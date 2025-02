Morosidad récord de usuarios mexicanos de la banca, en 2024

Aumentan los niveles de impago

Suman 87 mil 37 mdp, el monto más elevado desde que el BdeM tiene registros

Según los más recientes datos del Banco de México (BdeM), el saldo de la cartera vencida de los préstamos de la banca privada se situó en 87 mil 37 millones de pesos, un monto 5.8 por ciento mayor en términos reales respecto a los 79 mil 93 millones reportados al concluir 2023.

Se trata del monto más alto desde que el banco central tiene registros, que datan de 2003, y que incluyen los financiamientos al consumo e hipotecarios que llevan al menos 90 días sin recibir un pago por parte de los clientes.

Los créditos al consumo son los que se otorgan mediante tarjetas de crédito, préstamos descontados vía nómina, los personales y para compra de autos, entre otros, mientras los hipotecarios son aquellos relacionados con la adquisición de una vivienda.

El aumento en los niveles de impago se presenta en un momento en el que el saldo de la cartera vigente de los préstamos a las familias –aquellos que están al corriente en sus pagos– se ubica en 2 billones 866 mil 769 millones de pesos. Igualmente, es el más alto en los registros del banco central.

Analistas de Intercam sostuvieron que 2024 fue un año muy bueno para la banca porque la tasa de referencia, que marca el costo al que se financian empresas y familias, se mantuvo en niveles altos.

Créditos al consumo

El saldo de los créditos al consumo (sin contar hipotecas) culminó 2024 en 47 mil 74 millones de pesos, cifra 2.2 por ciento mayor en términos reales respecto a los 44 mil 216 millones reportados al cierre de 2023.

Al igual que en el caso anterior, se trata del monto más alto desde que el banco central tiene registros para un año completo.

En el segmento de las tarjetas de crédito, la cartera vencida acumuló 17 mil 116 millones de pesos, un alza de 1.6 por ciento en términos reales respecto a los 16 mil 170 millones de pesos reportados en 2023.

Entre los créditos al consumo, estos son los que tienen el mayor saldo vigente, con un monto de 458 mil 971 millones de pesos.

En el caso de las hipotecas, el saldo vencido de los préstamos alcanzó 39 mil 963 millones de pesos, un alza de 10.3 por ciento en comparación con los 34 mil 877 millones de pesos a diciembre de 2023.

La mayoría de los bancos privados que operan en México colocan créditos para el segmento medio residencial y residencial plus. Hoy en día, un departamento en el centro del país tiene un costo no menor a 2.5 millones de pesos y su extensión no excede 60 metros cuadrados.

Récord de ahorros en los bancos por 9 billones en 2024, indica la CNBV

Por otro lado, en 2024, el saldo de la captación bancaria -ahorro del público- alcanzó su máximo desde que hay registros, al situarse en 9 billones 74 mil 763 millones de pesos, cifra 6 por ciento superior en términos reales respecto a los 8 billones 208 mil 908 millones reportados al concluir 2023, demuestran las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se trata de los recursos que obtiene la banca privada por medio del ahorro, principalmente de las personas, en instrumentos como las cuentas de ahorro, los pagarés o las inversiones a plazo, mismos que generan rendimientos.

Lo anterior significa que a lo largo de todo el año pasado, el público en general guardó en estos intermediarios financieros, en su mayoría extranjeros, recursos por 865 mil 855 millones de pesos.