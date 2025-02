Regresa Giorgio a History con “Alienígenas Ancestrales”

Nuevos episodios a partir del 17 de febrero

Misterios remotos, portales cósmicos y revelaciones ocultas serán algunos de los temas

History estrena 10 episodios de la temporada 16 de “Alienígenas Ancestrales”, serie insignia del canal en la que el experto ufólogo Giorgio A. Tsoukalos explora la controvertida teoría de que los extraterrestres han visitado la Tierra durante millones de años a la vez que investiga las más impresionantes historias alienígenas de la mano de los especialistas más capacitados en cada área.

Esta producción examina 75 millones de años de la evidencia alienígena más increíble que ha llegado a la Tierra, desde la edad de los dinosaurios al antiguo Egipto, los primeros dibujos rupestres, hasta los continuos avistamientos masivos en Estados Unidos y en el mundo. Cada episodio de esta exitosa serie de HISTORY brinda profundidad histórica y hechos experimentales, acompañados por relatos de primera mano y teorías fundamentadas, a las preguntas, especulaciones y controversias que rodean este debate milenario: ¿seres inteligentes del espacio exterior visitaron la Tierra hace miles de años?

Algunos expertos que comparten sus teorías y análisis en esta nueva temporada junto a Giorgio Tsoukalos son los destacados teóricos de los Antiguos Astrounautas Erich von Däniken, David Childress, Jonathan Young y Linda Moulton Howe, William Henry, el ex investigador del Ministerio de Defensa británico Nick Pope, el astrofísico Travis Taylor y el físico teórico Dr. Michio Kaku.

“La temporada dieciséis de ’Alienígenas Ancestrales’ va para el público que sigue conectando continuamente. Nuestro primer episodio fue en 2009. Entonces pasó mucho tiempo. Y el hecho de que la gente nos siga viendo creo que se relaciona con el concepto de que la gente siempre estuvo interesada en este tema”, cuenta Giorgio. Y añade: “Además, nosotros permitimos a los expertos y a quienes contribuyen con el programa que digan todo lo que piensan sin edición (…) Pero la realidad es que esto es lo que Kevin Burns decidió hace muchos años. Que este debía ser un programa que permitiría traer nuestra opinión y nuestra investigación. Que no queríamos que la corriente principal lo diera de baja al decir que estaba todo mal. Y si se dieron cuenta, en todos los capítulos de ‘Alienígenas ancestrales’ tenemos académicos, tenemos personas de universidades, personas del mundo de la investigación. Entonces toda esta gente viene voluntariamente a nuestra serie y contribuye con nuestros tópicos de discusión. Por eso es tremendo que tengamos tanto éxito. Yo se lo atribuyo sobre todo al público. Gracias por sintonizarnos a todos, también al equipo de producción, y obvio a History por ponernos al aire”.

La nueva tanda de episodios de “Alienígenas Ancestrales”, nos sumerge en los enigmas de civilizaciones antiguas, explorando la posibilidad de que los mayas hayan tenido contacto con seres de otros mundos. Descubrimientos recientes podrían reescribir la historia de esta enigmática cultura, revelando conexiones inesperadas con visitantes estelares. Asimismo, la serie se adentra en la ancestral creencia de portales cósmicos, cuestionando si existen accesos ocultos que nos permitirían viajar entre dimensiones. Si lográramos descifrar su funcionamiento, ¿podríamos encontrarnos con un universo repleto de vida inteligente?

En la búsqueda de respuestas, “Alienígenas Ancestrales”, examina el fenómeno OVNI desde distintas perspectivas. Desde los testimonios de denunciantes que afirman haber sido silenciados por el gobierno hasta el incansable trabajo del pionero Jacques Vallée, la serie investiga si nos acercamos al momento en que la humanidad acepte la realidad de la presencia extraterrestre. También se analiza la incansable labor de Linda Moulton Howe, cuyos archivos de décadas sobre fenómenos inexplicables podrían revelar una verdad oculta sobre la presencia alienígena en la Tierra. Se presentan casos de individuos que, a lo largo de la historia, aseguran haber sido elegidos para recibir mensajes de seres superiores, planteando interrogantes sobre su propósito.

Finalmente, se plantea una interrogante inquietante: ¿existen seres que han guiado el destino de la humanidad a lo largo de la historia? Relatos sobre enigmáticos maestros, mensajes transmitidos a personas «elegidas» y monumentos colosales como los de Puma Punku y las tumbas gigantes de Egipto sugieren que podríamos haber recibido influencias externas desde tiempos remotos. Según relatos ancestrales, estas estructuras y seres transmitieron conocimientos fundamentales a la humanidad, dejando pistas sobre su origen fuera de nuestro planeta. “Terminamos el episodio de la reconstrucción de Puma Punku. Si alguien ya vio la serie, sabrá que hablamos y fuimos a Puma Punku muchas veces. Y el motivo por el cual seguimos yendo es porque todavía tenemos signos de interrogación enormes a su alrededor”, aseguró Giorgio. Con nuevas tecnologías y una mirada renovada, “Alienígenas Ancestrales” nos invita a reconsiderar nuestro pasado y a cuestionar si el primer contacto con civilizaciones extraterrestres está más cerca de lo que imaginamos.

Con más de 15 años al frente de la exitosa “Alienígenas Ancestrales” de HISTORY, Giorgio es una de las voces más reconocidas en la ufología y un referente en la teoría de los antiguos astronautas, que plantea que seres extraterrestres visitaron la Tierra en tiempos remotos y contribuyeron a moldear la historia.

«Antes solía debatir con los escépticos, escribía en foros y les daba argumentos, pero me di cuenta de que o estás listo para esta información o no lo estás. Intentar cambiar la opinión de un escéptico es un ejercicio inútil. Pero creo que en 10 años serán cada vez menos, y esto ya está ocurriendo. No sabes cuántas veces, en privado, profesores universitarios me dicen: ‘Estás en el camino correcto, pero no puedo admitirlo en público porque no quiero perder mi trabajo’. Lo mismo pasa con astrónomos con los que he hablado fuera de cámara. Durante las entrevistas son muy medidos, pero luego me dicen: ‘Lo que están haciendo es fantástico’. Y yo les respondo lo mismo. En privado, muchas veces estamos de acuerdo. Este es un juego de paciencia, un proceso a largo plazo. Sé que dentro del ámbito académico hay muchas personas que, en secreto, concuerdan con nosotros. Pero todo está cambiando, al igual que la evidencia que nos rodea”, expresó.