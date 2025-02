Tres ministras en busca de la presidencia de la Corte

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Son tres y se especula que de entre ellas saldrá la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Están conscientes de que son las que más exposición pública han tenido por lo que no dudan en que una de ellas saldrá adelante obteniendo la mayor votación el próximo 1 de junio.

Sin embargo, no se encuentran cruzadas de brazos a la espera de que los votantes decidan quién de ellas o de los otros elegidos salga el primero o primera de los que encabecen el naciente Poder Judicial en uno más de los experimentos de la Cuarta Transformación.

Ni Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel o Lenia Batres tienen dudas sobre el resultado de los comicios para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, pues saben que ellas van por delante y que aventajan por mucho a sus adversarios.

La autollamada “ministra del pueblo”, la esposa del empresario (cuestionada por su tesis) y la viuda de quien actuaba como Fiscal de Delitos Electorales el sexenio pasado, creen tener los méritos suficientes para encabezar un Poder Judicial más cercano al pueblo y alejado de los poderosos, según pregonan desde el gobierno.

Las críticas hacia esta elección, los desfiguros y desmemoria de quienes marcaron las reglas del juego no las atemorizan. Saben que no hay nada que tenga la ruta trazada.

Mientras los seleccionados por el sorteo no saben si alcanzarán lugar o no dentro de las papeletas, debido a la torpeza del Senado de la República y de su presidente Gerardo Fernández Noroña, las tres ministras que se catalogan como cercanas a la 4T, ni sudan ni se acongojan.

Cada una de ellas se encuentra inmersa en su estrategia y busca los métodos que le allanen los votos suficientes para ser cabeza del nuevo Poder Judicial.

Sus proyectos se encuentran encaminados desde diferentes ángulos y los apostadores cruzan sus apuestas en favor de una u otra.

La favorita para muchos es Yasmín Esquivel, por ser la más conocida y por los tropiezos tenidos en su carácter de ministra de la Corte: Otros van por Lenia Batres y su estrategia va en el sentido de acercarse a los posibles votantes, bajo su slogan de “ministra del pueblo”. La menos conocida es Loretta Ortiz, quien es menos mediática que sus compañeras y por lo mismo menos conocida.

Sin embargo, no será tan fácil para ellas el alcanzar su meta, ya que, aunque no son militantes de Morena, será este partido el que defina los principales votos de su militancia hacia dónde se deberán dirigir y seleccionar a una de ellas y eso lo define una sola persona que no está presente, pero si tendrá mucho que ver.

Yasmín es esposa de uno de los empresarios cercanos al actual gobierno, Loreta viuda de uno de los fundadores de Morena y Lenia viene de una familia que desde siempre le manifestó su apoyo al fundador de la 4T.

Entonces se tendrá que definir si es una de ellas que ya tienen experiencia en los temas o uno u otra de los que sean seleccionados en las urnas.

La realidad es que, incorporando a las tres ministras en activo, los electores deberán definir a otras dos mujeres y cuatro varones para completar el cuadro de ministros de la Corte, tomando en cuenta que hay que justificar el porqué Yasmín Loretta y Lenia no renunciaron como sí lo hicieron los otros ministros y ministras.

