Van en aumento los casos de maltrato infantil en Cancún

DERECHO DE REPLICA Joseé Luis Montañez

Vecinos del fraccionamiento Kabah reportan incidentes

En el fraccionamiento Paseos Kabah de Cancún se han denunciado constantes maltratos contra tres menores de edad, lo que ha generado una gran preocupación entre los vecinos y las autoridades locales. Según los informes, los menores han sido víctimas de abuso físico y emocional en su propio hogar, lo que ha llevado a la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar.

Los vecinos del fraccionamiento han sido testigos de los maltratos y han reportado los incidentes a las autoridades correspondientes. La policía municipal de Benito Juárez (Cancún) ha iniciado una investigación para determinar la magnitud de los abusos y tomar las medidas necesarias para proteger a los menores. Además, se ha solicitado la intervención de los servicios de protección infantil para brindar apoyo y asistencia a las víctimas.

Uno de los testigos, comentó “Buenas tardes vecinos, me dirijo a ustedes para hacer una denuncia social hacia un señor que maltrata a tres niños, esto sucede hace mucho tiempo, la justicia no hace el menor caso, ya que personalmente fui a poner dos denuncias al DIF y una a la Fiscalía. En ambas instituciones me dijeron que esa casa ya tenía denuncias, pero no hacen absolutamente nada”.

Y compartió un video de poco más de 20 segundos de duración, grabado afuera de un domicilio, donde se puede ver un taxi del Sindicato Andrés Quintana Roo de Cancún y se escuchan gritos de un sujeto, así como el llanto de unos menores, quienes al parecer están siendo golpeados y suplican “ya no, ya no”.

Es por ello que, la comunidad de Paseos Kabah ha mostrado su solidaridad con los menores y ha exigido que se tomen acciones inmediatas para detener los abusos y garantizar un entorno seguro para los niños. Los residentes han organizado reuniones y manifestaciones para expresar su preocupación y demandar justicia para las víctimas.

El denunciante lamentó: “La licenciada me dijo que literalmente yo tenía que mostrar pruebas, aparte de todos los videos que llevé y que los niños tenían que presentar heridas visibles”.

Finalmente, destacó: “Si alguien sabe qué se puede hacer para que los niños dejen de ser abusados, o de plano quieren venir a comprobarlo, es en Paseos Kabah, calle Fray Servando Teresa de Mier. De todo corazón deseo y los vecinos deseamos que esto pare por el bien de esas criaturas. Son tres niños entre los cinco y los nueve años. Según son sus sobrinos y él los cuida”. Asegura que ya se ha acercado al Geavig, al 911, y no se ha resuelto la situación.

Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de la vigilancia comunitaria y la colaboración entre vecinos y autoridades para prevenir y combatir el maltrato infantil.

Lanzarán campaña “Cuida mi Cancún” antes de Semana Santa

Cancún, uno de los destinos turísticos más populares de México, se prepara para lanzar una ambiciosa campaña destinada a recuperar su imagen y destacar los aspectos positivos del destino.

La Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano (ARPCM), presidida por Jorge Moreno Rejón, ha anunciado que la campaña estará lista en marzo, justo antes de Semana Santa, a fin de que los turistas, sobre todo los nacionales, se animen a visitar el Caribe Mexicano durante los días de asueto programados en el mes de abril.

La iniciativa surge en respuesta a una serie de incidentes que han afectado negativamente la percepción de Cancún, incluyendo cobros excesivos en el transporte público y denuncias de extorsión por parte de elementos de la policía municipal y turística. La campaña, que podría llamarse “Cuida mi Cancún”, busca contrarrestar estas malas noticias y promover una narrativa positiva sobre el destino.

“Estamos preparando una campaña para poder contrarrestar las malas notas que puedan salir por parte de gente que tiene una mala experiencia en Cancún. Como lo dijimos la última vez: somos muchos y podemos hacer muy buenas campañas entre todos apoyando al destino, a través de un eslogan, una imagen”, dijo Moreno Rejón.

En este escenario, la ARPCM planea utilizar estrategias de comunicación y marketing tanto en medios tradicionales como digitales para resaltar las bondades y atractivos de Cancún. La campaña incluirá la difusión de contenido que muestre la riqueza cultural, natural y turística del destino, fomentando una narrativa positiva que contrarreste las recientes controversias.

Por su parte, Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, ha confirmado que la zona hotelera de Cancún recibirá una inversión de 230 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 11 millones de dólares) para su atención, mantenimiento y nuevos proyectos. Además, se alista la licitación para escoger la empresa que se encargará del mantenimiento de la zona y, por medio del fideicomiso, decidirán los proyectos, como las plantas de tratamiento.

Con estas acciones se espera que el turismo tome un nuevo auge en este destino, que si bien, conserva su renombre a nivel mundial, últimamente se ha visto empañado por diversos factores.

La campaña también buscará la participación activa de residentes y visitantes, promoviendo un sentido de pertenencia y cuidado del destino como si fuera su propia casa. Jorge Moreno Rejón enfatizó la importancia de equilibrar la cobertura mediática, destacando proyectos en crecimiento, nuevos espectáculos y, sobre todo, a las personas que contribuyen positivamente al desarrollo de Cancún y el Caribe Mexicano.

Hoy finaliza periodo de inscripciones en nivel básico

Este 14 de febrero concluye el periodo de inscripciones de nivel básico en el estado, anunció la secretaria de Educación en Quintana Roo (SEQ), Elda Xix Euán, e hizo un llamado a las madres y padres de familia inscribir a sus hijas e hijos para este ciclo escolar 2025-2026 a través de la plataforma digital https://padresenlinea.seq.gob.mx.

Reconoció que hasta el 6 de febrero del año en curso se han inscrito 61 mil 384 niñas y niños en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de los 11 municipios del estado.

Aseguran que se brindará una educación de calidad, inclusiva y humanista, para que las y los estudiantes, cuenten con un espacio para estudiar en condiciones limpias y seguras, que contribuya a una mejora de los aprendizajes escolares.

Mencionó que en los tres grados de preescolar se han inscrito 11 mil 955 niñas y niños, 22 mil 336 alumnas y alumnos en primer grado de primaria y 27 mil 093 en primer grado de educación secundaria.

Por municipios, en los tres niveles educativos, se han inscrito 2 mil 874 en Cozumel; 3 mil 733 en Felipe Carrillo Puerto; mil 093 en Isla Mujeres; 6 mil 753 en Othón P. Blanco; 26 mil 996 en Benito Juárez; mil 900 en José María Morelos; mil 302 en Lázaro Cárdenas; 11 mil 515 en Solidaridad; 2 mil 456 en Tulum; mil 717 en Bacalar; y mil 045 en Puerto Morelos, abundó.

Es muy importante aclarar, destacó, que las inscripciones de nuevo ingreso o solicitudes de cambio y turno de escuela, estarán sujetas a disponibilidad de espacios, los cuales pueden consultar a través de la página web: https://padresenlinea.seq.gob.mx.

Manifestó que si el niña o niño cumple de 3 a 5 años pueden solicitar su inscripción a preescolar; si cumple 6 años, se deberá inscribir a primer grado de primaria y si egresará de primaria, puede solicitar su inscripción a primer grado de secundaria, con las edades cumplidas al 31 de diciembre de 2025.

80 por ciento de llamadas de

emergencia involucran a motos

La cifra ha superado a los accidentes de automóviles

En Cancún, las estadísticas recientes del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) revelan una preocupante tendencia: 8 de cada 10 llamadas de emergencia están relacionadas con accidentes de motocicleta. Esta alarmante cifra ha superado a los accidentes de automóviles, destacando la creciente incidencia de accidentes con motocicletas en la ciudad.

Alejandro Arzate, encargado del ERUM, explicó que la alta tasa de accidentes con motocicletas se debe al incremento significativo del número de estos vehículos en el municipio. Los accidentes involucran diversas situaciones, como colisiones entre motocicletas y vehículos, motocicletas contra bicicletas, y motocicletas contra transeúntes. Además, los accidentes con mototaxis también han aumentado, contribuyendo a la elevada demanda de servicios de emergencia.

El ERUM, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, está compuesto por personal capacitado en emergencias médicas, quienes brindan apoyo a la ciudadanía sin costo alguno. Sin embargo, la creciente cantidad de llamadas de auxilio ha sobrepasado en ocasiones la capacidad del ERUM, requiriendo la colaboración de otras organizaciones como la Cruz Roja.

Para hacer frente a esta situación, el ERUM espera incrementar su personal y unidades de emergencia. Actualmente, cuentan con dos ambulancias y seis elementos, pero se espera contratar entre 15 y 20 nuevos elementos y aumentar el número de ambulancias a cuatro. Esta expansión permitirá una mayor cobertura y respuesta a las emergencias relacionadas con accidentes de motocicleta.