Migrantes, vulnerables ante el crimen organizado

A casi un mes del cierre de la frontera en EU

Están más expuesto a traficantes de personas, que tratan de engancharlos

A casi un mes del cierre de la frontera de Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, miles de personas indocumentadas quedaron varadas en México, en la vulnerabilidad, principalmente en la frontera sur, ante el acoso del crimen organizado, donde los traficantes de personas tratan de engancharlos, denunciaron organizaciones civiles.

Integrantes de bandas delictivas están sacando provecho de las restricciones migratorias de EU al elevar sus tarifas, sobre todo a mujeres y menores de edad, prometiendo llevarlos hacia Estados Unidos a cambio de miles de dólares, señaló Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa.

«El que se cierren las fronteras, el que la política de Estado del gobierno mexicano y de Estados Unidos les impida que lo hagan (migrar) de manera regular y por un medio seguro, va a provocar que los grupos del crimen organizado se beneficien», opinó el activista en Tapachula.

Cuatro semanas de deportaciones

Desde el 20 de enero del presente año, los migrantes han afrontado las deportaciones masivas, el «cierre» de la frontera con miles de militares desplegados y la eliminación de la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que permitía solicitar asilo en Estados Unidos.

En este panorama, Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió en un reporte sobre grupos de migrantes que intentan avanzar por territorio mexicano para reclamar atención y buscar protección ante la violencia perpetrada por diversos grupos armados.

«Mientras en la frontera norte con Estados Unidos las autoridades estatales mexicanas se preparan para posibles deportaciones masivas construyendo grandes instalaciones donde albergar a los potenciales deportados y habilitando transportes para llevarlos a otras partes de México, la incertidumbre invade a cientos de miles de personas migrantes en todo el país», señaló la organización.

Migrantes buscan volver a sus países de origen

Este panorama ha incentivado que los migrantes opten por volver a sus países de origen, como Israel Lujando, de Ecuador. «La verdad que sí (quiero regresar) porque ya no tiene sentido estar acá, nuestro objetivo era llegar a Estados Unidos, ya que no hemos conseguido eso, ya me toca regresar», relató.

En tanto, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), expuso que México también ha endurecido su política, al denunciar que las autoridades han implementado redadas en Tapachula para buscar a personas sin documentos y deportarlas a la frontera de Honduras y Guatemala.

Falta de apoyo de organizaciones civiles

Otro problema que enfrentan los migrantes indocumentados, que sufren problemas financieros, es la falta de apoyo de organizaciones tras el recorte de presupuesto por parte del gobierno del presidente Donald Trump impacto de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Luego de que el mandatario estadounidense suspendió por tres meses toda ayuda humanitaria, incluida la dirigida a la crisis migrante en la frontera con México, la situación se tornó más complicada para miles de personas de un día a otro, afectando incluso el comercio local en las ciudades mexicanas fronterizas.

Con ello, las oportunidades laborales para las personas migrantes se han reducido y los servicios solo están pensados para ser temporales, mientras que los refugios ahora dependen del apoyo local.

Quitan ayuda humanitaria hacia los migrantes?

Trump, como parte de sus políticas para contener la migración irregular, así como para recaudar dinero que Estados Unidos “despilfarra”, según él, ordenó una serie de medidas para “despojar” a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) -el mayor proveedor de asistencia exterior- de la mayoría de sus proyectos.

Si bien se espera que la ayuda humanitaria se reduzca durante tres meses, parece que la negativa de presupuesto podría extenderse, ya que algunos activistas consideran que las personas cercanas a la administración Trump, como el multimillonario Elon Musk, se han burlado de los esfuerzos de los programas de ayuda.

EU ha deportado 14 mil 470 personas a México en casi un mes

Desde el incio del gobierno de Donald Trum, su administración ha deportado a 14 mil 470 personas a través de México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mayoría de esas personas repatriadas, dijo, son connacionales mexicanos. Remarcó que en el caso de las negociaciones por el tema migratorio se está avanzando. Del 20 de enero a la fecha, EU ha deportado a 11 mil 379 mexicanos y 3 mil 91 extranjeros.