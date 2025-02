Sheinbaum descarta recorte de personal en Pemex, este año

Presentan plan de trabajo para la empresa del Estado

La Presidenta aseguró que no se están planteando hidroeléctricas nuevas

Después de que la Secretaría de Energía aseguró que las modificaciones de ley harán más eficiente a la empresa y así se va a garantizar la producción de 1.8 millones de barriles de petróleo diarios al año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un recorte de personal en Pemex, durante la presentación del plan de trabajo de Pemex para este sexenio.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional dijo: “No, no va a haber recorte de personal, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa en los salarios, y en todo caso en la burocracia central, pero no en la área operativa ni mucho menos”.

En el Salón Tesorería, la Presidenta también mencionó que no se están planteando hidroeléctricas nuevas.

Sobre la deuda a proveedores, indicó que la Secretaría de Hacienda se apoya con distintos mecanismos financieros porque no es “como en el pasado”, cuando esta dependencia asumía toda la deuda de Pemex.

“La idea es que Pemex siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada”, declaró.

Respecto a si se contempla un parlamento abierto ante las leyes secundarias de la reforma energética, la Mandataria señaló que no se contempla “a menos que lo decida así el Congreso”.

Acusó que con la reforma energética de 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que se hizo fue cambiar la Constitución y ahora se regresó a que Pemex y CFE sean empresas públicas porque antes su objetivo era privatizarlas.

Recordó que se revisarán 90 contratos en acuerdo con las empresas privadas para ver las inversiones, y cuando se trate de explorar una zona, Pemex lleve mano en la asignación de los pozos.

“Lleva mano siempre Pemex, ese es el gran cambio que se establece”, dijo al mencionar que se busca un solo consejo de administración que tome las decisiones.

Se busca que la gasolina no suba más de los 24 pesos

La presidenta Sheinbaum Pardo también afirmó que su objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro y que el acuerdo con gasolineros para lograrlo va muy avanzado.

La mandataria federal dijo que con el precio de 24 pesos no habría aumento respecto a 2018 sino una «ligera reducción».

«Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos (gasolineros). Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo», afirmó Sheinbaum.

«Y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, considerando la inflación, pues no sólo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción».

La presidenta agregó que espera firmar el acuerdo con los gasolineros en unas dos semanas, «más o menos».

«Entonces, va muy bien, nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos», adelantó.

Inversión de 220 mil mdp, para 2025 en Pemex

Con base en seis directrices centrales, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, dio a conocer el plan de trabajo durante este sexenio que implicará una inversión de 220 mil millones de pesos este año, para poder incorporar dos mil millones de barriles de petróleo “listos para la producción”. El objetivo es contar con reservas probadas que garanticen 10 años de suministro de petróleo para el país sobre una base de producción que no supere 1.8 millones de barriles diarios.

En la conferencia mañanera, Rodríguez informó que a lo largo del sexenio se realizarán 2 mil perforaciones y mil 300 reparaciones mayores en pozos ya en operación. Informó que se tienen proyectados cuatro campos terrestres y otros campos en el mar.

Con este nivel de producción se proyecta un ingreso a Pemex durante este sexenio de 5 billones de pesos. Se pretende también que en la extracción de petróleo se aproveche la generación de gas, que es el combustible más consumido en el país. En materia de gas se pretenden realizar más débil perforaciones y 970 reparaciones mayores.

En materia de refinación , el objetivo central es alcanzar la autosuficiencia en gasolina y diesel; anticipó que no habrá gasolinazos a lo largo del sexenio , subrayando que el precio de la gasolina se mantendrá en 24 pesos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “hipócritas” a los panistas por pretender reducir al IEPS de las gasolinas cuando en el sexenio de Felipe Calderon y después de Enrique Peña Nieto fue cuando se registraron más gasolinazos y se incrementó más el precio de la gasolina.

En este contexto, señaló que se está avanzando en la conformación del acuerdo con los concesionarios de gasolineros para determinar un precio máximo que no exceda de 24 pesos. Aseguró que camina bien la búsqueda del acuerdo con los empresarios por lo que estimó que en dos semanas se podrá firmar el acuerdo,

Al abundar en el plan de trabajos en Pemex, el director de la empresa dijo que se concluirá en el corto plazo el proceso de rehabilitación de las seis refinerías históricas con que contaba Pemex con una inversión de 105 mil millones de pesos. Asimismo, se buscará llevará a las refinerías de Deer Park y Olmeca, en Dos Bocas, a producir a su máxima capacidad.

Otra vertiente estratégica en el programa de Pemex es la recuperación de la industria petroquímica con énfasis especial en la reducción de fertilizantes para apoyar al país en alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Diálogo entre Marco Rubio, y Juan Ramón de la Fuente

Ante el nuevo amago del Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de imponer aranceles a la importación de automóviles, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que está por realizarse una conversación telefónica entre el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, además de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantiene conversaciones con quien será designado como secretario de Comercio.

Sheinbaum Pasrdo adelantó que se enviará toda la información relacionada con el intercambio que existe entre Estados Unidos y México de acero y el aluminio para demostrar que ellos tienen un balance superavitario porque exportan más acero y aluminio a México que lo que nuestro país les vende. Por ello, no les conviene imponer aranceles.

Señaló que en general se está trabajando todos los días en la evaluación de las relaciones comerciales con Estados Unidos para proporcionar mayor información de cuáles son las condiciones en que se realizan.go