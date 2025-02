Don Zares y Grupo Bohemio se encuentran en la “Galaxia”

Gracias a la disquera Music VIP

*** Su nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas

Texto y fotos Isabel Violeta

Music VIP reunió a Don Zares y el Grupo Bohemio en un nuevo sencillo llamado “Galaxia”, tema que fusiona estilos tradicionales con sonidos bohemios y modernos, disponible en todas las plataformas.

Daniel Alejandro García, es artísticamente conocido como Don Zares, originario de Zirándaro, mientras que, Grupo Bohemio son originarios de Querétaro y es integrado por Julio César Chávez (acordeón), Juan Antonio Vázquez (voz principal), José Francisco Salazar (bajo quinto), Jorge Alfonso Hernández (bajo), David Israel Mendiola (batería), Elias Aarón Fadda (percusión) y Emilio Lara (guitarra). Ahora juntando sus talentos interpretan Galaxia, un tema escrito por Cuitla Vega y Eder Jiménez.

En entrevista para DIARIOIMAGEN los artistas nos detallaron como surgió esta colaboración “la verdad es que, si bien somos parte de la misma familia disquera, nos fusionamos porque al final de cuentas existe una química entre nosotros, desde el momento en el que nos conocimos aquí en esta en esta misma casa creativa y se fue dando orgánicamente. La verdad es que todo fluyó muy bien, no sabíamos que íbamos a colaborar tan pronto, pero estamos muy contentos” confirmaron los miembros de Grupo Bohemio.

La chispa entre ambos ha sido tal que con el buen resultado de “Galaxia” ya pactaron que tendrán más colaboraciones. Además de algunas presentaciones más en vivo del tema, pues ya realizaron un en vivo en redes sociales “Tengo algunas canciones de mi autoría que tal vez podrían ser las que interpretemos con el grupo, también entre los chicos bohemios sé que son buenos compositores así que lo se dé orgánicamente será lo que salga”. Externo Don Zares.

Lo que buscan transmitir dicen “es la fiesta por amor y así, pero nos gusta más la unión entre la gente, la convivencia y que sean conexiones, usamos instrumentos frescos para que la gente pueda usarla para bailar y se puede usar varias situaciones de la vida, en tu coche en el camino al trabajo”.

Ambos están de acuerdo en que las expectativas que tenían sobre la canción fueron buenas, aunque prefieren no enfocarse en eso pues, a ellos lo que les gusta es hacer música, y. que al final todo puede variar, lo importante es la dedicación que le pongas a lo que haces, afirman.

Juan Antonio Vázquez confesó a quien le dedicaría este sencillo “esta canción yo le dedicaría quizás a un amor que en esta vida no se pudo dar por cualquier razón, pero que no quiere decir que en un mundo alterno no se pueda, pues porque esa es una buena reflexión y refiriéndome a amor no necesariamente es una persona, puede ser, no sé, tal vez tú tenías a una mascota que te hubiera gustado que viviera más años, tal vez en un universo eterno estarías conmigo para toda la vida, eso puede transformarse a cada persona dependiendo la situación”.

Por último, nos invitan a estar pendientes de sus redes sociales para saber las fechas de sus presentaciones, empezando por el día 20 de febrero en donde le cantarán a una pareja ganadora de una dinámica.

“Galaxia” ya está disponible para disfrutarse una y otra vez en todas las plataformas digitales.