Q. Roo, en coordinación con Semar, preparados para el arribo de sargazo

Presencia del alga, de abril a octubre

Destaca importancia de estrategia para mantener más tiempo limpias las playas

Cancún.- Ante la cercanía de la temporada del arribo de sargazo de este año a las costas quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), presidentas y presidentes municipales, así como con la sociedad civil, ya hay preparativos para afrontarla.

La gobernadora de Quintana Roo destacó que las acciones preparatorias están enmarcadas en la Estrategia de Atención al Sargazo y en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, en el que tiene papel fundamental la Semar a través de la Armada de México.

Mara Lezama destacó la importancia de esta Estrategia en Quintana Roo, considerando que la actividad turística es el motor de la economía del estado que genera prosperidad compartida en las familias quintanarroenses. Mantener limpias de sargazo las playas permiten consolidar el éxito en la Nueva Era del Turismo.

La Semar informó que, de acuerdo al monitoreo realizado por el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, con apoyo de la Universidad del Sur de Florida, el ciclo de la presencia del alga en las costas de Quintana Roo es de abril a octubre.

La Estrategia contempla su atención desde su recolección en este periodo y se concluye a principios de noviembre. Se ha dado paso al mantenimiento y alistamiento de equipos y personal que participa en estas tareas.

La Estrategia de Atención al Sargazo efectuada por parte de la Semar y en coordinación con el gobierno estatal, atiende 47 de las principales playas con mayor afluencia de turismo nacional e internacional en Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen y Mahahual, misma que contempla cuatro fases:

Preparación.- En esta fase se realiza el mantenimiento y alistamiento de la infraestructura, como buques sargaceros, medios de contención y recolección, embarcaciones menores y alistamiento del personal.

Detección.- Se efectúa el monitoreo satelital y vigilancia marítima.

Contención.- Fase en la que se llevan a cabo las instalaciones de barreras contenedoras y empleo de buques sargaceros y todas las acciones encaminadas a mitigar la cantidad de alga que llegue a las playas.

Recolección.- Tarea de levantar en aguas someras y entregar el sargazo a la autoridad municipal.

La Semar) informó que actualmente está implementada la fase de Preparación, alistando al personal y material, con el fin de garantizar la constante atención a los recales de esta macroalga, priorizando el compromiso de mantener las playas limpias, contribuyendo a un ambiente marino libre de sargazo, ante la eventual llegada de esta alga marina.

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por medio de la Región Naval de Islas Mujeres, Quintana Roo, refrenda su compromiso de implementar acciones de manera permanente que contribuyan a disminuir la arribazón de sargazo en las playas del Caribe mexicano disponiendo de los recursos necesarios en coordinación con las dependencias de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil.

Mara Lezama entrega equipamiento a Universidad Politécnica de Quintana Roo

Con inversión de 7 millones de pesos y para que mil 760 estudiantes de 6 programas educativos concluyan su preparación con excelencia y calidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó, en Cancún, equipamiento para el fortalecimiento de los servicios educativos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

“Hoy les venimos a entregar equipamiento de cómputo y mobiliario, que permitirá la instalación de programas actualizados y cuya velocidad de respuesta brindará la información necesaria para la toma de decisiones en la creación, gestión e implementación de proyectos”, expresó Mara Lezama ante los estudiantes.

Añadió que hoy refrenda su compromiso con la educación, pues el equipamiento de las aulas es fundamental para lo que las y los jóvenes quieran ser.

El equipamiento entregado hoy consiste en 115 computadoras de escritorio, 280 mesas e igual número de sillas para estudiantes, 17 escritorios para docentes, 7 proyectores, 12 pantallas de proyección, 15 pintarrones, 7 laptops, 30 piezas de modelos anatómicos, 25 mesas de trabajo para el centro de idiomas y laboratorios de software, 80 sillas para el centro de idiomas, 20 bancas metálicas, 5 tabletas para biblioteca, 45 sillas giratorias para laboratorio, 4 gabinetes, 3 lockers para laboratorio, 6 tableros móviles, 55 herramientas básicas para el laboratorio de biomédica y 9 módulos para computadoras, entre otros.

Acompañada por el Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Jorge Edgar Palma Carrillo, la gobernadora Mara Lezama dijo que se refuerza el compromiso asumido desde el primer día de este gobierno humanista. Citó que, del 2022 a la fecha, con la entrega de estos equipos, se han invertido más de 19 millones de pesos, dinero del pueblo en beneficio del pueblo.

La gobernadora de Quintana Roo los exhortó a seguir adelante, alejarse de las conductas autodestructivas, a no permitir ni el más mínimo acto de violencia, sobre todo a las jovencitas, porque el que ama no lastima; a decirle no a lo que no quieran hacer.

Anunció la puesta en marcha de la campaña “L@s Niñ@s no se rompen”, mismas que será fortalecida para aliviar y atender el dolor de los menores.

“En este gobierno humanista con corazón feminista escuchamos atentamente la voz de todas y todos, para situarlos en el centro de todas nuestras decisiones, para hacer buen uso de los recursos, porque cuando se combate a la corrupción el dinero alcanza para más” explicó la Gobernadora.

Recordó que de eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, de dignificar y profesionalizar la educación como palanca para el desarrollo.