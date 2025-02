Bajo aviso no hay engaño

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

¿Habrá todavía quien dude que el gobierno de Donald Trump atacará a los cárteles mexicanos?

El magnate cumple hoy su primer mes de regreso al Salón Oval de la Casa Blanca y ya tiene todo alineado para dar el primer gran golpe.

Hoy sólo esperamos ver dónde, cómo y contra quien será.

Su prioridad está frente a todos. En su toma de posesión declaró que el gobierno de México estaba bajo el control de los cárteles de la droga. Nadie esperaba tal declaración. A lo largo del primer mes lo reiteró una y otra vez.

A los dichos siguieron rápidamente los hechos. Y hasta hoy van más de 50 incursiones y sobrevuelos, cerca o sobre territorio mexicano, de los aviones militares y de la CIA dotados con la tecnología muy avanzada y sofisticada de intercepción de comunicaciones y de ubicación de blancos por atacar.

Se suman a esto, barcos y portaaviones que navegan por el Pacífico a la altura de la península de Baja California y Sinaloa.

En este rastreo -según lo han reportado esta semana CNN, y los diarios The New York Times y The Washington Post- el Comando Norte, la DEA, la CIA, el FBI, la ATF, el Ejército y la Armada, Departamento de Justicia y el Sistema de Inteligencia de EU han utilizado los aviones U-2, el 135-Rivet Joints, el P8 y los drones conocidos como MG-9 Reaper que son utilizados con gran eficacia en ataques contra lideres y grupos terroristas en oriente medio.

Mover todo eso contra los cárteles mexicanos ha costado ya muchos muchos millones de dólares. Y revela sin duda una intención. Seguro que hoy Trump y sus agencias antidrogas y de inteligencia y Fuerzas Armadas saben ya dónde y contra quienes hay que actuar.

La persistencia de sus acciones indica que Trump y los suyos han confirmado lo que afirmaban: que los cárteles de la droga prácticamente cogobiernan en México,

colateralmente se ha consumado el proceso de declarar como terroristas a 6 cárteles mexicanos. Los nombres los conocemos todos en México porque los vivimos todos los días. Con esta declaratoria, se habilita legalmente al gobierno de EU a actuar administrativa, policial y militarmente contra estos grupos estén donde estén, incluido todo México.

No hay forma de pretender ignorarlo. Esto no es una campañita de desinformación contra su gobierno como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. El empresario Donald Trump es el presidente de los EU y desde esa posición reiteró esta semana:

«… creo que (México) está en gran medida dirigido por los cárteles, y eso es triste decirlo… y si quisieran ayuda con eso, se la daríamos».

La reiteración la hizo el mandatario norteamericano el martes en el contexto de revelaciones de la cadena CNN y de los diarios The New York Times y The Washington Post respecto a quizá una cincuentena ya de sobrevuelos colindantes a Sinaloa, Sonora y la península de Baja California, y otros estados en México, con los aviones más tecnificados con que cuenta el ejército de EU para el espionaje y de los igualmente más sofisticados drones que opera la CIA para ubicar objetivos de cárteles en México.

Insistió:

«Si nos fijamos en lo que ha sucedido durante años, pero especialmente ahora: México está gobernado por los cárteles y han permitido que millones de personas entren a nuestro país desde cárceles y prisiones de otros países, de todo el mundo».

Lo dijo en respuesta a CNN, cuando la agencia de noticias le indicó que le CIA había notificado al Capitolio del uso de drones -como los utilizados en misiones anti-terroristas en Somalia y Yemen-, en espacio aéreo de México.

Lo que se ve y se sabe ya, es que Trump alineó en su primer mes de gobierno todo el aparato militar y de inteligencia antidrogas, su narrativa, para dar su primer golpe anti-cárteles en México.

¿Lo duda?

Senado pide información a Sedena

En el Senado, la morenista tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa, acordó con la oposición PAN, PRI pedirle a la secretaría de la Defensa un informe sobre los sobrevuelos de aviones y drones norteamericanos reportados en la prensa de EU.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los mexicanos y los medios informativos que acuden a sus mañaneras a no hacer demasiado caso a estas informaciones que ella encuadró dentro “esta campañita”.

Desde otra perspectiva, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, aceptó que todo podría ir en camino de una intervención de EU en México.

“Repudiamos cualquier tipo de injerencia, intervención, espionaje, o de tareas realizadas en nuestro país sin la autorización del Congreso”, dijo.

Y pidió que se ponga fin a estos sobrevuelos de aviones espías y drones sobre territorio mexicano.

Aclaro que sus consideraciones no significan un rechazo a una cooperación con Estados Unidos.

“No significa que no queremos una coordinación con Estados Unidos en materia de información en la que México pueda ejercer su potestad y soberanía en la persecución y aprehensión de delincuentes”, precisó.

¡Vaya revuelo morenista con la afiliación de Yunes!

La inconformidad y la querella está en el ADN de los morenistas. En este contexto, los odios personales van sobre la unidad partidaria. Eso quedó claro con la afiliación a Morena del senador ex priista y ex panista y desde ahora morenista Miguel Yunes Márquez.

Apenas se anunció el ingreso de Yunes a Morena y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahale, se levantó en armas a las dirigencias de Morena en su estado y exigió públicamente a los dirigentes de su partido, Luisa María Alcalde y Andres “Andy” López Beltrán, con mensaje no tan oculto a la presidenta Claudia Sheinbaum, para parar tal acreditación.

No pudo hacerlo, y Yunes esgrimió su credencial de Morena arropado por Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña -quien pasó del PT a Morena para poder competir en 2030 por la candidatura presidencial de este partido- y por el resto de la cúpula de Morena.

Desde Oaxaca, el gobernador Salomón Jara igual repudió la afiliación de su antecesor, el ex priísta Alejandro Murat.

La irritación interna por estas y otras afiliaciones, por ejemplo la del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, han provocado fuertes inconformidades de morenistas.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa