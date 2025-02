“Arte” se estrenará en el Nuevo Teatro Libanés

Escrita por Yasmina Reza

Ofrecerán funciones a partir del 5 de marzo

“Arte” es una puesta en escena escrita por Yasmina Reza y adaptada por Alejandro Bracho, la cual tendrá funciones es una corta temporada a partir del 5 de marzo en el Nuevo Teatro Libanés.

El equipo que conforma este proyecto dio detalles de la misma en una conferencia donde asistieron los actores Fernando Bonilla, Alfonso Borbolla y Mauricio Isaac.

Arte, es una comedia que pone a prueba la relación entre tres amigos y nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor del arte y las emociones humanas, a partir de la compra de un cuadro en blanco por una cantidad alta de dinero.

La dirección está a cargo de Cristian Magaloni, quien mencionó “solo quiero decir que no se arrepentirán es una historia de amistad muy buena que les hará recordar momentos con sus amistades, gracias a los actores”.

Fernando Bonilla agrega “Estoy muy contento, de entrada, se me ofrece un texto muy divertido y un personaje con mucho peso, además de ser significativo porque lo interpretó mi padre hace 28 años y lo que acaba de redondear lo afortunado del proyecto es que es la historia de 2 amigos y coincide que es con 2 de mis amigos que admiro mucho. Me veo mucho en el espejo de este personaje, y ha sido divertido burlarme de mi mismo”.

Agregando su descripción personal de la obra, dijo “son tres amigos con puntos de vista diferentes, y eso da una bomba explosiva, porque nos casamos con nuestros puntos de vista, eso tiene de vigente y maravilloso el texto, estoy muy emocionado de trabajar en esto”.

Mauricio Isaac por su parte confesó “es un regalo que me hacen formar parte de este momento, a mí me da nervio lo previo, pero al salir se siente esta magia y hacerlo con ellos es maravilloso. con esta profundidad del texto y esa poesía por la que me gusta ser actor y encontrar cosas que decir. Un valor fundamental de esto es la amistad que me parece muy importante”.

Los tres externaron que se identifican con varios aspectos de sus personajes, pero que les ha hecho aprender bastante sobre la amistad y les ha hecho cambiar malos hábitos “la cosa más difícil de hacer comedia es hacerlo de manera sería y correcta, esta es una comedia correcta, en el caso de Arte va desde que valor se le da al arte y como varía la perspectiva y se transporta a las relaciones personales” concordaron.

Esta puesta en escena es apta para adolescentes y adultos con funciones los miércoles 20:30 horas y una corta temporada. Los boletos los podrás comprar en taquilla del teatro o en Ticketmaster.

