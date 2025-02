Mejorará tratamiento de agua en Cancún con técnicas holandesas

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Actualmente, desde suelo estadounidense parten misiones encubiertas de espionaje de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra los cárteles mexicanos de la droga utilizando drones MQ-9 Reaper, aeronaves que hasta ahora se habían empleado en la lucha antiterrorista en países como Siria, Irak y Somalia

Los drones de Estados Unidos actualmente están siendo empleados para espionaje y vigilancia, pero si los cárteles son oficialmente designados como organizaciones terroristas, Estados Unidos podría justificar el uso de ataques con drones armados, como los que ha llevado a cabo en Medio Oriente y África contra grupos extremistas.

De acuerdo con el diario The New York Times, en los próximos días se dará a conocer una lista que incluiría a seis cárteles mexicanos:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

Cártel del Noreste

Hasta el momento, los drones utilizados por la CIA no están armados, pero CNN advierte que podrían ser equipados con carga explosiva en caso de que la designación como terroristas se concrete, lo que abriría la puerta a ataques dirigidos desde el aire.

Lo anterior pone en peligro a la soberanía nacional, toda vez que estas acciones unilaterales podrían desencadenar en ataques erróneos, mismo que ocasionen en nuestro territorio víctimas inocentes, literalmente evaporadas mediante bombazos. Además, de las implicaciones que tendrán en la relación bilateral. Toca a los mexicanos estar muy pendientes de las decisiones del Presidente Donald Trump en las próximas horas.

Volvamos a los temas que atañen a esta columna en la región del Caribe Mexicano.

En Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el embajador del Reino de los Países Bajos, Wilfred Mohr, sostuvieron un encuentro de trabajo para fortalecer la cooperación internacional al firmar una Carta de Intención para implementar proyectos innovadores y sostenibles en materia ambiental en Quintana Roo.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en el principal destino turístico de México, con la presencia del secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), Óscar Rébora Aguilera, en la que se abordaron problemáticas ambientales prioritarias, como el manejo del agua, los residuos y el cambio climático, específicamente en las plantas de tratamiento de la zona norte del estado, promoviendo el intercambio de conocimientos y tecnología.

En el marco de este acuerdo, acompañados del titular de la SEMA, integrantes de la delegación diplomática recorrieron algunos puntos y plantas en las que analizaron la necesidad de mejorar el tratamiento de aguas residuales, evaluaron esquemas financieros viables y reafirmaron su compromiso con la continuidad de este proyecto.

Durante la reunión, la gobernadora Mara Lezama expresó que este gobierno de la cuarta transformación trabaja con un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, de forma diferente para tener resultados efectivos a la primera, siempre en beneficio de las y los quintanarroenses. Además, el cuidado del medio ambiente es prioridad.

El secretario Rébora Aguilera explicó que este convenio forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. La estrategia se centra en la conservación del medio ambiente y la gestión eficiente del agua, permitiendo a ambas partes explorar oportunidades de colaboración en gestión costera, restauración de ecosistemas y la valorización del sargazo.

Además, la firma de esta Carta de Intención abre nuevas puertas para acceder a financiamiento internacional en favor del desarrollo sustentable del estado. Se explorarán opciones de inversión con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien tanto al medio ambiente como a la economía local.

La presencia del embajador Wilfred Mohr en Quintana Roo refuerza la cooperación bilateral en materia de sustentabilidad. Gracias al intercambio de conocimientos y tecnología, esta alianza busca generar soluciones innovadoras que contribuyan a la preservación del medio ambiente y al fortalecimiento del desarrollo económico del estado.

Estuvieron presentes el director ejecutivo de Amigos de Sian Ka´an, Gonzalo Merediz Alonso, y la consejera Agrícola y Naturaleza de la embajada, Wendele van der Wiele.

En Cancún no solo se llevan a cabo acuerdos del más alto nivel, también se aplica rigurosamente la ley.

Le comento que la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, estuvo presente en el acto de autoridad realizado por autoridades municipales y estatales en un operativo promovido por la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano para la clausura del desarrollo “Residencial Hakuna Cancún”, por ser irregular al no tener las anuencias correspondientes ante las instancias del gobierno municipal, estatal y federal.

“Estamos hoy clausurando otro supuesto fraccionamiento que se está publicitando y comercializando en redes sociales con el nombre de ´Hakuna´, de manera ilegal porque no cuenta con ningún tipo de permiso, ni de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, ni estatal así como de ninguna autoridad del Gobierno de México”, dijo.

Acompañada por la titular de esa dependencia, Nahielli Margarita Orozco Lozano, entre otros servidores públicos, Ana Paty Peralta indicó que se llevó a cabo el operativo en coordinación con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), para colocar los sellos de clausura correspondientes a cada instancia.

“Les pedimos a todos los cancunenses que antes de comprar se certifiquen, antes de invertir en su patrimonio, que constaten que es un desarrollo irregular, porque si no el día de mañana no va a tener servicios y van a estar incurriendo en la ilegalidad. No queremos que se siga desarrollando ningún tipo de fraccionamiento irregular”, subrayó.

Estuvieron en este procedimiento administrativo el secretario general, Pablo Gutiérrez Fernández; los directores de Protección Civil, Antonio Riveroll Ribbón; Ecología, Fernando Haro Salinas; Desarrollo Urbano, Francisco Javier Zubirán Padilla; más los inspectores de varias instituciones.

En tanto, resulta que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó la variación de precios de la canasta básica alimentaria de cuarenta y cuatro productos de enero a febrero del presente año, estudio de mercado realizado en los treinta y dos estados de la República con una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.

El precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) resultó en $1,881.99 al disminuir su precio en promedio $34.36, lo que significa una variación a la baja de -1.79%.

Los cinco estados con la CBA más encarecida resultaron ser Morelos 5.71%, San Luis Potosí 1.75%, Tamaulipas 1.54%, Ciudad de México 1.45% e Hidalgo 0.55%; y los productos que más aumentaron en el último mes son botanas 5.14%, que pasó de $20,69 a $21,75; manzana 3.89%, que pasó de $44.15 a $45.87; chocolate en polvo 2.58%, que pasó de $42.25 a $43.34; huevo 2.44%, que pasó de $54.84 a $56.18, y café soluble 1.91%, que pasó de $121.06 a $123.37.

“El mercado atraviesa un momento de incertidumbre, una calma chicha que transmite una doble sensación térmica. Por un lado, las aguas domésticas amainan su turbulencia inflacionaria, pero no debido a una mejora de precios, sino por una pausa momentánea, como quien aguarda la llegada de una tormenta, y, en este caso, la tormenta es la amenaza arancelaria del gobierno de Donald Trump sobre México.

La imposición de aranceles por un 25% a partir del 2 de abril a los automóviles armados en nuestro país busca de fondo reubicar las armadoras que operan en México hacia Estados Unidos. El arancel encarecerá los vehículos aquí ensamblados, las autopartes y accesorios, nulificándose con todo ello el atractivo laboral de nuestro territorio y empujando a las compañías a trasladar su producción a tierras estadounidenses.

De concretarse este escenario, México enfrentará la pérdida de casi un millón de empleos directos y tres millones y medio de empleos indirectos generados por el clúster automotriz, lo que tendría un impacto devastador en la economía nacional, generándose un efecto tsunami con el aumento del desempleo, la caída del consumo y el debilitamiento del poder de compra de muchos hogares”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

