Trump alinea a militares, agencias y normas legales para lanzarse vs. cárteles

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Con una determinación y rapidez política, administrativa, financiera y militar, que no deja duda de que viene directo contra los cárteles mexicanos de la droga… y sus políticos y altos funcionarios aliados, el presidente Donald Trump instruyó ayer a su secretario de Estado, al cubano Marco Rubio, para que antes de 15 días declare ¡ya!, formal, oficialmente, a 5 grupos mexicanos como organizaciones terroristas.

Estos serían el Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

Eso le permitiría a su gobierno no sólo justificar legalmente acciones punitivas o de abierto exterminio en territorio mexicano de agencias como la DEA, FBI, ATF etc, etc, o de ataques u operaciones militares, hasta cerrar el cerco con auditorías fiscales, judiciales y administrativas vs empresas o inversiones sospechosamente aliadas a estos grupos.

Ayer, también, el mandatario estadounidense adelantó el nombramiento de Terrance Terry Cole, como próximo director de la DEA. Un antiguo jefe regional para México, Centroamérica y Canadá, con experiencia de acciones en Afganistán, Colombia y Ciudad de México, un agente de la DEA que conoce a fondo no sólo las operaciones del narco en México, sino los círculos del poder en la 4T.

Fue con él, que Andrés Manuel López Obrador tuvo fuertes roces que llevaron a casi la exclusión de la DEA de México.

En esta misma línea de acción de Trump, para ir al exterminio de los cárteles mexicanos -según ha dicho la nueva fiscal general Pam Bondi-, están los ya casi -hasta hoy- 25 vuelos de los aviones con la más sofisticada y alta tecnología de intercepción de comunicaciones y ubicación de enclaves “enemigos”, durante los últimos 25 días, bordeando la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa.

El miércoles, durante una comparecencia con senadores, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos -que tiene bajo su jurisdicción el seguimiento de los cárteles de la droga en el continente, y en especial en México-, reconoció que durante los 25 días que lleva el gobierno de Donald Trump se aumentaron de manera extraordinaria los vuelos de aviones espía de la Fuerza Aérea y Ejército de EU sobre México para “recopilar información y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades”.

“Hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la migración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo podemos contrarrestar sus acciones…

“¿Está autorizado por México? (preguntó el senador Roger Wicker) No, por el Departamento (de Estado)”, dijo Guillot.

O sea, la obvia instrucción es dejar fuera al gobierno de México, denunciado por -afirman el gobierno de Trump– cogobernar con narcos y criminales.

En esa comparecencia, el general Guillot solicitó al Capitolio al otorgar mayores facultades legales para llevar a cabo operaciones conjuntas con las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de México en contra de los cárteles que trafican con fentanilo.

“Lo primero es una mayor vigilancia y (operaciones de) reconocimiento de inteligencia. Y luego se requerirían facultades ampliadas para asesorar y ayudar en más tipos de operaciones entre nuestras fuerzas y las Fuerzas Mexicanas de primer nivel”, dijo Guillot a pregunta del republicano Roger Wicker.

“La crisis del fentanilo es una preocupación importante para nuestro Comando. Contamos con varios analistas de inteligencia que trabajan con agencias federales y líderes para brindar información que atrape a las redes de los cárteles que impulsan la producción y distribución del fentanilo”.

A la pregunta de si necesitaría un grupo de ataque de portaaviones en las aguas entre Estados Unidos y México, Guillot respondió: “Necesitaré un aumento significativo de la presencia marítima en cooperación con la Guardia Costera”.

Y para extremar todo lo anterior, el congresista republicano por Tennessee, Tim F. Burchett, pidió al Congreso de EU aprobar su iniciativa que propone el uso de grupos de mercenarios privados en la lucha contra los capos, miembros y activos de los cárteles de la droga en México.

El republicano Burchett indica que su propuesta se encuadra dentro de las declaraciones del presidente Trump y del secretario de la Defensa de EU, Pete Hegseth, en las que no descartan el uso de fuerza militar para atacar los laboratorios de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Así las cosas, lo que ya viene no será algo sorpresivo.

El senador Colosio y la IA

El senador Luis Donaldo Colosio encabeza la “Semana de los Derechos Digitales” con la cual desde el Senado se busca informar sobre el uso de las nuevas tecnologías y las obligaciones de usuarios y proveedores, así como debatir sobre su aplicación y regulación.

En estos foros se analiza y debate sobre las tecnologías emergentes e inteligencia artificial y las oportunidades y desafíos de la WEB 3.0, libertad de expresión y de prensa, privacidad y protección de datos personales, así como derecho al olvido e identidad y federación de identidades digitales.

Fernández Noroña anuncia la afiliación de senadores

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el martes próximo recibirá la visita de la directiva nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, quienes testificarán la afiliación grupal de los senadores de este partido.

El legislador indicó que aprovechará este evento para quedar inscrito oficialmente dentro de la militancia de Morena y dejar atrás una militancia alterna en el PT, partido que representó sin formar parte de su militancia.

Para este acto partidario del martes están citados todos los legisladores de la bancada de Morena, desde su coordinador parlamentario el tabasqueño Adán Augusto López, hasta el muy cuestionado exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat; el extra-super-cuestionado ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral; los repudiados ex perredistas José Sabino, de Tabasco, y Araceli Saucedo, de Michoacán; así como el expulsado panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, quienes se supone quedarán ya con su credencial de Morena en mano y con foto con la dirigencia nacional de este partido.

Fernández Noroña dijo que se afilia a Morena porque tiene futuros planes dentro de esta fuerza, pero no aclaró cuáles son estos…

