Dany Calvario llegará por primera vez al Lunario

Con su concierto “Desde Zero”

*** Interpretará lo mejor de su repertorio el 8 de marzo a las 20:00 horas

Texto y fotos Isabel Violeta

A 10 años de su primer video viral en redes sociales y gracias al éxito de sus covers y hermosa voz, Dany Calvario pisará el Lunario del Auditorio Nacional con su concierto Desde Zero, este 8 de marzo a las 20:00 horas.

La cantautora ofreció una conferencia para dar todos los detalles “estoy muy emocionada sin duda este es el show más ensayado, esperado y preparado, estoy en mis clases de canto, modificamos canciones, tengo invitados, quiero hacerles sentir lo que sintieron cuando me conocieron con esos videos en redes sociales”.

Reconociendo que ha crecido profesionalmente, dijo que está muy satisfecha de tener en su carrera con covers y ahora canciones propias “para mí fue y es importante los covers porque me han llevado hasta aquí, estoy agradecida, ha sido un proceso difícil, pero escribir me ha sanado el alma; me siento contenta y agradecida de verdad”.

También habló de su tema “Mal paciente” el cual escribió pensando en su propia historia “el sencillo habla de cuando no te estaba sirviendo del todo la terapia, y es algo muy personal, no me sentía bien aunque me decía mi terapeuta que veía un cambio en mí, también mis amigos y es difícil recibir comentarios buenos sobre ti, cuando no te sientes feliz en realidad”

Aunque la mayoría de sus canciones hablan del desamor, Dany tiene muy claro lo que es el amor propio “hay algo muy importante que se llama amor propio y hablando de mí, siento que nos hace falta, lo que duele no es el amor, lo que duele es que no sea correspondido. Hay que sentirse completa consigo mismo no debes necesitar a una persona debes elegir a la persona para seguir sintiéndote completa en un lugar sano”.

Adelantó que pronto saldrá su material “el Ep se llama ‘Canciones que no te mereces, pero igual te escribí¡, está lleno de canciones de diferentes géneros, es muy completo y mientras pueda seguiré experimentando con los géneros”.

En relación a la fecha del concierto y que es el día internacional de la mujer, afirmó que fue una coincidencia muy buena “para mi es importante ese día alzar la voz, aún tenemos mucha violencia de género y debemos unirnos para que el problema cada vez sea menor. Hace 10 años me di a conocer en un video y mi sueño era pisar el Lunario, que honor que sea justo ese día”.

Y claro que el repertorio del concierto iba a tener canciones alusivas “Estar sin ti, la escribí y se lo hice a mujeres de mi familia que sufrieron violencia. Mantengo mi fe, porque es importante creer y mantener la fe en eso que te hace sentir bien, y no solo en un tema religioso si no, hasta mantenerla en ti”.

En cuanto a los invitados confirmó que serán tres “Jass Reyes, con quien estoy muy agradecida porqué con Playa Limbo me dieron la oportunidad de darme más a conocer; Griss Romero que tiene un gran talento, y Emilia Vega habré el concierto, necesita ser conocida, que mejor que impulsarlas como me hubiera gustado a mí”. Además, contará con otros invitados que quiso mantener en sorpresa.

Los boletos ya están a la venta en el sistema ticketmaster o en taquillas del recinto. Para más detalles puedes seguir a Dany Calvario en sus redes sociales.