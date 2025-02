“La Caravana del Amor” ofrecerá 5 horas de música

El 21 de febrero Auditorio Nacional

*** A cargo de Enrique Guzmán, Estela Núñez, “Coque” Muñiz, Rocío Banquells, Los panchos, Carlos Cuevas, Manoella Torres y El consorcio

Texto y fotos Isabel Violeta

Una vez más La Caravana del Amor llenará de romance el Auditorio Nacional, en esta ocasión la cita es el 21 de febrero, cuando se ofrecerán más de 5 horas de música y grandes artistas en el escenario.

Enrique Guzmán, Estela Núñez, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Los panchos, Carlos Cuevas, Manoella Torres y El consorcio, son los cantantes confirmados para esta gran velada.

En conferencia de prensa los artistas manifestaron su sentir y algunos detalles del evento, empezando Los panchos coincidieron en que “estamos muy concretos de permanecer a esta caravana que tiene tanta música que pasa generaciones”.

Manoella Torres agregó “me siento feliz por compartir con estos grandes románticos Sergio Gabriel es quien tiene la culpa de esto, porque cree en nosotros”. Asimismo, Jorge Muñiz habló en su nombre de Carlos Cuevas, quien no pudo asistir a esta conferencia “yo respeto y admiro a cada uno de los que están aquí, jamás hubiera esperado compartir un escenario con ellos. Se me cumple el sueño de compartir escenario con Enrique Guzmán. Y no olvido como Roció fue la primera de gran peso artístico, que estuvo conmigo en el escenario”.

Rocío Banquells juntó su sentir con algunos recuerdos “no puedo decir algo que no se haya dicho, es un honor estar aquí ¿quién no ha crecido con la música de ustedes? Jorge me conoce desde niña. Y Enrique fue quien me dio la oportunidad de estar por primera vez en un estelar en teatro”.

Los miembros de El Consorcio están de acuerdo en que “es una dicha, conocemos su música, pero es más un honor pasarla juntos en el escenario. La gente escuchará nuestra historia, de cada uno, la música y el público nos une. Es un premio para nosotros”.

Casi al finalizar Enrique Guzmán puntualizó “solo diré gracias, nunca pensé reunir tanto talento gracias al amor y la entrega” y entre risas agregó “ Todo mundo quiere empezar, creo yo para irse a dormir. Pero vamos a tratar de estar al final juntos.

En detalles del evento afirmaron que cada uno tendrá su participación por separado, y también algunos duetos, no serán todos los éxitos pero serán los más representativos, con muchas sorpresas. Aclararon que no hay egos entre ellos, por lo que el orden en que cantarán se sigue definiendo.

“Es como una carrera de relevos” comento Jorge Muñiz, “hablo por mi y no creo que sea una competencia, estoy lejos de estar a nivel de sus carreras pero nos daremos la mano al pasar al escenario”.

Además del 21 de febrero en el Auditorio Nacional, La Caravana del Amor estará el 22 del mismo mes en Monterrey y el 10 de mayo en Guadalajara. Los boletos están por agotarse, puedes comprarlos en www.ticketmaster.com o en el Auditorio Nacional.