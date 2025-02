Lo que no hizo el anterior gobierno, lo logró el actual en 4 meses: medicinas para todos

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

A la vista de los resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya superó a su mentor, Andrés Manuel López Obrador, pues en sólo cuatro meses pudo solucionar una de las más graves deficiencias del gobierno anterior, que no logró encontrar la solución para el desabasto de medicinas en seis años.

Esto porque en su mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ya no hay desabasto de medicamentos.

“Eso ya no ocurre”, precisó y aseguró que, a partir de marzo, estarán garantizadas todas las medicinas.

Explicó que esto ha sido posible gracias a que se realizó una compra significativa para los próximos dos años y señaló que la idea es que, a partir de marzo, podamos resarcir la falta de medicamentos que llegó con la finalización de ciertos contratos con farmacéuticas a finales de 2024”.

Si no se trata de otra afirmación como la del cacique de la llamada Cuarta Transformación, que siempre tenía “otros datos”, la actual primera mandataria tiene mejores consejeros y colaboradores, pues su líder y guía -al menos eso dijo- creó un organismo que luego fracasó, el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), acabó con las llamadas compras consolidadas y rompió contratos con proveedores privados y, para tratar de lograr una solución, recurrió inclusive a las Naciones Unidas, para que uno de sus organismos especializados se encargara de hacer las compras a nombre del gobierno mexicano, pero tampoco eso funcionó y el hecho es que hasta después de haber concluido su mandato, todavía a inicios del presente mes de febrero, se conocieron protestas de parte de los afectados por no recibir oportunamente los medicamentos que requieren.

Por ejemplo, hace apenas dos días, el diario Milenio publicó una nota que dice: Bloqueos en aeropuertos y autopistas por crisis de medicamentos y luego detalla que trabajadores del sector salud anunciaron bloqueos en accesos a la Ciudad de México, incluyendo aeropuertos y autopistas, en protesta por el desabasto de medicamentos e insumos médicos.

Es de suponer que, si alguien sabe de las condiciones en que operan los hospitales y sanatorios del país son quienes trabajan en ellos y tienen que afrontar directamente las congojas y las protestas de sus pacientes.

Pero también los pacientes y sus parientes se quejan.

Por ejemplo, un integrante de “Somos México” protestó por falta de medicamentos en Hospital Regional Luis F. Nachón, de la capital del Veracruz.

Con una pancarta con la leyenda “La salud de los jarochos es un derecho no un favor político”, el integrante de la asociación “Somos México” que busca ser partido político, Ángel Ku, se manifestó en el centro de Xalapa.

Lo anterior para reclamar por la suspensión de cirugías programas en el Hospital Regional Luis F. Nachón, por la falta de anestesia y medicamentos, según lo dado a conocer ayer.

“Estoy demandando al gobierno de Veracruz a que nos garantice la salud, que se supone que es un derecho humano que está protegido en la Constitución en el artículo número 1 y el artículo número 4 también”, dijo.

“A mi parecer no hay voluntad de arreglar las cosas, de hecho, para el ejercicio 2025 a nivel federal a la Salud le recortaron un 12 por ciento de presupuesto, lo que parece inimaginable. Aquí en Xalapa a un par de cuadras está el hospital donde está sufriendo el desbasto, de lo que es el palacio de Gobierno del Estado, imagina el descaro y la falta de vergüenza que tiene el Gobierno de Veracruz”, añadió.

“No es un favor político, no es un favor lo que nos tiene que hacer el gobierno, es un derecho y ellos están obligados a garantizarnos la salud”.

Debido a la falta de insumos médicos y por irregularidades en sus derechos laborales, trabajadores del sector salud del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de se manifestaron en el acceso principal de dicho nosocomio.

Dijo que debido a la falta de material quirúrgico se han tenido que suspender operaciones en el HRAE, que incluyen cirugías en general, desde las más comunes hasta las de alta complejidad.

“Humanamente posible, los compañeros han hecho su trabajo y siguen trabajando a marcha forzada, seguimos nosotros como trabajadores al frente, somos los que damos la cara a los usuarios y los usuarios a veces piensan que nosotros somos los que no los queremos atender cuando no es así, no contamos con las herramientas necesarias”, expresó Contreras Izaguirre.

“Exigimos insumos médicos y mantenimiento a equipos de imagenología”, “Exigimos pago inmediato de estímulos mensuales”, y “Necesitamos medicamentos y material de curación para dar una atención digna al paciente”, fueron algunos de los mensajes que los trabajadores mostraron en cartulinas.

La protesta pacífica la hicieron en el acceso principal del Hospital Regional de Alta Especialidad, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El secretario General de la Sección 102 del sindicato de salud, Juan Carlos Contreras Izaguirre, explicó que les adeudan el pago de estímulos mensuales del año 2023.

Pero, casi como magia, apenas unos días después de las denuncias de los trabajadores de la salud, la jefa del Ejecutivo federal anuncia que ya no hay desabasto.

No sólo eso, sino que además ofreció que todas las medicinas serán gratuitas; además de que ese servicio no se limitará a las especialidades del llamado cuadro básico de enfermedades, sino que también ofrecerá remedios para intervenciones médicas más complejas.

“Ahora se compran todos los medicamentos y son gratuitos. Ya no es como antes, que solo el cuadro básico era gratis, en el sistema de salud pública, todos los insumos serán gratuitos y estarán al alcance de todos”, aseveró Sheinbaum. El secretario General de la Sección 102 del sindicato de Salud,

El optimismo de la mandataria tuvo inmediata réplica de Mario de Constanzo un economista que, al parecer, tiene información de primera mano acerca de lo que ocurre en la llamada Cuarta Transformación, quien fue asesor de los diputados del PRD antes de que se transformara en Morena y fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Di Constanzo, quien fue nombrado secretario de Hacienda del gobierno alterno de López Obrador tras el supuesto fraude electoral del 2006, de plano aseguró que lo expresado por Sheinbaum son mentiras.

En su cuenta de X, Di Constanzo expresó: “La falta de medicamentos provocó que el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud sea de 48%, de cada 100 ps que se gastan en medicinas, la mitad es del bolsillo de las personas; el doble OECD. Esto aumentó desde la pandemia (38% ).

Como respaldo de su afirmación, el economista incluyó en su mensaje una copia de una nota del diario El Financiero, titulada AMIIF pide inversión para evitar desabasto de fármacos, en la cual se afirma que el desabasto de medicamentos ha elevado el gasto de bolsillo en salud de los mexicanos al 48 por ciento, el doble del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

«Hoy el mexicano gasta 48 por ciento de su bolsillo en medicamentos, cuando debería de ser el 24 por ciento, que es el promedio de países en la OCDE», dijo Larry Rubin, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investi- gación Farmacéutica (AMIIF).

“De acuerdo con un estudio de Hacienda, el gasto de bolsillo en salud aumentó. En 2020, la pandemia de Covid-19 obligó a los mexicanos a incrementar su gasto a 38.8 por ciento, sin embargo, al cierre del 2024, la AMIIF detectó que el gasto aumentó a 48 por ciento, es decir que 48 de cada 100 pesos que se destinaron a gasto en salud salen del bolsillo de los mexicanos. Rubin señaló que la proveeduría de fármacos es una obligación del Estado…”.

También dice la información que “el desabasto de medicamentos ha dejado sin surtir 7.5 millones de recetas en el 2023 y hasta 14.6 millones en 2021”.

Por cierto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que está en proceso de desaparecer por iniciativa de la 4T, ordenó al IMSS Bienestar informar cuánto tiempo deben esperar las personas para una cita médica, así como el número de recetas y medicinas que se dejaron de surtir del 1 de enero al 19 de diciembre de 2024.

Esto, luego de que una persona pidió al IMSS-Bienestar esa información, pero la institución se declaró incompetente.