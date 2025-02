Forever Young, La Fiesta Disco en el Lunario Del Auditorio Nacional

A cargo de la Musiek Grandband

***Una Noche de Grandes Éxitos de los 70’s y 80’s el 20 de febrero

***Debido al gran éxito abren una nueva fecha para el 9 de mayo

Por Arturo Arellano

El Lunario del Auditorio Nacional se transformará en un vibrante acontecimiento el próximo 20 de febrero con la llegada de MUZIEK GRAND BAND. La aclamada agrupación originaria de Mérida, Yucatán, presenta su espectacular show Forever Young, La Fiesta Disco, un viaje electrizante a la era dorada de la discotheque. Cabe mencionar que gracias al éxito obtenido con la venta de boletos, ya se ha abierto una nueva fecha para el 9 de mayo en el mismo recinto

A las 8:30 pm, las luces se encenderán y los acordes de los éxitos más legendarios de los 70’s y los 80’s harán estallar el escenario en una explosión de ritmo, energía y nostalgia en una experiencia única e imperdible para los amantes del groove y el brillo de la época dorada las pistas de baile con luces en el piso.

Claudio Pasos Sosa director musical, tecladista y fundador; y Claudio Pasos Pereira, co productor y co fundador del grupo, platicaron los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN “Les vamos a llevar lo mejor de la música disco, aquellas canciones que nos hicieron bailar, disfrutar la época, cuando la gente buscaba a sus chicas y chicos, es música de Madonna, Gloria Gaynor, Donna Summer, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Barry White, Chicago y más” dijo el primero de ellos.

A esto agrega que “Musiek es un grupo muy grande, somos 12 elementos muy completos, cuatro cantantes, tres metales, trompeta, saxofón, trombón, congas, batería, bajo, piano, todo eso para poder dar el sonido original de cada canción y con el punto de que los cantantes tienen libertad para salirse de la esencia y poner un toque más original. Eso es lo que les vamos a presentar, la nostalgia de cuando escuchen desde el primer tema y a partir de la segunda”.

Y adelantó que cuentan con un repertorio super grande “donde obviamente estudiamos cada tema de Bee Gees, por ejemplo, tuvieron mínimo 10 canciones número uno, también Earth, Wind & Fire, Barry White todos ellos tuvieron muchos éxitos, entonces trabajamos sobre sus hits y luego hacemos medleys con todas esas canciones, porque si no el show sería de 5 horas”.

Sobre los momentos más destacados del show, dijo “Cuando la gente escucha September, es increíble, es un momento donde la gente se pone a bailar, o cuando interpretamos Celebration, Dancing Queen, son momentos donde la emoción se apodera del lugar”.

Pasos Pereira agregó “Particularmente con esta propuesta, es que me siento afortunado porque es un repertorio que he escuchado desde que tengo uso de razón, la traigo en la sangre y eso principalmente hace que nos apasione mucho, son temas que he escuchado toda mi vida y es la causa de que hagamos el show. No necesariamente todas son de mi época, no las viví, pero la de los ochentas sí, me regalaron un walkman con toda esa música”.

Celebraron que cada vez más gente se suma a su propuesta, “indiscutiblemente la mayoría de la gente es aquella que vivió esta música en la época original y la nostalgia hace que vayan a revivir sus recuerdos, pero nos da mucha satisfacción ver a gente joven asistiendo a nuestros eventos. Familias completas, van y celebran, aquellos jóvenes, aunque no son temas de su generación aun asi las disfrutan. Algo que ha ayudado es que en las películas taquilleras incluyen en su soundtrack canciones de antaño”. Concluyó.

Forever Young, La Fiesta Disco no es sólo un concierto, es una fiesta inmersiva con una impactante producción audiovisual, el talento artístico de 12 músicos excepcionales, 4 vocalistas de primer nivel y una puesta en escena que recrea la magia de las noches más inolvidables de la música retro.