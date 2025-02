Miguel Bosé tendrá dos fechas más en el Auditorio Nacional

¡No te pierdas este gran regreso!

Arrasa con su Importante Tour en la Ciudad de México

No te puedes perder la vuelta a los escenarios de este gran artista, será inolvidable tan esperado regreso en este gran recinto de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional.

Las primeras fechas de Bosé, 14 y 15 de marzo ya se encuentran AGOTADAS, pero hay dos oportunidades más para cautivar a sus seguidores, 23 y 24 de abril, No pierdas la oportunidad de obtener tus boletos para verlo en su gran gira “Importante”.

Este tour promete una experiencia inolvidable con un gran artista con más de 40 años de carrera. Será una gran gira con más de 10 fechas en los recintos más importantes de la República Mexicana, consolidándose como un fenómeno global. En México, el público lo ha apoyado desde sus inicios, logrando agotar sus entradas en esas primeras fechas.

Las canciones de Bosé han marcado a Iberoamérica y Europa, pues su trabajo se ha mantenido en las grandes ligas colaborando con grandes artistas.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de las nuevas fechas en donde escucharas icónicos temas “Si tú no vuelves”, “Morena Mía” y “Amante Bandido”, que se han vuelto clásicos para varias generaciones durante su gira por México. Los boletos están disponibles en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster. No te pierdas esta única oportunidad de volver a ver a Miguel Bosé en escenarios.