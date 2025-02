Sobre la carta difundida, la semana pasada, de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, donde pidió la intervención del gobierno federal para ser repatriado a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno no caerá en chantajes ni en amenazas y sólo se cumplirá con la Constitución y con las leyes”.

Interrogada nuevamente al respecto en la mañanera de este lunes, la primera mandataria subrayó que la respuesta a la carta de Zambada debe darse en estricto apego al derecho. “Cualquier mexicano que solicite algo, lo que dice la Constitución y la ley es lo que debemos seguir”, dijo.

Remarcó que su administración no caerá en amenazas ni en chantajes de lo que se pueda publicar en un periódico, escriba un articulista político o financiero. “Nosotros cumplimos la ley y la Constitución, porque juramos respetarla”.

La titular del Ejecutivo federal indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya revisan qué hacer con la petición del capo sinaloense preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

La mandataria subrayó que su gobierno no ha dialogado con el abogado de “El Mayo”, sino que se responderá a la carta con base en la ley; y descartó que se le esté protegiendo, como lo han sostenido personajes de la oposición.

“Esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. ¿Cómo si tiene órdenes de aprehensión en México? El asunto es: ¿cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley y las relaciones internacionales? Aquí nadie protege a delincuente, nadie, a él o a quien haya cometido delito deben enfrentarse a la justicia en México y otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contestan estas peticiones. En el marco de la ley”.

Destacó que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación desde que el capo sinaloense fue, aparentemente, secuestrado por el hijo de su ex socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, para entregarlo a autoridades de Estados Unidos, donde se le mantiene detenido y bajo proceso jurídico por diversos delitos y donde se le podría imponer la pena de muerte.

Ante pregunta sobre si se realizará una deportación o una extradición -en caso que se apoye al capo-, la mandataria aclaró: “Ni siquiera estamos metidos en eso, por eso, repito, es un asunto de la Fiscalía, que nos tiene que explicar qué es lo que ellos tienen, qué es lo que han estado investigando”.

Asimismo, agregó, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene protocolos para responder a la petición que haga cualquier mexicano, en este caso “El Mayo”, a lo que se remitirá y se abocará su gobierno, “no a una opinión subjetiva o a una carta de amenazas”.

Sheinbaum se desvincula de Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo”

En cuanto a la relación que se ha hecho de Morena con Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, la presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que no conoce a esa persona y garantizó que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie. Esto, luego de que circulara una fotografía de ella junto al abogado del capo detenido en Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este lunes, Sheinbaum Pardo indicó que en los recorridos que hace por el país se toma fotografías con mucha gente.

“Garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni contubernio con nadie (….) Si hay una carpeta de investigación de la Fiscalía, que se lleve a las últimas consecuencias”, dijo la Presidenta.

Al reiterar que no conoce a Juan Pablo Penilla, la titular del Ejecutivo federal exhibió que el abogado de “El Mayo” Zambada fue premiado en San Lázaro, a solicitud de la panista Teresa Castell.

Ante los señalamientos en redes sociales de la relación de Morena con Penilla, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cada vez influye menos la red social X, de Elon Musk, en México: “Cada vez tiene menos seguidores, menos impacto”.

Administraciones pasadas se arrodillaban a gobiernos extranjeros, ya no: Sheinbaum

La Presidenta dijo que nunca traicionará la Bandera

Durante la conmemoraciób del Día de la Bandera en Campo Marte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que administraciones pasadas se arrodillaban ante los gobiernos extranjeros y los veían como ejemplo a seguir, pero eso se acabó desde que gobierna la Cuarta Transformación.

«Ya no es como antes que los gobiernos se arrodillaban ante Gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplo a seguir, ahora no. Desde que llegó la transformación al Gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún País», expresó Sheinbaum durante la ceremonia ante la tensión y amenazas del Gobierno estadounidense.

La mandataria federal dijo que nunca traicionará la Bandera y que «ninguna fuerza en el mundo» doblegará al pueblo.

«Porque además somos uno solo gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Nosotros no traicionamos, ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra Bandera. México es un país grandioso y su pueblo es valeroso, sabemos que cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su Bandera no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu», mencionó.