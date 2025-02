Tres grandes exponentes del regional unidos en la Bohemia 85

Horacio Palencia, Nathan Galante y Bolela

Interpretarán sus canciones el 13 de marzo a las 21:00 horas en El Cantoral

El regional mexicano es un género vibrante que ha trascendido fronteras y que sigue conquistando a diversos públicos gracias a su esencia tradicional; por ello, la Bohemia 85 de El Cantoral te invita a pasar una noche inolvidable con la magia de tres grandes exponentes del género: Horacio Palencia, Nathan Galante y Bolela.

El jueves 13 de marzo ponte el sombrero y las botas y acompaña a estos destacados creadores cantando a todo pulmón sus éxitos de amor, desamor, fiesta y celebración que reflejan el sentir de millones.

Horacio Palencia

Nacido en El Rosario, Sinaloa, Horacio Palencia cuenta con un repertorio de más de 3 000 canciones que muestran su versatilidad al componer y producir en estilos como pop, salsa, cumbia, ranchero, regional y balada. Es el cantautor más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, en Miami, Florida, y sus temas rebasan los cientos de millones de visitas en plataformas digitales, entre ellos el video en YouTube de Amor a primera vista (coautoría con Belinda, Elías Porfirio Mejía Avante y Descemer Bueno) interpretado por él junto con Los Ángeles Azules, Belinda y Lalo Ebratt.

Otras de sus afamadas composiciones son A través del vaso (en mancuerna con Geovani Cabrera), Ya es muy tarde, Ya supérame (coescrita con Nathan Galante y Edgar Barrera), Mi razón de ser y Hermosa experiencia (ambas en colaboración con Eduardo Palencia), y Háblame de ti, por mencionar algunas. Entre las voces que han popularizado su obra se encuentran destacados artistas como Alejandro Fernández, Carin León, Maluma, Christian Nodal, Junior h, Gabito Ballesteros, Grupo Frontera, Pepe Aguilar, Grupo Firme, Sebastián Yatra, Banda ms, La Arrolladora Banda El Limón, Banda El Recodo, David Bisbal, Luis Fonsi, María Becerra, Cazzu, Yuridia, Emilia, Río Roma, Chavela Vargas y muchos otros.

Por su reconocida trayectoria ha sido acreedor a diversas distinciones, entre ellas doce Éxitos sacm, Grammy Latinos y galardones Billboard y bmi, organización que en 2024 le entregó el Premio Presidencial, convirtiéndose en el compositor más joven en recibirlo. Además de la música, ha incursionado en la actuación con participaciones en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, que incluyó su creación Un amor como el nuestro, y en el cine Chavela Vargas interpretó la obra de su inspiración Corazón negro para la película Salvando al soldado Pérez, mientras que Maldito miedo, coautoría con Carlos Rivera, formó parte de la cinta Me gusta, pero me asusta.

Nathan Galante

Nathan Galante, oriundo de Tijuana, Baja California, es el autor más joven en ocupar el primer lugar en la tabla del regional mexicano en la revista Billboard. Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran Ya supérame y Mira quién lo dice (ambas en coautoría con Horacio Palencia y Edgar Barrera), hits con Grupo Firme y Pepe Aguilar, respectivamente; Cada quien (en mancuerna con Horacio Palencia, Eduin Caz, Edgar Barrera y Maluma), con Grupo Firme y Maluma; Que vuelvas (colaboración con Edgar Barrera), interpretada por Carin León y Grupo Frontera; Ya pedo quién sabe (coescrita con Horacio Palencia, Bolela y Edgar Barrera), popularizada por Grupo Frontera y Christian Nodal, y En altavoz (coautoría con Horacio Palencia, Gussy Lau y Edgar Barrera), con Grupo Frontera y Junior h.

Otros artistas que han dado voz a sus creaciones son Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón y Gerardo Coronel, por mencionar algunos, y entre sus colaboraciones figuran las realizadas con Grupo Firme, Adriel Favela, Gerardo Coronel, Matisse El Bebeto, La Arrolladora Banda el Limón y Banda Los Sebastianes.

Por su trabajo en el medio autoral ha recibido diversos reconocimientos como el Éxito sacm (2022 y 2024), galardones bmi (cuatro en 2023 y dos en 2024), Premios Juventud 2022 por Mejor Canción del Regional Mexicano y Mejor Canción Fusión Regional Mexicana, Spotify radar: Songwriters 2022, Pandora´s Artist to Watch 2023, Tidal Artist to Watch 2023 y vevo dscvr Artist to Watch 2024. Además, ha sido nominado al Grammy Latino y a los premios De la Radio y Lo Nuestro.

Bolela

Bolela es un cantante y compositor nacido en Irapuato, Guanajuato, autor entre otros éxitos de Ojitos rojos y alch si (los dos en coautoría con Horacio Palencia y Edgar Barrera), con Grupo Frontera feat Ke Personajes y Carin León y Grupo Frontera, respectivamente; Tu perfume (coescrito con Horacio Palencia y Nathan Galante), con Banda ms, y Ya pedo quién sabe (colaboración con Horacio Palencia, Nathan Galante y Edgar Barrera), hit con Grupo Frontera y Christian Nodal.

Su tema Aviso importante, interpretado por Bolela junto con Carin León (incluido en el álbum Boca chueca que ganó el Grammy americano como Mejor Álbum de Música Mexicana y el Latino como Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea) cuenta con 40 000 000 de reproducciones y fue cantado por ambos en un concierto del reconocido artista mexicano en el Estadio gnp Seguros de la Ciudad de México.

Sus composiciones también han sido popularizadas por la Banda ms, Pepe Aguilar, Yuridia, Los Ángeles Azules, Becky g, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva, Banda Los Sebastianes, Yuridia, Nathan Galante, Edgardo Núñez, Gerardo Coronel, Adriel Favela y varios más.