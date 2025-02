EDC México 2025: Un éxito rotundo en la Ciudad de México

A pesar de las condiciones climáticas adversas

Fueron 329 mil 500 fans reunidos en tres días de verdadera locura

El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2025 ha dejado una huella imborrable en la Ciudad de México, reuniendo a 329,500 fanáticos de la música electrónica durante tres días de fiesta ininterrumpida y de completa locura musical. Este evento, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país, atrayendo a miles de asistentes no solo de nuestro país, sino de todo el mundo.

Un Lineup de nivel mundial

El festival contó con la participación de algunos de los DJs y productores más reconocidos a nivel mundial. Entre los artistas destacados se encontraban Tiësto, Dimitri Vegas, Solomun y Peggy Gou y Steve Aoki, quienes ofrecieron actuaciones memorables que hicieron vibrar a la multitud.

El EDC México 2025 se llevó a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, un espacio que se transformó en un paraíso de la música electrónica con múltiples escenarios y atracciones. Los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de escenarios, incluyendo el Kinetic Field, Circuit Grounds, Neon Garden, Waste Land, Stereo Bloom, Bionic Jungle, Dos Equis Stage, Búho Stage y Boombox Art Car. Cada escenario ofreció una experiencia única, con impresionantes instalaciones de arte, juegos mecánicos y una atmósfera vibrante que mantuvo a los asistentes bailando hasta altas horas de la madrugada.

A pesar de las condiciones climáticas variables, con lluvias y tormentas eléctricas pronosticadas para el primer día del festival, el clima mejoró para el fin de semana, permitiendo a los asistentes disfrutar plenamente de la experiencia. La organización del evento se aseguró de que todos los detalles estuvieran cubiertos, desde la seguridad hasta la accesibilidad, garantizando una experiencia segura y agradable para todos los presentes.

Cabe destacar que el EDC México 2025 no solo fue un éxito en términos de asistencia y entretenimiento, sino que también tuvo un impacto significativo en la economía local. Hoteles, restaurantes y comercios en la Ciudad de México reportaron un aumento en la demanda durante el fin de semana del festival, lo que contribuyó a la economía de la región. Además, el evento promovió la cultura de la música electrónica en México, atrayendo a nuevos seguidores y consolidando a la Ciudad de México como un destino clave para eventos de este tipo.

Steve Aoki y Paquita la del Barrio

El acto sorpresa de Steve Aoki, conocido por su energía y carisma, incluyó un homenaje a la icónica cantante mexicana Paquita la del Barrio, lo que añadió un detalle especial al evento, al que ya solo le faltaba este toque más mexicano.

Steve Aoki subió al escenario, desatando la euforia de los asistentes con su característico estilo y una selección de temas llenos de energía. Desde los primeros acordes, el público se entregó por completo, coreando y bailando al ritmo de éxitos como «Azukita», producido junto a Daddy Yankee, y «Suavemente», el clásico merengue de Elvis Crespo, remezclado con nuevos sonidos.

Pero el momento más memorables de la noche fue el homenaje a Paquita, quien falleció el pasado 17 de febrero. Aoki sorprendió a todos al poner a sonar «Rata de dos patas», una de las canciones más emblemáticas de la querida artista mexicana, mientras en las pantallas aparecía su ahora inolvidable imagen. El público, conmovido, coreó la canción y Aoki señaló hacia el cielo en un gesto de respeto y admiración.

Sin embargo, no todo fue perfecto durante la presentación de Aoki, y es que, en un momento inesperado, el DJ decidió incluir una versión de «La Gata Bajo la Lluvia» interpretada por Ángela Aguilar. La reacción del público fue inmediata y negativa, con abucheos y gritos pidiendo que se cambiara la canción. Aunque Ángela Aguilar no estaba presente físicamente y solo aparecieron imágenes suyas en las pantallas, el rechazo fue evidente. Aoki, sin hacer comentarios al respecto, cambió rápidamente de canción y recuperó la energía del espectáculo.

El set de Aoki no solo destacó por su música, sino también por su impresionante producción visual. El escenario se iluminó con un espectáculo de drones y luces que complementaron perfectamente cada tema. Además, Aoki mantuvo su tradición de lanzar pasteles al público, un gesto que siempre genera entusiasmo y diversión entre los asistentes.

Dimitri Vegas supera las expectativas

Dimitri Vegas subió al escenario principal, el Kinetic Field, la noche del 23 de febrero, justo antes del cierre del festival. Su set comenzó a las 21:49 horas con la canción «Thank You (Not So Bad)» de Dido, lo que marcó el inicio de una noche llena de nostalgia y energía. El DJ belga no tardó en conectar con el público, preguntando en inglés «¿Qué pasa, México?» y en español «México, ¿cómo estamos?», incitando a los asistentes a bailar al ritmo de sus beats.

El set de Dimitri Vegas incluyó una mezcla de éxitos que llevaron al público en un viaje musical. Entre las canciones destacadas se encontraban «Destination Calabria», «Play Hard» de David Guetta, «We Found Love» de Rihanna y «Set Fire to the Rain» de Adele. Además, el DJ sorprendió a los asistentes con remixes de «Don’t You Worry Child» y «La Gasolina», lo que elevó aún más la energía del público.

El espectáculo de Dimitri Vegas no solo destacó por su música, sino también por su impresionante producción visual. El escenario principal lució pantallas gigantes que mostraban visuales hipnotizantes, mientras que los juegos de luces LED en tonos azul, verde y morado crearon una atmósfera mágica. Los fuegos artificiales añadieron un toque especial al final de su actuación.

Brutal participación de Tiësto

Tiësto, conocido por su habilidad para mezclar géneros y crear experiencias inolvidables, subió al escenario principal, el Kinetic Field, a las 00:26 horas del lunes 24 de febrero. Su set incluyó una mezcla de sus éxitos más icónicos, como «Follow Rivers» y «Thank You (Not So Bad)», así como remixes de temas populares como «La Carabina de Ambrosio». La energía del público se mantuvo en su punto máximo durante toda la actuación, con miles de asistentes bailando y cantando al ritmo de la música.

El espectáculo de Tiësto destacó por su música e impresionante producción visual. El escenario principal lució seis pantallas con terminaciones triangulares y un heptágono gigante que albergó la imagen principal del festival, un búho que interactuaba virtualmente con el público.

Durante su set, Tiësto sorprendió al público al incluir mezclas de temas urbanos como «Provenza» de Karol G y «Shorty Party» de Cartel de Santa. Este gesto fue muy bien recibido por los asistentes, quienes apreciaron la fusión de géneros y la inclusión de música popular en su actuación. Además, Tiësto interactuó constantemente con el público, preguntando «¿Cómo se están sintiendo EDC México?» y recibiendo un grito unísono como respuesta.

El Electric Daisy Carnival México 2025 fue una celebración épica de la música electrónica, la creatividad y la comunidad. Con un lineup estelar, una producción impresionante y una atmósfera inigualable, el festival dejó una marca indeleble en todos los que asistieron. Los fanáticos ya están esperando con ansias la próxima edición, ansiosos por volver a sumergirse en el mundo mágico del EDC.