Corredor Interoceánico estará listo en 2026, asegura Claudia Sheinbaum

Lleva 65 por ciento de avance

Unirá el Atlántico y el Pacífico, abarcando los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec va muy avanzado y estará listo en el primer semestres de 2026, junto con la conclusión de la Línea K, que lleva más del 65 por ciento de avance, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su mañanera de este miércoles en Palacios Nacional.

“Va muy bien el Corredor Interoceánico, ya muy pronto estaremos inaugurando partes distintas de este tren que estará listo pensamos en el primer semestre del 2026 completamente listo y operando incluyendo una parte muy importante del puerto de Salina Cruz”, señaló la Presidenta.

La mandataria federal destacó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará uniendo los océanos Atlántico y Pacífico, abarcando los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Sheinbuam Pardo destacó los avances en cuanto a las obras de construcción de patios, laderos y la Vía de Penetración Roberto Ayala-Dos Bocas de la Línea FA, así como todos los Polos del Bienestar.

“Como ven va muy avanzado el Corredor Interoceánico, no solamente es el cruce del Pacífico al Atlántico y viceversa, del Golfo al Pacífico con el tren principal de la línea Z, sino que tiene una línea que va a conectar al Tren Maya para carga, otra línea que va a Dos Bocas en Paraíso, Tabasco donde está la refinería Olmeca y otra línea que va a Chiapas, a Ciudad Hidalgo, se conecta con cuatro puertos y ahí más de 10 polos del bienestar que van avanzando».

Los avances de conexión del Corredor Interoceánico

Por su parte, Juan Carlos Vera Minjares, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó que la Línea Z que va de a de Coatzacoalcos a Salina Cruz, se encuentra operativa al 100% desde el pasado 22 de diciembre del 2023 transportando a 63 mil pasajeros y más de 316 toneladas de carga.

De la Línea FA que va de Coatzacoalcos, Veracruz a Palenque, Chiapas destacó que también está operativa al 100 %, ha transportado 19 mil pasajeros y 29 mil toneladas de carga. En el caso de este tramo se están construyendo dos patios, nueve laderos y la Vía de Penetración Roberto Ayala-Dos Bocas que tiene un avance de 39 por ciento en el derecho de vía.

Sobre la Línea K que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, se tiene un avance general de más del 65 por ciento extendiendo su alcance hasta la frontera con Guatemala que servirá para fortalecer el intercambio comercial con Centroamérica, se tienes previsto la conclusión para el segundo trimestre de 2026, dijo Vera Minjares.

La jefa del Ejecutivo explicó que sobre los 10 polos del Bienestar del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuatro están en Veracruz y seis en Oaxaca, de los cuales ocho ya están concesionados con licitación pública internacional. Este proyecto esta enfocado en impulsar sectores como la logística, la petroquímica, la agroindustria, la electromovilidad, la farmacéutica y la metalurgia.

Sobrevuelos de la CIA en México son legales: Sheinbaum

Sobre el tema de los sobrevuelos de aviones de inteligencia de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo aseguró que entre México y EU desde hace años se mantiene la coordinación y colaboración en materia de seguridad, por lo que los sobrevuelos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) no son ilegales

La Presidenta aseguró que no hay nada ilegal con el sobrevuelo de drones de la CIA,en territorio mexicano, ya que forma parte de la coordinación con Estados Unidos.

“En primer lugar no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora”, declaró durante su conferencia matutina.

Al confirmar que drones de la CIA han sobrevolado México, como publicaron medios extranjeros como The New York Times y CNN, la mandataria resaltó que la colaboración en materia de seguridad no compromete la soberanía del país.

“Estos vuelos son parte de la coordinación, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y muchas veces es a petición, o más bien, todas las veces, es bajo petición del gobierno de México, de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad”, reiteró.

La prensa le insistió a la mandataria sobre cuándo se pactó la coordinación con EU y los detalles de los acuerdos con el presidente Trump, a lo que respondió:

“No, no son acuerdos nuevos, son acuerdos que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes, ha habido reuniones entre las instituciones, pero no hay un acuerdo particular ahora, estamos justamente en ese trabajo de qué acciones adicionales de coordinación y colaboración en el marco de nuestra constitución y las leyes podemos seguir desarrollando, que nos ayudemos mutuamente, pero no es esto de que supuestamente entramos ahora en una negociación particular”.

Asimismo, Sheinbaum pardo consideró que la información sobre los sobrevuelos y el presunto espionaje tiene como fondo debilitarla.

“(Se ha difundido esta información) como diciendo ‘es que la presidenta de México es débil’, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía’, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de EU y México”.

“No nos van a debilitar, primero, porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio no negociable”, aseguró.