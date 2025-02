Jóvenes no usan preservativos ante la falta de una información adecuada

Persisten tabúes en torno a su vida sexual

Creencias impiden a muchos jóvenes en comunidades de José María Morelos usar condón

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- Flor Isel Marín, licenciada en Salud Comunitaria y docente de la Universidad Intercultural Maya (Uimqroo), destacó la importancia de combatir la desinformación y los mitos que limitan el uso del condón entre los jóvenes de José María Morelos, donde aún conservan muchos tabúes en torno a su vida sexual.

En el marco del Día Internacional del Condón, Marín subrayó que la falta de información adecuada y las creencias erróneas son factores clave que impiden a muchos jóvenes, especialmente en comunidades rurales, utilizar preservativos al iniciar su vida sexual activa.

Entre los mitos más recurrentes que disuaden a los jóvenes de usar condón se encuentra la creencia de que «no se siente lo mismo». Marín aclaró que los condones están fabricados con materiales que no afectan la sensibilidad, y enfatizó la importancia de utilizar tanto condones internos como externos, que tienen una efectividad del 98% en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados.

La docente resaltó la necesidad de realizar campañas de información sobre el uso del condón, especialmente en un municipio donde algunos adolescentes inician su vida sexual desde los 12 años. A pesar de los esfuerzos, Marín señaló que el tema sigue siendo un tabú incluso entre los estudiantes universitarios, quienes a menudo evitan pedir información por miedo a ser juzgados por sus compañeros.

La falta de uso de preservativos tiene consecuencias significativas en la salud pública, aumentando el riesgo de ETS y embarazos no planificados. Marín hizo un llamado a las autoridades y organizaciones de salud para que intensifiquen las campañas de concientización y educación sexual, con el objetivo de derribar los mitos y promover prácticas sexuales seguras entre los jóvenes de José María Morelos.

El uso de condones ofrece numerosos beneficios para la salud sexual y reproductiva. Son altamente efectivos para reducir el riesgo de transmisión de ETS como el VIH, gonorrea, clamidia, herpes genital, sífilis, entre otros.

Cuando se usan correctamente, los condones tienen una efectividad del 98% para prevenir embarazos no planificados, convirtiéndolos en uno de los métodos anticonceptivos más accesibles y efectivos.

Los condones están disponibles sin receta médica y se pueden encontrar en farmacias, supermercados y centros de salud. Además, son fáciles de usar y no requieren preparación previa.

A diferencia de algunos métodos anticonceptivos hormonales, los condones no tienen efectos secundarios relacionados con hormonas, lo que los hace una opción segura para quienes prefieren evitar estos efectos. El uso del condón fomenta la responsabilidad y la comunicación entre las parejas sexuales, promoviendo prácticas sexuales más seguras y saludables.

Promueven condón femenino

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo lanzó una campaña para promover el uso del condón femenino como método de prevención de embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual (ETS). El doctor Juan Carlos Vargas Alvarado, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 19 en Cancún, destacó la importancia de esta iniciativa para la salud y el bienestar de la población.

El condón femenino ha ganado aceptación en los últimos años, representando un avance significativo en la autonomía y protección de las mujeres. A diferencia del condón masculino, el condón femenino ofrece una opción adicional para la prevención de ETS y embarazos no deseados, permitiendo a las mujeres tener un mayor control sobre su salud sexual.

Vargas Alvarado subrayó que la educación sexual desde la infancia es clave para desmentir creencias erróneas y fomentar hábitos responsables en la vida sexual de los jóvenes. En todas las unidades médicas del IMSS, cualquier persona, sin importar si es derechohabiente o no, puede solicitar condones de manera gratuita. “Queremos garantizar el acceso a métodos de protección sin barreras ni restricciones”, afirmó el especialista.

A pesar de los avances, persisten mitos sobre el uso del condón, tanto masculino como femenino. Uno de los mitos más comunes es que «no se siente lo mismo». El doctor Vargas Alvarado respondió a esta creencia diciendo: “Efectivamente, no se siente lo mismo. No se siente lo mismo ser padre a una edad temprana o asumir una responsabilidad para la que no se está preparado” concluyó.