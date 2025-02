Propone Sheinbaum elevar penas contra agentes que invadan México

Envía iniciativa sobre soberanía e injerencismo

“Bajo ninguna circunstancia, México aceptará intervenciones”, señala la Presidenta

Luego que el gobierno de Estados Unidos designó a cárteles de la droga como grupos terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma de los artículos 19 y 40 constitucional, con el objetivo de dejar claro que con cualquier país, y en particular con Estados Unidos, “colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero sin injerencismo”.

“Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, indicó.

Así, el artículo 40 incorpora que el pueblo de México, “bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones” o cualquier actividad que provenga del extranjero y sea lesivo de la soberanía nacional.

Señala que no se aceptará ningún tipo de incursión por tierra, agua o el espacio aéreo, ni se consentirá la realización de investigaciones o persecuciones sin la aprobación expresa del Estado mexicano.

En tanto, la propuesta de reforma al artículo 19 constitucional plantea que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, traslado en el territorio nacional de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, “se le impondrá la pena más severa posible” y será sujeto de la prisión preventiva oficiosa”.

Sheinbaum informó que también por la decisión anunciada ayer por el gobierno estadunidense y el reconocimiento del Departamento de Justicia de que 74 por ciento de las armas incautadas provienen de ese país, la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando en torno a la demanda de México contra las productoras y distribuidoras de armas, a fin ampliarla e incluir como responsables por complicidad a aquellos que vendan armas que son introducidas a territorio nacional.

Prevención del consumo de drogas

Sheinbaum Pardo bambién se refirió al comentario que hizo el presidente Donald Trump sobre ella de que es una mujer maravillosa y la idea que le dio de tener un programa de prevención de consumo de fentanilo.

Con sus comentarios, señaló la Presidenta, Trump reconoció la estrategia mexicana “de lo que llamamos atención a las causas” y que Estados Unidos debería atender el tema del consumo de drogas ilegales allá, señaló.

La mandataria comentó que en la segunda llamada con Trump, este le preguntó si en México había problema con el fentanilo y la respuesta fue que no es tan grave y por los valores y la protección de las familias a los jóvenes.

El presidente Trump “recordó la conversación muy bien” y sus expresiones abonan la construcción de una buena relación.

Cuestionada sobre la reunión que sostuvo ayer el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, con el jefe del Comando Norte, general Gregory M. Guillot, dijo que fue una conversación respetuosa en la que acordaron mantener una comunicación estrecha cuando exista la presunción de algún acto delictivo.

Propuestas de reformas

Al artículo 40: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación».

«Tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

«Segundo párrafo, o tercer párrafo del 40: tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables».

Al artículo 19: “A cualquier nacional o extranjero, involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

2025 será “buen año”, pese a incertidumbre frente a EU

Sobre el pronóstico de crecimiento económico que presentó el miércoles el Banco de México, la presidenta Sheinbaum Pardo consideró que 2025 “va a ser un buen año, a pesar de cualquier incertidumbre que se pueda presentar frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos”.

A pregunta sobre el tema, la jefa del Ejecutivo destacó que su administración está trabajando para atraer inversiones al país.

El miércoles, el BdeM presentó su previsión de crecimiento económico para este año, la cual bajó de 1.2 a sólo 0.6 por ciento, nivel que no incorpora aún las afectaciones económicas que pueda tener la aplicación de aranceles por parte de la administración de Donald Trump.

“La Secretaría de Economía está con un portafolio de inversión, es muy importante y lo que está haciendo pues está trabajando permanentemente con estas empresas para fortalecer la inversión que llega, tenemos los polos de Bienestar, el Plan México”, sostuvo la mandataria.

Esto, dijo, implica que su gobierno no está confiando en el mercado per se. “No es que estemos dejando al mercado y a ver si llegan las inversiones o publicar un programa de incentivos y a ver si llegan las inversiones, sino que se está trabajando permanentemente para promover un proyecto de desarrollo económico que tenemos, que tiene que ver con obra pública, tiene que ver con la distribución de recursos a través de los programas de Bienestar de manera directa”, entre otras.

Señaló que a finales de 2024 y principios de 2025 hubo una baja “natural” en los proyectos de obra pública.

Anuncia Netflix inversión de mil mdd en México en los próximos 4 años

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la empresa de producción audiovisual Netflix anunció, por parte del director general de la productora, Ted Sarandos, una inversión en México de mil millones de dólares para los próximos cuatro años. “Presidenta, compartimos su visión de un México brillante y próspero, por eso anunciamos una inversión de mil millones de dólares de Netflix para la producción de series y películas en México para los próximos cuatro años”, indicó el directivo de la firma estadunidense.Refirió que con esta inversión se pretende realizar 20 producciones, locales y globales, que se filmarán en nuestro país.