El TRI cerró con gran éxito su gira por su 55 aniversario

Ante unas 60 mil personas

El Estadio GNP Seguros fue testigo de una presentación inolvidable con invitados especiales

El Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México se llenó de energía y nostalgia con el concierto de El Tri, la legendaria banda de rock mexicano liderada por Álex Lora. Este evento marcó el cierre de su gira de 55 años de carrera, un recorrido musical que ha dejado una huella imborrable en la historia del rock en México.

El concierto comenzó a las 8:30 de la noche, pero desde las 5:30 de la tarde, los fanáticos ya se congregaban en el estadio, ansiosos por disfrutar de una noche inolvidable. Con un aforo de más de 60 mil personas, el Estadio GNP Seguros vibró al ritmo de los éxitos de El Tri, que abarcaron desde sus clásicos hasta algunas de sus nuevas canciones.

Álex Lora, con su inconfundible voz y carisma, abrió el concierto con un enérgico «¡Viva México, cabrones!» mientras las primeras notas resonaban en el estadio. La presentación incluyó un espectáculo visual impresionante, con un video al estilo de «Game of Thrones» que anunciaba la llegada del rock and roll, acompañado de bailarines prehispánicos que fusionaron la tradición con el blues y el rock.

“Un saludo de parte de El TRI a toda la raza. ¿Estamos siendo felices? Son 56 años de rockanrol de México para el mundo y sería una pendejada que no tocáramos esa que dice ‘Mexicanos al grito de guerra’”, dijo Lora.

El setlist del concierto fue un viaje por la trayectoria de El Tri, con canciones emblemáticas como «Triste canción», «Las piedras rodantes» y «Pobre soñador». Cada interpretación fue recibida con entusiasmo por el público, que coreaba cada letra y se dejaba llevar por la energía de la banda. Álex Lora no dejó de interactuar con sus seguidores, incitándolos a cantar y a disfrutar del momento.

Entre otros, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al fallecido músico Javier Batiz. Lora interpretó “The House of the Rising Sun”, de The Animals, en honor al maestro del rock mexicano.

El concierto también fue una oportunidad para que El Tri reafirmara su compromiso con la denuncia social. A lo largo de la noche, Lora y su banda interpretaron canciones que abordan temas como la corrupción, las injusticias y la opresión a las clases marginadas. En el evento recordaron la tragedia de San Juanico, ocurrida en noviembre de 1984, marcando con ello la memoria colectiva del país, interpretando la rola del mismo nombre. Más tarde con Caseta de cobro, Lora cuestionó las injusticias y la corrupción del sistema político.

Alex Lora se acompañó del Mariachi Misterio de Puebla para interpretar “El Rey” de José Alfredo Jiménez, protagonizando otro de los momentos más especiales de este espectáculo.

Con más de 500 canciones en su repertorio y 30 discos grabados, El Tri ha sabido mantenerse relevante y conectar con nuevas generaciones de fanáticos. El cierre del concierto fue apoteósico, con la interpretación del Himno Nacional Mexicano, seguido de «El Boogie de El Tri» y «La raza más chida». La noche concluyó con un emotivo agradecimiento de Álex Lora a sus seguidores, quienes han acompañado a la banda a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.