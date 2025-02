Juliana estrena sencillo titulado “Cara de idiota”

En colaboración con Las Villa

*** Será parte de su nuevo álbum “La pista”

Texto y fotos Isabel Violeta

La cantante colombiana Juliana sigue llenando su lista de éxitos, ahora con el estreno de su nuevo tema “Cara de idiota” a dúo con Las Villa, mismo que será parte de su nuevo álbum discográfico.

En entrevista para DIARIOIMAGEN la cantautora nos explicó cómo surgió el tema “Cara de idiota es una canción que quisimos Las villa y yo, pues somos muy amigas desde que tenemos como 10 años. Nos inspiramos en la historia de una de nuestras amigas más cercanas a la que le pasó que le pusieron los cuernos, fuertísimo, la pasó muy mal, estuvo muy triste durante mucho tiempo, lo que afloró muchas inseguridades que no merecía. Creo que cuando se meten con tus amigas duele. Por eso quisimos que esta canción le diera la vuelta a la historia viéndola desde un lugar jocoso”.

La gran amistad que llevan las artistas las llevó a esta colaboración tan completa y satisfactoria “yo soy muy fan de desde hace muchísimo tiempo de Las Villa, venimos del teatro musical estudiamos más en la misma escuela de teatro, ahora somos esas niñas a la realidad de artistas ya posicionadas en la industria y fue maravilloso, en estar juntas en los ensayos, en la composición de la canción, las amo y espeto profundamente” dijo la cantante.

Si bien, aún no están confirmadas las fechas de sus presentaciones en México, si adelantó que se encuentra alistando todo “si estamos alistando todo para estar en la segunda mitad del año en la Ciudad de México con mi nuevo álbum ‘La pista’ que va a estar maravilloso, ahora el sueño es poder llegar a México y que la gente este de fiesta”.

También confesó con que otros artistas le gustaría trabajar “este álbum viene con colaboraciones increíbles, aunque me encantaría colaborar con alguien de aquí de México, hay artistas maravillosos, sueño con algún día para colaborar con Latín Mafia que también admiro profundamente me parecen increíbles”.

No podía faltar su emoción al haber ganado un Latín Grammy “fue un muy especial yo siento que en esos momentos no lo creía, yo nunca hice música pensando en ahí estaría. Pero en ese momento lo que pasó fue un empujón tan grande, es algo que solo les pasa a ciertas personas, hay un rango de milagro, y me tocó a mí y me cuestiono mucho ¿porque a mí? ¿porque a mí? Así que ahora voy a hacer todo como toda la altura para que la gente se dé cuenta que le dieron una oportunidad a la persona correcta”.

Por último, describió su disco “La pista”, “este no es un álbum normal, es como una novela pues yo soy actriz desde los 7 años, al principio cuando empecé con mi música quise desvincularlo, pero al final es lo que soy, dije no, voy a hacerlo de novela musical, así que todos los videos que van a ver y que ya han estado viendo, cada canción es como el capítulo de la historia que está viviendo cada persona, todo rodado en Colombia”.

Juliana se presentará en el Movistar Arena en Bogotá el 23 de mayo y promete pronto volver a México para complacer a sus fans con este nuevo álbum. “Cara de idiota está disponible en todas las plataformas digitales.