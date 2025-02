Morena presume cumplir no robar y no mentir, pero la realidad lo desmiente

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Como presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero sobre todo como militante de Morena, Merilyn Gómez Pozos subió a la tribuna para proponer la aprobación de la Cuenta Pública del año 2022, pero sobre todo para elogiar al entonces presidente de la República y caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora “morena” presumió que esta revisión del ejercicio del presupuesto en ese ejercicio fiscal, no sólo detalla la gestión financiera del Estado, sino que “también refrenda nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo eficiente de los recursos públicos.

“Este dictamen -añadió- es una herramienta fundamental para evaluar la política económica y social del gobierno de México, y la eficiencia de su ejecución en favor del bienestar de la población. La fiscalización libre de cualquier sesgo o interés económico o político no solo es un derecho de la ciudadanía, sino también uno de los instrumentos más poderosos con que cuenta una nación para combatir de manera frontal y sin reservas la corrupción.

“Cuando la fiscalización se ejerce con independencia, con criterios técnicos sólidos y con una supervisión constante, se cierra la puerta a los desvíos de recursos, a la discrecionalidad y a los abusos del poder.

“El verdadero combate a la corrupción no solo consiste en señalar irregularidades, sino en generar estructuras que impidan su reproducción. El verdadero combate a la corrupción… En este sentido, perdón, la supervisión eficaz del gasto público permite corregir fallas estructurales, sancionar a los responsables y, sobre todo, garantizar que cada peso del erario cumpla con su propósito de mejorar la vida de las y de los ciudadanos”.

Sonoro y emotivo discurso, pero al decir de la oposición y a la vista de los resultados, no se ajusta a la realidad y, como en muchos otros aspectos, el gobierno de López Obrador quedó lejos de cumplir su pregonado lema de “no mentir, no robar, no traicionar».

Las afirmaciones de la legisladora “morena” y los elogios a su caudillo pronto fueron desmentidos en la misma sesión de la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Lozano Caballero, denunció las irregularidades en las que incurrió el anterior gobierno federal.

“Para empezar -dijo-, el documento que nos fue presentado cuenta con diversas irregularidades, por 32 mil 800 millones de pesos, de los cuales sólo se pudieron comprobar 3 mil millones, es decir, menos del 8 %.

“Adicional a lo anterior, el gasto fue en un 7 por ciento mayor al que se aprobó. Asimismo, a lo largo de este año en Segalmex se identificaron malas prácticas por un monto de 177 millones de pesos, el cual no tuvo consecuencias graves a los involucrados, simplemente fue una narrativa del oficialismo de aplicar sanciones ejemplares.

“En Liconsa -continuó el legislador de MC- se identificaron 116 millones de pesos pendientes de aclarar, lo que indica malas prácticas en el uso de los recursos públicos.

“Se despilfarraron también, más de 63 mil millones de pesos en la Refinería de Dos Bocas, la cual, vale la pena mencionar, hoy sigue sin terminar y sigue, particularmente, sin reducir el costo de las gasolinas, como aquí lo prometieron. Por el contrario, el precio sigue subiendo. Aquí vamos a estar esperando a ver cuándo, por fin, comenzará a bajar la gasolina.

“Otro caso muy sonado es el tren Maya, un elefante blanco que sigue costando millones de pesos a los mexicanos, sin mencionar los graves costos ambientales que trajo al sureste mexicano…

“El AIFA, otro caso, es un aeropuerto que sigue sin despegar. En sus intentos por trasladar las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a la Base Militar Santa Lucía. El problema hoy sigue siendo el mismo, no hay vías de comunicación suficientes y casi nadie quiere ir tan lejos a tomar un vuelo, ni siquiera los funcionarios de los gobiernos actuales”, recordó el diputado Lozano Caballero, quien continuó con su negativo recuento: “Para 2022 se aprobó un aumento histórico del 4.6 por ciento al sector salud, que se encontraban destinados al IMSS Bienestar, vía la Secretaría de Salud. Sin embargo, en el ejercicio del gasto ambos sufrieron subejercicios por 11 mil 267 millones y 22 mil 627 millones de pesos, respectivamente.

“Como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano no podemos callar y mucho menos acompañar este dictamen por las malas prácticas realizadas y detectadas y, sobre todo, no justificadas por parte del gobierno anterior y que afectan al presupuesto y muy particularmente al funcionamiento de las instituciones públicas.

“En la bancada ciudadana de Movimiento Ciudadano estamos plenamente convencidos que el uso del presupuesto público debe fungir como pilar para echar a andar políticas públicas y hacer llegar recursos estratégicos a favor del país y del pueblo, sin embargo, sólo se ha utilizado en megaproyectos que no han demostrado ningún solo beneficio al país y por el contrario siguen absorbiendo y comiéndose millones de pesos del presupuesto”, recalcó el diputado de MC, quien anunció:

“Por lo anteriormente expuesto, es que Movimiento Ciudadano va a votar en contra, porque se necesita presupuesto en otras áreas fundamentales del país, como es la seguridad, la salud y la infraestructura carretera, las cuales llevan años en el abandono total y las cuales, desde esta misma tribuna, hemos dado a conocer.

“Mejor, si les parece, compañeros, hablemos de aprobar por fin la jornada laboral digna de 40 horas que promueve mi partido Movimiento Ciudadano y que hoy, desde el inicio de esta legislatura, a más de 163 días sigue sin aprobarse”.

En ese recuento de los saldos negativos de la llamada Cuarta Transformación, encabezada por su líder y guía, el político de Macuspana, tomó el relevo Mario Zamora Gastélum, del PRI, quien señaló que el dictamen de la Cuenta Pública 2022, es un documento fundamental que refleja la manera en que se han gastado los recursos públicos de este país durante ese año.

“No es un asunto menor y quiero resaltarlo, no es algo menor el hacer que el gobierno rinda cuentas, estamos hablando del dinero de la gente, del dinero de millones de mexicanos que se parten el alma trabajando, poniéndole muchas ganas, para que un conjunto de personas venga y a veces lo malgaste o lo malverse.

“Hemos hecho un análisis muy minucioso en el Grupo Parlamentario del PRI y hemos decidido votar en contra. En contra, porque no podemos permitir que se malgaste, se mal use y se tergiverse el dinero que con tanto esfuerzo producen los mexicanos.

“Fíjense, en la Cuenta Pública 2022 se registró un total de más de 5 mil 466 observaciones, estamos hablando de un cúmulo de deficiencias administrativas, responsabilidades sancionatorias, pliegos de observaciones que derivan o pueden derivar en daños millonarios del erario”, agregó el legislador del tricolor al desvirtuar el optimista y elogioso balance de la presidenta de la Comisión de Presupuesto.

No obstante, dijo el legislador priista, la cifra de irregularidades no aclaradas “sigue estando cercana a los 30 mil millones de pesos que simple y sencillamente nadie sabe, nadie supo que su tienda era Conasupo.

“Estos números no son menores. Y no me refiero sólo a señalar cifras abstractas. Estamos hablando de escuelas que no se construyeron o que quedaron mal construidas. Estamos hablando de hospitales sin equipo, sin medicamentos, que nunca llegaron. Estamos hablando de carreteras que se dejaron de hacer o caminos saca cosechas en pésimas condiciones.

“Primero Segalmex, el gran robo del siglo, y curioso, robándole a quien más lo necesita, a quien más lo quiere, que es la gente del campo a la que han dejado olvidados, más de 177 mil millones de pesos, que es hora que no se sabe qué pasó con ellos. Segalmex es y sigue siendo una herida abierta de México y de los gobiernos de Morena.

“Otro ejemplo es el Tren Maya. Primero que nada, tres veces, o sea, fue tres veces más el costo de lo que originalmente habían dicho. Segundo, cerca de 800 millones de pesos que no se saben en qué quedó. Ya hemos visto por ahí muchos los reportes de cómo se asignó el balastre y muchas de las obras a amigos y socios de todos sabemos quién.

“No podemos permitir que esas cosas sigan pasando”, remató el legislador priista.