado preocupación entre los residentes, quienes temen que el mal manejo de los desechos pueda afectar su salud y la del medio ambiente. Los contenedores y bodegas destinados para la tira de basura y desechos se aprecian con grandes cantidades de despojos que son tratados de manera incorrecta, convirtiéndose en nidos y refugios de fauna nociva como ratas y cucarachas.

Con la reciente implementación de las Patrullas Verdes por parte de Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL), se han atendido denuncias y casos similares en predios, terrenos y áreas verdes que ya son destino final para grandes desechos que no pueden ser llevados por los camiones de basura. Sin embargo, los vecinos de Villas del Mar y sus alrededores hacen un llamado a las autoridades para la atención de estos almacenes de basura que se han vuelto un problema insostenible.