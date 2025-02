Marisela “La Dama de Hierro” regresa con sus éxitos a México

Con su “Empoderada Tour 2025”

*** La cita para su concierto es el 11 de abril en el Auditorio Nacional

Conocida como la «Dama de Hierro», la cantante Marisela anunció su regreso a México con su Tour “Empoderada” que tendrá efecto en el Auditorio Nacional el 11 de abril, donde estrenará su canción “Sola”.

Fue en una conferencia en la que dio detalles del evento y explicó que seguirá complaciendo a su público con sus grandes éxitos como “Sola con mi soledad”, “Sin él” y más. Destacando que este concierto se lo dedica a todas las mujeres empoderadas que luchan día con día en este mundo.

Marisela externó su gusto por regresar a nuestro país “me da gusto volver a México después de casi tres años en un encierro por la pandemia. Aunque yo antes, hice una gira por Estados Unidos muy intensa. Regreso con ganas, para cantarles por octava ocasión, pero ahora solita en mi primera vez en el Auditorio Nacional”.

Reconoció que Marisela nació artísticamente en México y ahora volvió como una persona diferente en su sentir, entregándose con sus baladas al público de México. “estoy tranquila, estoy bien, trabajando, estoy haciendo lo que quiero hacer, más que contenta porque estoy en México de nuevo, es sumamente importante para mí regresar”.

La cantante dijo que además de “Mejor me voy”, dedicará otro tema que le escribió a su madre, pero ella no alcanzó a escuchar. “Claro que recuerdo a mi mamá y siempre canto temas recordándola, le voy a dedicar otra canción, que lleva la colaboración de Ramón Ayala y producción de Carlos Espinoza. Cuando perdí a mi madre, me dediqué a mi música, a mantenerme ocupada, estar con mi público, para pasar todo el sentimiento que se siente al perder una madre”.

El repertorio musical contará con temas como «Mi problema», «Enamorada y herida», «Sin él» y «Tu dama de hierro» y lo mejor de sus éxitos.

Además, adelantó que ya está por terminar la grabación de su nuevo álbum de duetos, en el que colaborará con 10 artistas que si bien, no ha revelado los nombres, promete que será un material especial y sorprendente para sus seguidores.

Los boletos para el concierto ya están disponibles, con precios desde los $200 hasta los $2,600, en taquillas del recinto o en el sistema Ticketmaster.